„Va veni și vremea lor”  Victor Pițurcă, despre antrenorul care s-a autopropus la Steaua: „Nu e momentul potrivit”
Victor Pițurcă
Liga 2

„Va veni și vremea lor” Victor Pițurcă, despre antrenorul care s-a autopropus la Steaua: „Nu e momentul potrivit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 11:06
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 11:06
  • Victor Pițurcă (70 de ani) a reacționat după declarațiile lui Eugen Trică (50 de ani), care s-a autopropus antrenor la Steaua, înainte să se ia o decizie finală în privința lui Daniel Oprița (45 de ani).
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Daniel Oprița a anunțat în mai multe rânduri că și-a dat demisia de la Steaua, din cauza situației dificile pe care o traversează clubul.

În cele din urmă, antrenorul va continua la formația din Ghencea, după ce a ajuns la un numitor comun cu conducerea Stelei.

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Victor Pițurcă, despre declarațiile lui Eugen Trică: „Era extrem de periculos”

În contextul în care plecarea lui Daniel Oprița de la Steaua părea iminentă, Eugen Trică a declarat că ar fi dispus să antreneze echipa din Ghencea.

Victor Pițurcă consideră că nu ar fi fost o decizie inspirată, deoarece problemele de la Steaua pot fi rezolvate doar de cineva care cunoaște în amănunt situația de la club.

„Eu știu foarte bine că Eugen Trică vrea să antreneze la Steaua. Și nu numai el. Sunt antrenori cu nume care și-ar dori acest lucru, dar va veni și vremea lor.

Va sosi și momentul lui Trică. Ca o părere personală, nici nu era momentul potrivit să vină Trică acum la Steaua.

Era extrem de periculos, pentru că lucrurile pot fi rezolvate doar de cineva care cunoaște bine echipa, lotul. E foarte important că Daniel Oprița a rămas în continuare. Eu știu ce se întâmplă la Steaua”, a declarat Victor Pițurcă, conform digisport.ro.

Steaua a obținut un singur punct în primele 4 etape ale noului sezon, fiind pe ultimul loc în Liga 2.

Totodată, echipa a fost eliminată din Cupa României de Csikszereda, scor 1-2, și a ratat din nou calificarea în faza grupelor.

Ce a declarat Eugen Trică: „Sunt disperat pe viață!”

Sunt disperat să iau Steaua! Cum să nu fii disperat când e vorba de un brand al României? O echipă cu o tradiție fantastică, cu cele mai multe titluri, Cupa Campionilor. Sunt disperat pe viață!

A plecat cumva Oprița? Am spus-o în glumă ieri (n.r. duminică) și... oamenii ăștia nu știu când glumesc. Eu am să rămân stelist toată viața. Nu sunt disperat, fraților! M-ar interesa, acum depinde și ce vor ei să facă.

Stați, băi fraților, eu nu mă propun singur! Eu am făcut o glumă ieri, înțelegeți? Le mai arunc pe astea așa. Am văzut rezultatul ăsta cu Dumbrăvița, 2-2, au reușit să ia un punct. 

Cine nu și-ar dori la Steaua? Nu e vorba de Divizia B, e vorba de Steaua! Sunt disperat de viață, vreau Steaua! Vreau Steaua în Liga 1!

Oprița acum a stat 7 ani, mai lasă, bă, și pe altul! De 3 ani de zile tu zici că pleci, ba îți dai demisia... ia mai stai și tu 2-3 luni acasă, Daniele, să vezi cum e!

Tu ai avut angajament 7 ani de zile, mai lasă și pe altul. Nu neapărat Trică! Poate să vină Lăcătuș, poate să vină Balint, poate se întoarce nea Piți (n.r. Victor Pițurcă).

Stați, băi, liniștiți! Eu nu merg la FCSB, merg în Ghencea să văd Steaua. Stați calmi, că nu vine Trică să vă ia locul”, a declarat Eugen Trică, conform sport.ro.

  • Lovech (Bulgaria), Sohar SC (Oman), FCU Craiova, Concordia Chiajna sau Viitorul Târgu Jiu sunt câteva dintre echipele antrenate de Eugen Trică în carieră.

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