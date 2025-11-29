GOLAZO tras la indigo! FOTO. Borța a așteptat 13 luni pentru a marca din nou! În 2024: același adversar, aceeași poartă și tot o execuție de senzație +12 foto
Florin Borța (FOTO: captură Prima Sport 1)
Superliga

GOLAZO tras la indigo! FOTO. Borța a așteptat 13 luni pentru a marca din nou! În 2024: același adversar, aceeași poartă și tot o execuție de senzație

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 18:11
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 18:17
  • FC ARGEȘ - CFR CLUJ. Florin Borța (26 de ani) a marcat un gol superb în partida din etapa #18 a Ligii 1.
  • În urmă cu exact 13 luni, fundașul lateral al piteștenilor bifa o reușită asemănătoare. Împotriva aceluiași adversar și la aceeași poartă.

Pe 29 octombrie 2024, FC Argeș și CFR Cluj se întâlneau în Cupa României, prima etapă din faza grupelor, iar Borța deschidea scorul în minutul 7.

CFR Cluj, adversarul preferat pentru Florin Borța. Execuții de senzație la Mioveni

La acea vreme, FC Argeș evolua în Liga 2, în timp ce CFR Cluj era antrenată de Dan Petrescu și pornea ca mare favorită în duelul de la Mioveni.

În minutul 7 al partidei din Cupa României, mingea a ajuns în flancul stâng după o deviere a lui Graovac, fundaș care evoluează în prezent la FCSB.

Borța a preluat cu piciorul stâng și a trimis-o în vinclu cu un șut cu dreptul. Hindrich a plonjat, dar nu a ajuns la minge și aceasta s-a oprit în plasă.

FOTO. Golul marcat de Borța în meciul FC Argeș - CFR Cluj din Cupa României, în octombrie 2024

Florin Borța, gol în FC Argeș - CFR Cluj 2-2, în Cupa României (FOTO: captură Prima Sport 1)
Florin Borța, gol în FC Argeș - CFR Cluj 2-2, în Cupa României (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (12 imagini)

Florin Borța, gol în FC Argeș - CFR Cluj 2-2, în Cupa României (FOTO: captură Prima Sport 1) Florin Borța, gol în FC Argeș - CFR Cluj 2-2, în Cupa României (FOTO: captură Prima Sport 1) Florin Borța, gol în FC Argeș - CFR Cluj 2-2, în Cupa României (FOTO: captură Prima Sport 1) Florin Borța, gol în FC Argeș - CFR Cluj 2-2, în Cupa României (FOTO: captură Prima Sport 1) Florin Borța, gol în FC Argeș - CFR Cluj 2-2, în Cupa României (FOTO: captură Prima Sport 1)
+12 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj trecea în avantaj până la pauză, grație golurilor marcate de Mogoș ('32) și Abeid ('44), însă rezultatul final, 2-2, a fost stabilit de Morar ('77, penalty).

49 de meciuri
a disputat Florin Borța în tricoul echipei FC Argeș. A marcat doar două goluri, ambele împotriva celor de la CFR Cluj. La fel de frumoase!

Sâmbătă, tot la Mioveni, Borța a reușit o nouă execuție fantastică. În poartă s-a aflat tot Hindrich, care nu a putut interveni nici de această dată.

FOTO. Golul marcat de Borța în meciul FC Argeș - CFR Cluj din Liga 1, în noiembrie 2025

Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport)
Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport)

Galerie foto (12 imagini)

Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport)
+12 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj liga 1 fc arges Florin Borța
