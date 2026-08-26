Un nou stadion în România  A fost semnat contractul pentru proiectarea și construirea arenei din Oradea: „Devine realitate!” » Când ar putea fi gata +5 foto
Stadion Oradea. Foto: Florin Birta/Facebook
Liga 2

Un nou stadion în România A fost semnat contractul pentru proiectarea și construirea arenei din Oradea: „Devine realitate!” » Când ar putea fi gata

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 11:53
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 11:54
  • Florin Birta (43 de ani), primarul municipiului Oradea, a anunțat, marți, că a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion al orașului.
  • Edilul a vorbit și despre cofinanțarea de 25% pe care autoritățile locale trebuie să o acorde în vederea construirii acestor arene, decizie pe care o consideră „un pas în direcția corectă”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Compania CON-A din Sibiu a câștigat licitația pentru construirea noii arene din Oradea.

Proiectarea stadionului va dura maximum 6 luni, potrivit contractului, iar construcția propriu-zisă va fi finalizată până în 2029.

„Va veni și vremea lor”  Victor Pițurcă, despre antrenorul care s-a autopropus la Steaua: „Nu e momentul potrivit”
Citește și
„Va veni și vremea lor” Victor Pițurcă, despre antrenorul care s-a autopropus la Steaua: „Nu e momentul potrivit”
Citește mai mult
„Va veni și vremea lor”  Victor Pițurcă, despre antrenorul care s-a autopropus la Steaua: „Nu e momentul potrivit”

S-a semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion din Oradea

„Noul stadion din Oradea: contract semnat!

După ce ieri Consiliul Local Oradea a aprobat cota de 25% din valoarea contractului de lucrări, sumă care va permite demararea construcției în anul 2027, astăzi s-a făcut un nou pas important: a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion din Oradea, la sediul Companiei Naționale de Investiții.

Contractul a fost semnat cu câștigătoarea licitației, compania CON-A din Sibiu, constructorul care va realiza noul stadion. Este o firmă cu care Oradea are deja o legătură, CON-A fiind compania care a construit fabrica Nokian într-un timp impresionant, de mai puțin de un an.

Potrivit contractului, proiectarea va fi finalizată în cel mult șase luni, după care vor începe lucrările propriu-zise, cu o durată de 24 de luni. Asta înseamnă că, dacă termenele sunt respectate, în 2029 Oradea ar putea avea un stadion nou, modern și la standarde europene.

Îi mulțumesc domnului prim-ministru Ilie Bolojan, care, pe vremea când era primar în Oradea, a și demarat acest proiect. Mulțumesc, de asemenea, lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Ministerului Finanțelor, doamnei Manuela Pătrășcoiu de la Compania Națională de Investiții, precum și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect.

Noul stadion al orașului nostru nu mai este doar un vis. Devine realitate!”, a transmis, marți, Florin Birta, pe pagina sa de Facebook.

Stadionul din Oradea, macheta
Stadionul din Oradea, macheta

Galerie foto (5 imagini)

Stadionul din Oradea Stadionul din Oradea, macheta FOTO agendaconstructiilor.ro Stadionul din Oradea, macheta FOTO agendaconstructiilor.ro Stadionul din Oradea, macheta FOTO agendaconstructiilor.ro Stadionul din Oradea, macheta
+5 Foto
labels.photo-gallery

Întregul proiect este prevăzut pe un teren cu o suprafață de peste 53.000 de metri pătrați și va include un stadion de fotbal fără pistă de atletism, cu o capacitate de aproximativ 17.000 de locuri.

Proiectul mai prevede o sală de conferințe, spații de cazare și zone de recuperare destinate inclusiv cantonamentelor echipelor sportive de performanță.

În exterior sunt planificate noi trasee pietonale și carosabile pentru facilitarea accesului și utilizarea întregului complex.

Florin Birta, despre cofinanțarea autorităților cu 25%: „Mi se pare un pas în direcția corectă”

Primarul municipiului Oradea a oferit detalii și despre cofinanțarea autorităților locale cu 25% din valoarea investiției pentru construirea stadioanelor, decizie luată de Guvern pe care o salută.

„Ilie Bolojan și stadioanele.

Astăzi (n.r. marți) s-au semnat contractele pentru două dintre stadioanele despre care se vorbește de ceva vreme, la Oradea și Timișoara. Probabil, săptămâna viitoare, vor urma și cele de la Brașov și Slatina.

