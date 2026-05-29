Karamoko, ce revenire! VIDEO. Impact instant în derby-ul cu FCSB, la primele minute după accidentare +12 foto
Mamadou Karamoko/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Karamoko, ce revenire! VIDEO. Impact instant în derby-ul cu FCSB, la primele minute după accidentare

alt-text Alexandru Smeu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 22:43
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 22:43
  • DINAMO - FCSB. Mamadou Karamoko (26 de ani) a marcat la doar câteva minute după ce a fost trimis pe teren.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Accidentat în meciul cu U Cluj (2-1), de pe 18 aprilie, din turul play-off-ului, atacantul francez a fost recuperat la timp pentru finala barajului de Conference League.

Surpriza FCSB la corner VIDEO. După o jumătate de an distrusă de accidentare,  Dawa e MVP la baraj!
Citește și
Surpriza FCSB la corner VIDEO. După o jumătate de an distrusă de accidentare, Dawa e MVP la baraj!
Citește mai mult
Surpriza FCSB la corner VIDEO. După o jumătate de an distrusă de accidentare,  Dawa e MVP la baraj!

DINAMO - FCSB. Mamadou Karamoko, primul gol după 4 luni

Karamoko a fost trimis în teren de Zeljko Kopic, în minutul 65, la scorul de 1-0 pentru FCSB.

Jucătorul de 29 de ani l-a înlocuit pe Andrei Mărginean, iar intrarea sa a produs impact imediat pe tabelă la o fază extrem de încălcită în careul lui Târnovanu.

În minutul 73, Armstrong a fost găsit liber în careu, a șutat, dar mingea a lovit stâlpul porții. Balonul a ricoșat la Cîrjan, care și-a încercat și el norocul, însă șutul său a fost blocat de Mihai Popescu.

Pe fază, Karamoko a trimis mingea în poarta lui Tîrnovanu, cu un voleu din jurul punctului cu var.

Golul marcat de Mamadou Karamoko în meciul cu FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (18).jpeg
Golul marcat de Mamadou Karamoko în meciul cu FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (18).jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Golul marcat de Mamadou Karamoko în meciul cu FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg Golul marcat de Mamadou Karamoko în meciul cu FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg Golul marcat de Mamadou Karamoko în meciul cu FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (18).jpeg Golul marcat de Mamadou Karamoko în meciul cu FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (19).jpeg Golul marcat de Mamadou Karamoko în meciul cu FCSB Foto captură Prima Sport (20).jpeg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Pentru atacantul francez a fost prima reușită, după o pauză de 4 luni.

Ultima dacă când Karamoko își trecuse numele pe tabelă se întâmpla în meciul cu U Cluj (1-0), din returul sezonului regulat.

8 goluri
în 29 de meciuri a marcat Karamako pentru Dinamo

FCSB deschisese scorul în minutul 10 prin Dawa, însă grație reușitei lui Karamoko, echipa învingătoare se va decide după alte 30 de minute suplimentare sau la loviturile de departajare.

Citește și

Noi probleme la Dinamo S-a accidentat singur la derby chiar pe final de meci
Superliga
22:22
Noi probleme la Dinamo S-a accidentat singur la derby chiar pe final de meci
Citește mai mult
Noi probleme la Dinamo S-a accidentat singur la derby chiar pe final de meci
Dawa, ținta dinamoviștilor Incident rasist pe „Arcul de Triumf” » Reacția ironică a fundașului camerunez
Superliga
21:59
Dawa, ținta dinamoviștilor Incident rasist pe „Arcul de Triumf” » Reacția ironică a fundașului camerunez
Citește mai mult
Dawa, ținta dinamoviștilor Incident rasist pe „Arcul de Triumf” » Reacția ironică a fundașului camerunez

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
dinamo fcsb baraj conference league mamadou karamoko
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share