Robot „imbatabil” VIDEO. Provocarea unui inginer de la NASA pentru a-l opri pe Ronaldo a avut un final neașteptat: i-a găsit defectul! +17 foto
Cristiano Ronaldo, față în față cu un robot-portar/ Foto: captura Youtube
Campionate

Robot „imbatabil” VIDEO. Provocarea unui inginer de la NASA pentru a-l opri pe Ronaldo a avut un final neașteptat: i-a găsit defectul!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 16:06
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 16:49
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani) a acceptat o provocare inedită în ultimul cantonament al naționalei Portugaliei.
  • Superstarul lui Al Nassr a fost pus față în față cu robot-portar.

Mark Rober, YouTuber și fost inginer la NASA și Apple, l-a provocat pe superstarul lui Al-Nassr să-l înfrunte pe „cel mai bun portar din lume”, un robot imbatabil pe care l-a creat chiar el, după multe studii și calcule, pentru a-i fi imposibil internaționalului portughez să marcheze.

„Nu ne mai punem baza în el”  Patronul de la FCSB despre jucătorul cu 133 de meciuri în tricoul roș-albastru: „E cam gata”
Citește și
„Nu ne mai punem baza în el” Patronul de la FCSB despre jucătorul cu 133 de meciuri în tricoul roș-albastru: „E cam gata”
Citește mai mult
„Nu ne mai punem baza în el”  Patronul de la FCSB despre jucătorul cu 133 de meciuri în tricoul roș-albastru: „E cam gata”

Nici robotul nu a putut să-l oprească pe Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a acceptat provocarea în cantonamentul naționalei Portugaliei, sub privirile atente ale colegilor de națională Diogo Costa, Renato Veiga, Diogo Dalot, Francisco Conceicao și Francisco Trincao.

Superstarul portughez a găsit un „defect” al robotului perfect programat - o zonă pe care nu o acoperea - și a folosit acest lucru în favoarea sa, pentru a marca.

În timpul provocării, Cristiano și Mark Rober s-au amuzat și l-au ironizat pe Diogo Costa, portarul titular al naționalei Portugaliei.

  • Mark Rober: „Crezi că robotul ar putea juca la naționala Portugaliei?”
  • Ronaldo: „Da, e mai bun ca Diogo Costa”

Cristiano Ronaldo va putea juca la CM 2026

Comisia de Disciplină a FIFA a decis să îl sancționeze pe Cristiano Ronaldo cu trei etape, dintre care două sunt cu suspendare, după cartonașul roșu încasat direct în meciul cu Irlanda, 0-2.

Astfel, lusitanul ar putea reveni pe teren chiar din următorul meci al Portugaliei, însă un nou incident pe parcursul următorului an ar activa suspendarea de încă două meciuri.

„Dacă Cristiano Ronaldo comite o altă încălcare de natură și gravitate similare în perioada de probă, suspendarea prevăzută în decizia disciplinară va fi considerată automat revocată, iar cele două meciuri rămase vor trebui executate imediat”, se arată într-un comunicat transmis de FIFA, potrivit bbc.com.

FOTO. Momentul în care Cristiano Ronaldo primește cartonașul roșu

Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg
Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (2).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (3).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (5).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (6).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Astfel, Cristiano Ronaldo este eligibil pentru primul duel pe care Portugalia îl va disputa la Campionatul Mondial din 2026, întrucât și-a executat deja pedeapsa.

Atacantul nu a fost utilizat în ultimul meci al Portugaliei din campania de calificare pentru turneul final din America de Nord, contra Armeniei, 9-1.

Jucătorii și oficialii vor fi suspendați pentru comportament necorespunzător după cum se specifică mai jos… pentru cel puțin trei meciuri sau pentru o perioadă de timp adecvată pentru agresiune, inclusiv lovituri cu cotul, pumni, lovituri cu piciorul, mușcături, scuipături sau lovituri asupra unui adversar sau a unei persoane care nu este oficialul meciului. Codul disciplinar al FIFA, capitolul 2, articolul 14 (i)

Citește și

„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins”
Campionate
14:54
„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins”
Citește mai mult
„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins”
„Are același trening de 7 ani”  Face performanță pentru România, dar este ignorată total de club: „Toate participările au fost finanțate de antrenori”
Gimnastica
14:54
„Are același trening de 7 ani” Face performanță pentru România, dar este ignorată total de club: „Toate participările au fost finanțate de antrenori”
Citește mai mult
„Are același trening de 7 ani”  Face performanță pentru România, dar este ignorată total de club: „Toate participările au fost finanțate de antrenori”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
portugalia cristiano ronaldo provocare robot
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Diverse
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Citește mai mult
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Superliga
29.11
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Citește mai mult
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Handbal
29.11
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Citește mai mult
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
00:09
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
23:23
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
23:30
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Top stiri din sport
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Superliga
29.11
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Citește mai mult
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Superliga
29.11
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Citește mai mult
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
Superliga
29.11
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit
Citește mai mult
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Superliga
29.11
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Citește mai mult
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 36 rapid 10 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share