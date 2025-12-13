Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu

FCSB ar dori să-l transfere pe Filipe Soares (26 de ani), mijlocaș ofensiv de la CD National.

În anul 2022, Răzvan Lucescu (56 de ani) plătea 2,5 milioane de euro pentru portughez pentru a-l aduce la PAOK de la Moreirense.

În urmă cu mai bine de o lună, Mihai Stoica a călătorit în Portugalia, unde a urmărit mai multe meciuri din primele două eșaloane și ar fi găsit deja un prim jucător.

FCSB ar fi dori un jucător din Portugalia

Campioana României ar dori să-l transfere pe Filipe Soares, jucător la CD National, în prima ligă portugheză, anunță gsp.ro.

În acest sezon a jucat 10 partide în campionat, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă. A ratat ultimele patru meciuri oficiale din cauza unei accidentări.

Mijlocașul ofensiv a fost antrenat și de Răzvan Lucescu, la PAOK Salonic. Formația elenă plătea, în 2022, 2,5 milioane de euro pentru a-l aduce de la Moreirense.

Filipe Soares nu a reușit să se impună în Grecia și a fost împrumutat în Portugalia la Famalicao și Farense, înainte să fie cedat definitiv la Nacional.

A evoluat la toate grupele de juniori ale Portugaliei, de la U15 până la U21, însă n-a reușit să facă pasul la naționala mare.

1 milion de euro este cota de piață a lui Filipe Soares, conform Transfermarkt

Gigi Becali a declarat în urmă cu aproximativ o săptămână că își dorește să transfere 5 jucători la FCSB în perioada de mercato din iarnă.

Formația roș-albastră deja l-a transferat pe fundașul Andre Duarte. Acesta a fost prezentat oficial chiar pe 1 decembrie, ultima dată jucând la formația maghiară Ujpest.

În plus, FCSB îi mai are în vizor pe Kevin Ciubotaru, fundașul lui Hermannstadt, cu care deja a bătut palma, și pe Joao Lameira, căpitanul Oțelului Galați.

Conform surselor GOLAZO.ro, mijlocașul defensiv este dorit atât de FCSB, campioana en-titre a României, cât și de Rapid, liderul din Liga 1.

Pe lângă interesul din România, Lameira are și o ofertă din Polonia, de la Widzew Lodz. Oțelul a negociat cu polonezii și vineri dimineața.

Cine este Filipe Soares

Filipe Soares este născut la Lisabona și și-a început cariera la echipele de juniori ale Benficăi. Acesta a făcut pasul în fotbalul profesionist în 2018, atunci când a fost transferat de Estoril.

După un an, Soares a plecat la Moreirense, acolo unde a petrecut 3 sezoane. În 2022 a fost transferat de PAOK, echipă antrenată din 2021 și până în prezent de Răzvan Lucescu.

Soares nu a reușit să se impună la PAOK, pentru care a jucat 44 de meciuri și a marcat 2 goluri, și a fost împrumutat în mai multe rânduri la Famalicao și Farense.

În această vară, mijlocașul portughez a fost transferat definitiv de CD National, pentru care a jucat, până acum, 11 meciuri.

216 meciuri și 13 goluri a bifat Filipe Soares până acum în cariera sa

În acest moment, CD National, echipa jucătorului care ar fi dorit de FCSB, se află pe locul 14 în Portugalia, cu 12 puncte acumulate după 13 partide jucate.

