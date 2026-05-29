DINAMO - FCSB. Mamadou Karamoko (26 de ani) a marcat la doar câteva minute după ce a fost trimis pe teren.

Accidentat în meciul cu U Cluj (2-1), de pe 18 aprilie, din turul play-off-ului, atacantul francez a fost recuperat la timp pentru finala barajului de Conference League.

Karamoko a fost trimis în teren de Zeljko Kopic, în minutul 65, la scorul de 1-0 pentru FCSB.

Jucătorul de 29 de ani l-a înlocuit pe Andrei Mărginean, iar intrarea sa a produs impact imediat pe tabelă la o fază extrem de încălcită în careul lui Târnovanu.

În minutul 73, Armstrong a fost găsit liber în careu, a șutat, dar mingea a lovit stâlpul porții. Balonul a ricoșat la Cîrjan, care și-a încercat și el norocul, însă șutul său a fost blocat de Mihai Popescu.

Pe fază, Karamoko a trimis mingea în poarta lui Tîrnovanu, cu un voleu din jurul punctului cu var.

Pentru atacantul francez a fost prima reușită, după o pauză de 4 luni.

Ultima dacă când Karamoko își trecuse numele pe tabelă se întâmpla în meciul cu U Cluj (1-0), din returul sezonului regulat.

8 goluri în 29 de meciuri a marcat Karamako pentru Dinamo

FCSB deschisese scorul în minutul 10 prin Dawa, însă grație reușitei lui Karamoko, echipa învingătoare se va decide după alte 30 de minute suplimentare sau la loviturile de departajare.

