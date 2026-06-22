Curtea de Apel București a respins toate contestațiile depuse în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de construire a noii arene din Oradea

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Contractul are o valoare estimată de peste 327 de milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 62 de milioane de euro, iar decizia instanței confirmă rezultatul inițial stabilit de Compania Națională de Investiții (CNI), scrie agendaconstructiilor.ro.

Noul stadion din Oradea va avea aproximativ 17.000 de locuri

Procedura de atribuire pentru Complexul Sportiv Oradea a fost una dintre cele mai disputate licitații din sectorul construcțiilor publice din ultimul an.

Timp de aproape 11 luni, constructorii implicați au folosit toate căile legale disponibile pentru contestarea rezultatului, însă instanța a decis definitiv că ofertele nu vor mai fi reevaluate.

Asocierea formată din Con-A Operations, în calitate de lider, și Prodesign Engineering & Construction a fost desemnată definitiv câștigătoarea contractului pentru proiectarea și construirea noul Complex Sportiv Oradea.

Acesta este prevăzut pe un teren cu o suprafață de peste 53.000 de metri pătrați și va include un stadion de fotbal fără pistă de atletism, cu o capacitate de aproximativ 17.000 de locuri.

Proiectul mai prevede o sală de conferințe, spații de cazare și zone de recuperare destinate inclusiv cantonamentelor echipelor sportive de performanță. În exterior sunt planificate noi trasee pietonale și carosabile pentru facilitarea accesului și utilizarea întregului complex.

Studiul de fezabilitate a noului stadion a fost realizat de biroul de proiectare Dico și Țigănaș din Cluj-Napoca.

Lucrările nu pot începe imediat: finanțarea rămâne principala problemă

Deși procedura de atribuire a fost finalizată, proiectul nu poate intra imediat în etapa de execuție.

Complexul Sportiv Oradea nu are încă un contract de execuție semnat și nici lucrări începute, ceea ce îl încadrează în prevederile OUG nr. 52/2025.

Conform actului normativ, finanțarea de la bugetul de stat pentru proiectele aflate în această situație este amânată până după 1 ianuarie 2027, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție financiară proprie de 25%.

În plus, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026, Parlamentul a aprobat reducerea cu 400 de milioane de lei a bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Fondurile respective erau destinate inclusiv Complexului Sportiv Oradea, însă au fost blocate la acel moment.

Astfel, deși disputa juridică privind atribuirea contractului s-a încheiat, începerea efectivă a lucrărilor depinde de stabilirea mecanismului de finanțare și de disponibilitatea fondurilor după anul 2027.

În aceste condiții, noul stadion din Oradea ar putea deveni funcțional cel mai devreme în 2029.

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