Academia Florin Niță Fostul portar al României și-a pregătit deja viitorul după retragere: „Va fi ceva frumos”

Retras din activitate, Florin Niță, fostul portar al echipei naționale, a început demersurile pentru lansarea unei academii de fotbal care îi va purta numele.

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La doar câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din fotbal, Florin Niță (38 de ani) face primul pas concret către noua etapă a vieții sale.

Academia de Fotbal Florin Niță, proiectul prin care fostul portar al naționalei vrea să rămână în fenomen

Fostul portar al naționalei României a depus la Judecătoria Buftea actele pentru înființarea Academiei de Fotbal Florin Niță, primul proiect prin care își propune să rămână aproape de sportul care i-a marcat viața.

De altfel, Niță anunțase în scrisoarea de retragere că nu va ieși din fenomen. Fostul goalkeeper vorbea despre posibilitatea de a deveni antrenor sau om de conducere.

„Astăzi se încheie drumul meu ca jucător, dar niciodată nu mă voi despărți de acest fenomen. Fotbalul va rămâne mereu parte din mine și din viața mea.

Nu e un rămas-bun. E doar începutul unui alt capitol. Poate ca antrenor, poate ca om de conducere, dar sigur voi rămâne un om care va iubi fotbalul până în ultima zi”, a scris fostul portar.

„Va fi ceva frumos”

Florin Niță nu a dorit să vorbească, deocamdată, despre noul său proiect. Contactat de GOLAZO.ro, fostul internațional a precizat că va oferi mai multe detalii după finalizarea procedurilor de înființare a Academiei. „Atât pot să spun, va fi ceva frumos!”.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Academia Florin Niță nu va fi dedicată exclusiv portarilor, ci va avea grupe și echipe de juniori.

În vârstă de 38 de ani, Florin Niță lasă în urmă o carieră în care a evoluat pentru Concordia Chiajna, FCSB, Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac.

Fostul portar a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 și a adunat 31 de selecții în tricoul României, cu care a ajuns în optimi la EURO 2024.

Niță și-a început cariera la academia celor de la Steaua. A mai trecut pe la echipa de tineret de la Rapid, unde a fost legitimat între 2001 și 2005, apoi pe la cea de tineret de la Astra.

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