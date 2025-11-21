Undă verde pentru stadioane Proiectele sportive, incluse pe lista de investiții prioritizate în 2026 » Ce se întâmplă cu noua arenă Dinamo

Guvernul României a publicat lista proiectele de investiții prioritizate pentru perioada 2026-2028 .

. Proiectele sportive ce cuprind finalizarea unor stadioane sau săli de sport noi sunt și ele incluse.

La începutul lunii iunie, GOLAZO.ro anunța în exclusivitate că Guvernul nu va mai respecta planul inițial al construirii celor mai mari 4 stadioane: Dinamo, Timișoara, Constanța, Pitești, ca urmare a măsurilor privind reducerea deficitului bugetar.

Proiectele sportive revin pe lista Guvernului

Scopul acestui demers este de a corela portofoliul de investiții publice cu prioritățile Guvernului și de a orienta fondurile către proiectele care generează cele mai mari beneficii economice și sociale, informează arenaconstruct.ro.

Procesul de evaluare realizat de Ministerul Finanțelor s-a bazat pe mai multe criterii:

relevanța proiectului în raport cu strategiile naționale, regionale sau locale

justificarea socio-economică

sustenabilitatea financiară

performanța în implementare

timpul rămas până la finalizare, în cazul lucrărilor aflate deja în derulare

Pe baza acestora, ordonatorii principali de credite au evaluat proiectele și au transmis Ministerului Finanțelor informațiile necesare referitoare la punctaje, valoarea actualizată, sumele rămase de finanțat, stadiul fizic și valoric al implementării, precum și termenele de finalizare.

Ulterior, ministerul a analizat și verificat aceste date, întocmind lista finală a proiectelor prioritizate, care a fost utilizată în procesul de elaborare a bugetului pentru 2026.

Ministerul Finanțelor a publicat și o anexă, iar în documentul oficial, ce cuprinde 178 de proiecte cu finanțare garantată în perioada 2026-2028, se regăsesc și numeroase investiții în infrastructura sportivă, precum:

Stadion Târgoviște - termen finalizare 2026

Stadion Constanța - 2028

Stadion Pitești - 2028

Stadion Hunedoara - 2028

Stadion Slatina - 2028

Stadion Timișoara - 2028

Stadion Brașov - 2028

Stadion Bistrița - 2028

Pe listă sunt incluse și alte proiecte sportive: Centrul Olimpic Ciolpani, sălile polivalente din Tulcea, Iași, Suceava, Brașov, dar și patinoarele din Sfântu Gheorghe și Galați.

Stadionul Dinamo figurează și el pe listă

Noul Stadion Dinamo nu lipsește de pe lista priorităților. Acesta figurează pe listă la poziția 85, cu termen de finalizare 2028.

În conformitate cu prevederile OUG 52/2025, finanțarea guvernamentală pentru stadioane și arene sportive va acoperi maximum 75% din valoarea investițiilor, fiind obligatoriu ca unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali să asigure o cofinanțare de minimum 25%.

Lucrările pot începe și pot fi plătite în 2026 exclusiv din aceste contribuții locale, urmând ca de la 1 ianuarie 2027 să poată fi decontate sume din bugetul de stat.

Această regulă exercită o presiune directă asupra autorităților locale și poate accelera sau bloca proiectele. Totul depinde de capacitatea fiecărei primării sau a fiecărui consiliu județean de a asigura cofinanțarea.

Startul lucrărilor la Arena Multifuncționala Dinamo depinde de aprobarea de către Primăria Sector 2 a cofinanțării.

„Așteptam cu toții hotărârea de Consiliu Local Sector 2 prin care să se aprobe cofinanțarea a 25% din costul C+M (construcții și montaj) al arenei, astfel încât Primarul Sectorului 2 să poată semna actul adițional la contractul CNI-Bog’Art… aceste 2 lucruri (hotărârea și semnătura) sunt ultimele două lucruri necesare pentru startul demolării”, informează pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo”.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

