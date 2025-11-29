Robot „imbatabil” VIDEO. Provocarea unui inginer de la NASA pentru a-l opri pe Ronaldo a avut un final neașteptat: i-a găsit defectul!

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a acceptat o provocare inedită în ultimul cantonament al naționalei Portugaliei.

Superstarul lui Al Nassr a fost pus față în față cu robot-portar.

Mark Rober, YouTuber și fost inginer la NASA și Apple, l-a provocat pe superstarul lui Al-Nassr să-l înfrunte pe „cel mai bun portar din lume”, un robot imbatabil pe care l-a creat chiar el, după multe studii și calcule, pentru a-i fi imposibil internaționalului portughez să marcheze.

Nici robotul nu a putut să-l oprească pe Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a acceptat provocarea în cantonamentul naționalei Portugaliei, sub privirile atente ale colegilor de națională Diogo Costa, Renato Veiga, Diogo Dalot, Francisco Conceicao și Francisco Trincao.

Superstarul portughez a găsit un „defect” al robotului perfect programat - o zonă pe care nu o acoperea - și a folosit acest lucru în favoarea sa, pentru a marca.

În timpul provocării, Cristiano și Mark Rober s-au amuzat și l-au ironizat pe Diogo Costa, portarul titular al naționalei Portugaliei.

Mark Rober: „Crezi că robotul ar putea juca la naționala Portugaliei?”

Ronaldo: „Da, e mai bun ca Diogo Costa”

Cristiano Ronaldo va putea juca la CM 2026

Comisia de Disciplină a FIFA a decis să îl sancționeze pe Cristiano Ronaldo cu trei etape, dintre care două sunt cu suspendare , după cartonașul roșu încasat direct în meciul cu Irlanda, 0-2.

Astfel, lusitanul ar putea reveni pe teren chiar din următorul meci al Portugaliei, însă un nou incident pe parcursul următorului an ar activa suspendarea de încă două meciuri.

„Dacă Cristiano Ronaldo comite o altă încălcare de natură și gravitate similare în perioada de probă, suspendarea prevăzută în decizia disciplinară va fi considerată automat revocată, iar cele două meciuri rămase vor trebui executate imediat”, se arată într-un comunicat transmis de FIFA, potrivit bbc.com.

FOTO. Momentul în care Cristiano Ronaldo primește cartonașul roșu

Astfel, Cristiano Ronaldo este eligibil pentru primul duel pe care Portugalia îl va disputa la Campionatul Mondial din 2026, întrucât și-a executat deja pedeapsa.

Atacantul nu a fost utilizat în ultimul meci al Portugaliei din campania de calificare pentru turneul final din America de Nord, contra Armeniei, 9-1.

Jucătorii și oficialii vor fi suspendați pentru comportament necorespunzător după cum se specifică mai jos… pentru cel puțin trei meciuri sau pentru o perioadă de timp adecvată pentru agresiune, inclusiv lovituri cu cotul, pumni, lovituri cu piciorul, mușcături, scuipături sau lovituri asupra unui adversar sau a unei persoane care nu este oficialul meciului. Codul disciplinar al FIFA, capitolul 2, articolul 14 (i)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport