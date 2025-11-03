Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat” +20 foto
Louis Munteanu. Foto: Sportpictures
Superliga

Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 11:00
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 11:00

Întrebat despre lacrimile atacantului, Cristi Balaj susține că această izbucnire a venit pentru că jucătorul este în continuare nemulțumit că nu a fost lăsat să plece în această vară.

Cristi Balaj, fostul președinte al CFR-ului, despre Louis Munteanu: „Este afectat de transferul ratat”

„Important este să se apropie de forma pe care o avea. Ar fi fost bine să plece în vară. Acum, următorul pas, e iarna.

Un jucător care a ajuns să fie golgheter, să dea 23 de goluri, e greu să repete performanța pe care a avut-o sezonul trecut.

Echipa, culmea, nu e mai slabă, pentru că au venit întăriri. L-a ajutat și echipa.

Au venit întăriri, un fundaș dreapta, la mijlocul terenului au venit Keita și Muhar. A jucat bine și Kun, atât de bine încât eu nu l-aș scoate de acolo. Biliboc e un jucător excelent.

Louis Munteanu este foarte afectat de transferul ratat”, a explicat Balaj, conform fanatik.ro.

Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (19).jpg
Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (19).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (1).jpg Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (2).jpg Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (3).jpg Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (4).jpg Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Când reporterii au sesizat că are lacrimi în ochi, Louis Munteanu a plecat de la interviu.

Situația ardelenilor este una delicată în campionat. Cu numai 13 puncte acumulate în 15 meciuri, CFR Cluj se află pe locul 13.

Ce a spus Louis Munteanu la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”

„Cum să fie seara asta? Sunt fericit că am revenit, dar voiam să o fac cu o victorie, să îmi ajut colegii. Din păcate, iar luăm goluri și pierdem.

Nu mai este CFR-ul de altădată. Luăm goluri multe, multe pe final, nu știu. Suntem supărați cu toții, e dezastru. Orice întrebare îmi puneți, vă jur că nu știu ce să vă răspund. Nu știu ce se întâmplă”, a spus Louis Munteanu la Prima Sport.

Întrebat despre situația ardelenilor, care au 13 puncte la finalul turului sezonului regulat, atacantul a rămas fără cuvinte: „Nu-mi imaginam așa ceva. Când am decis să rămân aici, mă gândeam că o să mă bat la campionat sau ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”.

9 meciuri
a bifat Louis Munteanu în actualul sezon de Superliga, reușind să înscrie un singur gol. În sezonul precedent, după primele 15 etape, atacantul înscria 5 goluri în 14 partide jucate.

A refuzat să mai joace! Lucescu l-a convins să revină

În august, Louis Munteanu a plecat de la echipă și a ratat meciul cu Oțelul (1-4). Atacantul era nemulțumit că ardelenii nu l-au lăsat să plece în străinătate, refuzând toate ofertele. Patronul Ioan Varga solicita 18 milioane de euro!

În cele din urmă, Munteanu a revenit la echipă după o discuție cu Mircea Lucescu, care i-a explicat că nu-l poate convoca la națională dacă nu joacă la echipa de club.

A ratat trensferul la Ajax!

Ulterior, Varga a dezvăluit că CFR Cluj a fost la un pas de un acord cu Ajax, însă transferul nu a putut fi finalizat înainte de încheierea perioadei de mercato.

Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

CFR Cluj Cristi Balaj liga 1 louis munteanu