Și, inevitabil, apar întrebările: Cum se construiesc stadioane în România în condițiile în care avem deficit bugetar? De ce se construiesc acum? Nu trebuia să economisim?

Sunt întrebări legitime. Dar cred că trebuie să înțelegem cum au fost finanțate până acum astfel de investiții.

Mai multe stadioane construite în România au fost finanțate integral de la bugetul de stat. Practic, autoritatea locală solicita stadionul, iar nota de plată era suportată de stat. Iar când banii vin doar de la stat, tentația este să ceri cât mai mult. De ce să faci un stadion de 10.000 sau 15.000 de locuri, când poți cere unul de 20.000 sau 30.000?

Aici intervine schimbarea făcută de Guvernul condus de Ilie Bolojan, cofinanțarea locală de 25%. Din punctul meu de vedere, este un lucru normal, pentru că trebuie să ne obișnuim cu o realitate simplă: nimic nu este gratis.

Prin cofinanțare, autoritatea locală care solicită investiția trebuie să participe și ea la cost.

Și aici apare un efect foarte important, responsabilizarea autorității locale. Dacă trebuie să găsești 25% din bani, te gândești poate de două ori dacă ai nevoie de un stadion de 30.000 de locuri sau dacă unul de 15.000-20.000 este suficient. Pentru că nu mai este doar problema «statului». Devine și problema comunității locale.

În plus, România are un deficit bugetar foarte mare și nu poate finanța simultan toate proiectele pe care ni le dorim. De aceea, în cazul acestor stadioane, finanțarea de la bugetul de stat a fost împinsă către 2028, în timp ce autoritățile locale pot începe lucrările din resurse proprii, în limita obligațiilor lor de cofinanțare.

Din acest punct de vedere, introducerea cofinanțării de 25% mi se pare un pas în direcția corectă: responsabilitate fiscală, responsabilizarea autorităților locale și o dimensionare mai realistă a investițiilor.

Și încă ceva, nu este vorba despre «Bolojan construiește stadioane». Aceste proiecte au fost aprobate în 2024, înainte ca Bolojan să fie prim-ministru. Este vorba despre cum alegem să le finanțăm de acum înainte.

Iar dacă vrem să schimbăm ceva în România, poate că trebuie să începem cu o idee simplă: banii statului nu sunt bani gratis. Sunt banii noștri, a tuturor și tocmai de aceea trebuie cheltuiți cu responsabilitate”, a mai transmis Florin Birta.

Citește și

Revenirea reginei tenisului s-a terminat brusc Serena Williams și Carlos Alcaraz au fost eliminați de la US Open în „sferturi”
Tenis
11:30
Revenirea reginei tenisului s-a terminat brusc Serena Williams și Carlos Alcaraz au fost eliminați de la US Open în „sferturi”
Citește mai mult
Revenirea reginei tenisului s-a terminat brusc Serena Williams și Carlos Alcaraz au fost eliminați de la US Open în „sferturi”
Raheem Sterling riscă 2 ani de închisoare! Ce acuzații i se aduc fostului internațional englez
Campionate
11:25
Raheem Sterling riscă 2 ani de închisoare! Ce acuzații i se aduc fostului internațional englez
Citește mai mult
Raheem Sterling riscă 2 ani de închisoare! Ce acuzații i se aduc fostului internațional englez

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
CONTRACT constructie cni florin birta stadion oradea
Știrile zilei din sport
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Campionate
11:36
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Citește mai mult
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Campionatul Mondial
10:18
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Citește mai mult
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Stranieri
12:07
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Citește mai mult
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Special
12:03
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Citește mai mult
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:01
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
14:06
Liga Campionilor LIVE de la 19:00, tragerea la sorți a meciurilor din faza principală » Cum arată urnele + Tot ce trebuie să știi
Liga Campionilor LIVE de la 19:00, tragerea la sorți a meciurilor din faza principală » Cum arată urnele + Tot ce trebuie să știi
18:37
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
17:28
Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Top stiri
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Europa League
18:01
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Citește mai mult
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
Liga Campionilor
10:34
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
Citește mai mult
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un  duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Campionate
11:40
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Citește mai mult
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un  duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație
B365
04:13
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație
Citește mai mult
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share