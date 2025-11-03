Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat”

Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR, a explicat motivul pentru care Louis Munteanu a început să plângă după Dinamo - CFR Cluj 2-1 .

Dinamo - CFR Cluj 2-1 La finalul meciul din etapa #15 a Ligii 1, vârful a apărut în fața microfonului, însă și-a stăpânit cu greu emoțiile.

Întrebat despre lacrimile atacantului, Cristi Balaj susține că această izbucnire a venit pentru că jucătorul este în continuare nemulțumit că nu a fost lăsat să plece în această vară.

Cristi Balaj, fostul președinte al CFR-ului , despre Louis Munteanu: „Este afectat de transferul ratat”

„Important este să se apropie de forma pe care o avea. Ar fi fost bine să plece în vară. Acum, următorul pas, e iarna.

Un jucător care a ajuns să fie golgheter, să dea 23 de goluri, e greu să repete performanța pe care a avut-o sezonul trecut.

Echipa, culmea, nu e mai slabă, pentru că au venit întăriri. L-a ajutat și echipa.

Au venit întăriri, un fundaș dreapta, la mijlocul terenului au venit Keita și Muhar. A jucat bine și Kun, atât de bine încât eu nu l-aș scoate de acolo. Biliboc e un jucător excelent.

Louis Munteanu este foarte afectat de transferul ratat”, a explicat Balaj, conform fanatik.ro.

Când reporterii au sesizat că are lacrimi în ochi, Louis Munteanu a plecat de la interviu.

Situația ardelenilor este una delicată în campionat. Cu numai 13 puncte acumulate în 15 meciuri, CFR Cluj se află pe locul 13.

Ce a spus Louis Munteanu la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”

„Cum să fie seara asta? Sunt fericit că am revenit, dar voiam să o fac cu o victorie, să îmi ajut colegii. Din păcate, iar luăm goluri și pierdem.

Nu mai este CFR-ul de altădată. Luăm goluri multe, multe pe final, nu știu. Suntem supărați cu toții, e dezastru. Orice întrebare îmi puneți, vă jur că nu știu ce să vă răspund. Nu știu ce se întâmplă”, a spus Louis Munteanu la Prima Sport.

Întrebat despre situația ardelenilor, care au 13 puncte la finalul turului sezonului regulat, atacantul a rămas fără cuvinte: „Nu-mi imaginam așa ceva. Când am decis să rămân aici, mă gândeam că o să mă bat la campionat sau ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”.

9 meciuri a bifat Louis Munteanu în actualul sezon de Superliga, reușind să înscrie un singur gol. În sezonul precedent, după primele 15 etape, atacantul înscria 5 goluri în 14 partide jucate.

A refuzat să mai joace! Lucescu l-a convins să revină

În august, Louis Munteanu a plecat de la echipă și a ratat meciul cu Oțelul (1-4). Atacantul era nemulțumit că ardelenii nu l-au lăsat să plece în străinătate, refuzând toate ofertele. Patronul Ioan Varga solicita 18 milioane de euro!

În cele din urmă, Munteanu a revenit la echipă după o discuție cu Mircea Lucescu, care i-a explicat că nu-l poate convoca la națională dacă nu joacă la echipa de club.

A ratat trensferul la Ajax!

Ulterior, Varga a dezvăluit că CFR Cluj a fost la un pas de un acord cu Ajax, însă transferul nu a putut fi finalizat înainte de încheierea perioadei de mercato.

„ Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

