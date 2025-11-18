Dispariția amicalelor, drama României! Când contau meciurile de verificare, eram peste Franța, Anglia, Spania și Italia. Azi suntem sub Panama, Iran și Australia

În urmă cu aproape un deceniu, UEFA a decis să elimine aproape în totalitate amicalele, care aveau să fie înlocuite de Nations League, o competiție oficială

Când jucam amicale cu Argentina, Belgia, Italia, Uruguay și Elveția și nu le pierdeam, ajunsesem pe locul 7 mondial, chiar dacă lipseam de la Mondiale și Europene

Când UEFA s-a gândit și chiar a trecut la scoaterea în decor aproape în totalitate a meciurilor amicale la nivel de prime reprezentative, naționala României a primit o lovitură teribilă.

Până în urmă cu aproape un deceniu, partidele de verificare erau, cel puțin pentru tricolori, în volum aproape la fel de mare, dacă nu chiar mai mare, decât jocurile oficiale.

Mai mult, aceste confruntări, în ciuda faptului că erau de verificare, ele intrau în calculul punctajului realizat de FIFA.

Automat, amicalele influențau în mod direct ierarhia naționalelor în lume. Și de aici, orice componență a urnelor tragerilor la sorți, pentru preliminariile Mondiale și Europene.

În acest context, România o ducea bine, fiindcă se descurca de minune în majoritatea duelurilor amicale, chiar dacă avea în față nume sonore. Și ajunsesem să prindem chiar top 10 naționale în FIFA Ranking, în perioada iulie - septembrie 2015.

Rezultatele din oficiale nu era deosebite. Nu reușim să ne calificăm la 3 turnee consecutive: două Mondiale (2020, 2014) și un European (2012). Cu toate acestea eram pe locul 7 mondial!

Cum arăta clasamentul FIFA în august - septembrie 2015

Argentina Belgia Germania Columbia Brazilia Portugalia România Anglia Țara Galilor Chile Spania Olanda Croația Slovacia Austria Italia

Fără rezultate remarcabile în oficiale, în perioada 2009-2015, cu excepția unui loc 2 în preliminariile CE 2016, România a disputat nu mai puțin de 30 de meciuri amicale.

Au fost ani în care balanța amicale versus oficiale a fost în favoarea primei categorii.

De exemplu, în 2010 am disputat 6 partide de verificare și doar 3 oficiale, iar în 2012 raportul a fost: 6 la 4. Am primit puncte multe fiincă am reușit câteva victorii sau remize importante:

2-2 cu Italia

0-0 cu Argentina

2-1 cu Belgia

2-0 cu Danemarca

1-1 cu Uruguay

1-0 cu Elveția

3-1 cu Grecia

1-0 cu Polonia

1-0 cu Ungaria

Începând de acum 7 ani, din toamna lui 2025, amicalele aproape că au dispărut de tot, fiindcă atunci s-a dat startul unei noi competiții: Liga Națiunilor.

N-au mai rămas disponibile date FIFA și pentru jocuri de verificare, astfel că naționalele s-au bazat aproape exclusiv pe meciuri oficiale în realizarea coeficientului.

Din acel moment a început și căderea României. După 2018 am ieșit din top 25, apoi am căzut sub locul 30, am alunecat și sub linia primelor 40 de reprezentative, iar finalul lui 2025 e foarte posibil să ne regăsească în afara top 50!

Câteva din naționalele care astăzi sunt peste noi în clasamentul FIFA



ȚARĂ LOC OCUPAT ÎN 2015*

Canada 101

Maroc 82

Norvegia 68

Panama 65

Australia 61

Paraguay 58

Japonia 56

Coreea de Sud 54

Egipt 52

Iran 41

* în 2015, România era pe locul 7

