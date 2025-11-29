Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al campioanei.

Farul Constanța - FCSB se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul campioanei a fost extrem de deranjat atunci când ziariștii l-au întrebat dacă sud-africanul va face deplasarea la Ovidiu, pentru meciul cu Farul Constanța.

GOLAZO.ro a scris azi că FCSB pregătește o decizie radicală împotriva unui fotbalist care a dezamăgit pe parcursul actualului sezon. Siyabonga Ngezana va fi scos din primul 11 pentru meciul cu Farul, deși el nu e nici accidentat, nici suspendat!

Elias Charalambous: „E o problemă dacă discuțiile mele cu jucătorii ajung în presă”

Elias Charalambous s-a arătat extrem de deranjat.

„Ngezana mi-a zis că se simte obosit, dar nu știu de unde aveți toate aceste informații, pentru că discuția a fost între mine și Ngezana.

Nu știu cum ajung aceste informații în presă. Înseamnă că cineva vorbește! Da, e o problemă, dacă discuțiile pe care eu le am cu jucătorii ajung în presă”, a declarat Elias Charalambous, conform sport.ro.

Întrebat despre remarcile lui Valentin Crețu la adresa lui Ngezana, de după meciul de la Belgrad, antrenorul cipriot a declarat:

„A zis Crețu numele lui? Nu știu, poate prin «ăsta» s-a referit la altcineva, erau 20.000 de oameni acolo.

Dacă Crețu a spus asta despre Ngezana, atunci e o mare greșeală. Dacă a spus, dar nu știu dacă a spus. Dacă a dat un nume, e o mare greșeală”.

Charalambous, despre situația lui Ngezana: „Dați vina pe mine, nu pe el”

Antrenorul campioanei l-a apărat pe fundașul sud-african și a luat vina asupra sa.

„Ngezana este destul de obosit, dar e normal. Joacă de doi ani în toate meciurile și e normal să simtă niște oboseală. Vom vedea dacă va juca mâine. Mai avem o zi, iar cei care sunt mai proaspeți vor juca.

Nu trebuie să punem toată presiunea pe Ngezana sau să dăm toată vina pe el. Când echipa nu merge bine, dați vina pe mine, nu pe Ngezana.

Eu sunt vinovat! Nu e corect, nu e vorba numai de el. Nu începeți toți să vorbiți doar despre Ngezana, să-l puneți pe el la zid”, a mai spus Charalambous.

FOTO. Imagini de la Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0

