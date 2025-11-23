Continuă scandalul de la Steaua Daniel Oprița, replică dură pentru Florin Talpan: „Când mă vede se ascunde”
Daniel Oprița FOTO: SportPictures
Liga 2

Continuă scandalul de la Steaua Daniel Oprița, replică dură pentru Florin Talpan: „Când mă vede se ascunde”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 18:12
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 18:12
  • Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul celor de la Steaua, a vorbit despre conflictul cu Florin Talpan, juristul clubului din Ghencea.
  • Tehnicianul a discutat despre tensiunile de la finalul meciului Metalul Buzău - Steaua 1-1.

După ce Florin Talpan l-a criticat în repetate rânduri pe Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua a atras atenția că problema echipei este la nivel administrativ.

Daniel Oprița i-a răspuns dur lui Florin Talpan: „Când mă vede, se ascunde”

„Domnul care s-a luat tot timpul de mine (n.r. - Florin Talpan) îmi spune mie să fac transferuri, să le fac contracte jucătorilor.

Știu că s-a luat de mine și i-am spus că eu am promovat echipa din punct de vedere sportiv, am dus-o acolo unde vor toți, doar că nu s-a putut. Poate altcineva trebuia să rezolve”, a spus Daniel Oprița, potrivit fanatik.ro.

Oprița trebuia să câștige cinci campionate, să fie pe locul 1 la zi. Nu a câștigat. Mie nu mi se pare un antrenor atât de bun. Să se ducă și la alt club și să văd că obține performanțe. Florin Talpan, juristul clubului Steaua, la începutul acestei luni

Mai mult, Daniel Oprița și susține că oficialul „militarilor” îl evită când se întâlnesc în sediul clubului:

M-a jignit și a vorbit foarte urât, nu știu de ce. Motivele pe care le-am auzit te lasă fără cuvinte. Aș vrea să înceteze cu lucrurile astea, pentru că nu face bine clubului.

Am intrat și eu în asta, nu pot să tac și să mă las pe nedrept jignit. Acum ceva timp, mă făcea cel mai bun antrenor. Acum, dintr-o dată… Nu știu ce s-a întâmplat.

Ultima dată, mi-au spus cei din club că nu îl salut. Eu merg foarte rar în club și de salutat oricum nu o să-l salut, dar nu am posibilitatea să-l salut, pentru că el, atunci când mă vede, se ascunde sau se întoarce cu capul în altă parte”, a spus tehnicianul „militarilor”.

Daniel Oprița: „Ne-au înjurat, au aruncat cu semințe”

Antrenorul celor de la Steaua a discutat și despre tensiunile de la finalul partidei cu Metalul Buzău.

„Nu m-am luat de toată lumea, așa s-a înțeles. În primul rând, nu știu cum a putut să apară că m-am certat cu suporterii noștri. N-am avut nicio treabă, erau pe partea cealaltă.

A fost o discuție la final cu suporterii gazdelor, care ne-au înjurat, au aruncat cu semințe, lucruri urâte. La final, le-am spus că nu e frumos”, a spus antrenorul Stelei.

Întrebat dacă există o răceală între el și galeria „militarilor”, Daniel Oprița a răspuns categoric: „Nu, chiar deloc”.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul1436
2ASA Tg. Mureș1429
3Steaua1427
4Sepsi1427
5Metalul Buzău1426
6CSM Reșița1426
7FC Bihor1426
8FC Voluntari1424
9Chiajna1423
10Chindia Târgoviște 1321
11CS Afumați1421
12Poli Iași1321
13Ceahlăul P. Neamț1418
14FC Bacău1416
15CSC Șelimbăr1413
16CSM Slatina1413
17CS Dinamo1412
18CSC Dumbrăvița1412
19Gloria Bistrița1410
20Tunari148
21Câmpulung148
22CSM Olimpia Satu Mare147

steaua bucuresti George Ogararu Daniel Oprita florin talpan Metalul Buzău
