„Sunt convins că Chivu va avea grijă de el" Transferul făcut de Inter în ultima zi de mercato: „Are un potențial de progres incredibil"

  • Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a oficializat transferul francezului Yanis Massolin (23 de ani) de la Modena, formație ce evoluează în Serie B.
  • Fotbalistul a semnat un contract valabil până în 2030, dar li se va alătura nerazzurrilor abia n vară.

Inter a avut în vizor doi jucători în această perioadă de mercato: i-a dorit pe Moussa Diaby (26 de ani, Al-Ittihad) și Curtis Jones (25 de ani, Liverpool). Ambele mutări au picat, însă liderul din Serie A nu rămâne cu mâna goală.

Inter l-a prezentat pe Yanis Massolin

Echipa de pe „Meazza” a decis să-l transfere pe mijlocașul ofensiv Yanis Massolin, de la Modena, în schimbul sumei de 3.5 milioane de euro chiar în ultima zi de mercato, pe 2 februarie.

Inter a anunțat că fotbalistul francez va rămâne până la finalul sezonului curent la formația din Serie B și se va alătura echipei conduse de Cristi Chivu începând din această vară.

„FC Internazionale Milano confirmă că Yanis Massolin s-a alăturat clubului de la Modena FC 2018. Mijlocașul francez născut în 2002 a semnat un contract cu Inter până la 30 iunie 2030.

Massolin se alătură echipei cu un contract permanent și este împrumutat imediat înapoi la Modena până la sfârșitul sezonului”, se arată în comunicatul italienilor.

Agentul lui Yanis Massolin, în al nouălea cer: „Suntem convinși că va avea grijă de el”

Yvan Le Mee, agentul lui Yanis Massolin, a reacționat la scurt timp după ce transferul jucătorului său la Inter a fost oficializat. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu.

„La Inter am găsit un proiect potrivit, unul dintre cele mai mari cluburi din lume, care a înțeles potențialul incredibil al acestui jucător, pentru că nu a urmat un parcurs normal, nu a făcut lucrurile pe care le fac alți jucători. Are un potențial de progres incredibil, după părerea mea, și Inter a observat asta.

Oamenii de la Modena s-au comportat foarte bine, pentru că sunt multe cluburi care nu vor să negocieze sau să discute cu alte echipe în timpul sezonului. Modena a făcut lucrurile corect, pentru toată lumea.

Inter nu are un jucător ca el în echipa ei, cu siguranță nu a realizat nimic în comparație cu alți jucători ai «nerazzurrilor», dar credem cu toți că are potențialul să convingă staff-ul și pe antrenorul Cristian Chivu, care lansează jucători tineri fără probleme.

L-am adus pe Yoan Bonny la Parma acum trei ani și am văzut cum s-a dezvoltat alături de Chivu. Suntem convinși că va avea grijă de Yanis”, a declarat Yvan Le Mee într-un interviu pentru Parlando Di Sport.

900.000 de euro
este cota lui Yanis Massolin, potrivit transfermark.ro
  • Annmasse, Meyrin FC 2, FC City, Moulins -Yzeure, Clermont Foot și Franci Borains sunt echipele la care a evoluat Yanis Massolin de-a lungul carierei
15 meciuri
a bifat francezul în acest sezon. A marcat un gol și a reușit două pase decisive

Inter Milano transfer Cristi Chivu Yanis Massolin
