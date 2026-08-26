Un nou stadion în România A fost semnat contractul pentru proiectarea și construirea arenei din Oradea: „Devine realitate!” » Când ar putea fi gata

Florin Birta (43 de ani), primarul municipiului Oradea, a anunțat, marți, că a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion al orașului.

Edilul a vorbit și despre cofinanțarea de 25% pe care autoritățile locale trebuie să o acorde în vederea construirii acestor arene, decizie pe care o consideră „un pas în direcția corectă”.

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Compania CON-A din Sibiu a câștigat licitația pentru construirea noii arene din Oradea.

Proiectarea stadionului va dura maximum 6 luni, potrivit contractului, iar construcția propriu-zisă va fi finalizată până în 2029.

S-a semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion din Oradea

„Noul stadion din Oradea: contract semnat!

După ce ieri Consiliul Local Oradea a aprobat cota de 25% din valoarea contractului de lucrări, sumă care va permite demararea construcției în anul 2027, astăzi s-a făcut un nou pas important: a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion din Oradea, la sediul Companiei Naționale de Investiții.

Contractul a fost semnat cu câștigătoarea licitației, compania CON-A din Sibiu, constructorul care va realiza noul stadion. Este o firmă cu care Oradea are deja o legătură, CON-A fiind compania care a construit fabrica Nokian într-un timp impresionant, de mai puțin de un an.

Potrivit contractului, proiectarea va fi finalizată în cel mult șase luni, după care vor începe lucrările propriu-zise, cu o durată de 24 de luni. Asta înseamnă că, dacă termenele sunt respectate, în 2029 Oradea ar putea avea un stadion nou, modern și la standarde europene.

Îi mulțumesc domnului prim-ministru Ilie Bolojan, care, pe vremea când era primar în Oradea, a și demarat acest proiect. Mulțumesc, de asemenea, lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Ministerului Finanțelor, doamnei Manuela Pătrășcoiu de la Compania Națională de Investiții, precum și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect.

Noul stadion al orașului nostru nu mai este doar un vis. Devine realitate!”, a transmis, marți, Florin Birta, pe pagina sa de Facebook.

Întregul proiect este prevăzut pe un teren cu o suprafață de peste 53.000 de metri pătrați și va include un stadion de fotbal fără pistă de atletism, cu o capacitate de aproximativ 17.000 de locuri.

Proiectul mai prevede o sală de conferințe, spații de cazare și zone de recuperare destinate inclusiv cantonamentelor echipelor sportive de performanță.

În exterior sunt planificate noi trasee pietonale și carosabile pentru facilitarea accesului și utilizarea întregului complex.

Florin Birta, despre cofinanțarea autorităților cu 25%: „Mi se pare un pas în direcția corectă”

Primarul municipiului Oradea a oferit detalii și despre cofinanțarea autorităților locale cu 25% din valoarea investiției pentru construirea stadioanelor, decizie luată de Guvern pe care o salută.

„Ilie Bolojan și stadioanele.

Astăzi (n.r. marți) s-au semnat contractele pentru două dintre stadioanele despre care se vorbește de ceva vreme, la Oradea și Timișoara. Probabil, săptămâna viitoare, vor urma și cele de la Brașov și Slatina.

Și, inevitabil, apar întrebările: Cum se construiesc stadioane în România în condițiile în care avem deficit bugetar? De ce se construiesc acum? Nu trebuia să economisim?

Sunt întrebări legitime. Dar cred că trebuie să înțelegem cum au fost finanțate până acum astfel de investiții.

Mai multe stadioane construite în România au fost finanțate integral de la bugetul de stat. Practic, autoritatea locală solicita stadionul, iar nota de plată era suportată de stat. Iar când banii vin doar de la stat, tentația este să ceri cât mai mult. De ce să faci un stadion de 10.000 sau 15.000 de locuri, când poți cere unul de 20.000 sau 30.000?

Aici intervine schimbarea făcută de Guvernul condus de Ilie Bolojan, cofinanțarea locală de 25%. Din punctul meu de vedere, este un lucru normal, pentru că trebuie să ne obișnuim cu o realitate simplă: nimic nu este gratis.

Prin cofinanțare, autoritatea locală care solicită investiția trebuie să participe și ea la cost.

Și aici apare un efect foarte important, responsabilizarea autorității locale. Dacă trebuie să găsești 25% din bani, te gândești poate de două ori dacă ai nevoie de un stadion de 30.000 de locuri sau dacă unul de 15.000-20.000 este suficient. Pentru că nu mai este doar problema «statului». Devine și problema comunității locale.

În plus, România are un deficit bugetar foarte mare și nu poate finanța simultan toate proiectele pe care ni le dorim. De aceea, în cazul acestor stadioane, finanțarea de la bugetul de stat a fost împinsă către 2028, în timp ce autoritățile locale pot începe lucrările din resurse proprii, în limita obligațiilor lor de cofinanțare.

Din acest punct de vedere, introducerea cofinanțării de 25% mi se pare un pas în direcția corectă: responsabilitate fiscală, responsabilizarea autorităților locale și o dimensionare mai realistă a investițiilor.

Și încă ceva, nu este vorba despre «Bolojan construiește stadioane». Aceste proiecte au fost aprobate în 2024, înainte ca Bolojan să fie prim-ministru. Este vorba despre cum alegem să le finanțăm de acum înainte.

Iar dacă vrem să schimbăm ceva în România, poate că trebuie să începem cu o idee simplă: banii statului nu sunt bani gratis. Sunt banii noștri, a tuturor și tocmai de aceea trebuie cheltuiți cu responsabilitate”, a mai transmis Florin Birta.

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