Gata de FCSB Primul mesaj după ce s-a despărțit de fosta echipă: „Urmează o nouă etapă, noi obiective”
Florin Cernat FOTO: SportPictures
Gata de FCSB Primul mesaj după ce s-a despărțit de fosta echipă: „Urmează o nouă etapă, noi obiective”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 19:54
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 19:54
  • Florin Cernat (45 de ani), directorul sportiv al celor de la FC Voluntari, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care și-a luat rămas bun de la ilfoveni.
  • Fostul fotbalist va ocupa aceeași funcție la FCSB.

Florin Cernat își începe aventura la FCSB după ce despărțirea de FC Voluntari a devenit oficială.

Florin Cernat își începe aventura la FCSB: „O nouă etapă, noi obiective”

Fostul mijlocaș a transmis, pe rețelele de socializare, un mesaj prin care anunță încheierea capitolului FC Voluntari din cariera sa.

„După 8 ani petrecuți la FC Voluntari, închei un capitol extrem de important din cariera mea. A fost o perioadă de construcție, de stabilitate și de evoluție profesională, în care am avut privilegiul să lucrez alături de oameni dedicați și competenți.

Le mulțumesc jucătorilor, staffului, colegilor și conducerii pentru încrederea oferită și pentru colaborarea constantă. Fiecare proiect, fiecare provocare și fiecare reușită au contribuit la experiența și maturitatea pe care le duc mai departe.

FC Voluntari va rămâne un reper în parcursul meu profesional, un loc în care am investit energie, timp și pasiune, și de care mă despart cu respect și recunoștință.

Urmează o nouă etapă, cu noi responsabilități și noi obiective, însă legătura cu Voluntari rămâne una puternică și definitivă în istoria mea profesională.

Mulțumesc, FC Voluntari, pentru toți acești ani! #fcvoluntari #multumesc #newbeginnings”, a scris Florin Cernat, pe Facebook.

Florin Cernat a început deja munca la FCSB: „Am mare încredere în el”

Florin Cernat a semnat deja cu FCSB și a început să lucreze pentru campioană.

De luni, Cernat intră în pâine. S-ar putea să am o surpriză, să ne mai ajute cineva, dar asta rămâne de văzut.

Știu doar eu și persoana respectivă. Nu are cum să se afle. S-ar putea să ne ajute în scouting, am mare încredere în el”, a declarat Mihai Stoica, duminică, la Fanatik, potrivit sport.ro.

Fostul mijlocaș ajunge la FCSB de la clubul la care s-a retras, încă din 2018. Cernat este foarte bun prieten cu Mihai Stoica, cei doi colaborând la Galați, la începutul carierei.

Cine este Florin Cernat

Cernat a fost junior la Oțelul și a debutat în Liga 1 în 1998, când Mihai Stoica era președintele clubului. Ulterior, cei doi s-au și înrudit: MM îi e naș lui Cernat.

De-a lungul carierei, Cernat a mai evoluat pentru Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.

După încheierea activității din teren, Florin Cernat a rămas la FC Voluntari, în adminitrația clubului.

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
