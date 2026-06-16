Academia Florin Niță Fostul portar al României și-a pregătit deja viitorul după retragere: „Va fi ceva frumos”
Florin Niță
Diverse

Academia Florin Niță Fostul portar al României și-a pregătit deja viitorul după retragere: „Va fi ceva frumos”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 14:16
  • Retras din activitate, Florin Niță, fostul portar al echipei naționale, a început demersurile pentru lansarea unei academii de fotbal care îi va purta numele.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La doar câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din fotbal, Florin Niță (38 de ani) face primul pas concret către noua etapă a vieții sale.

Istvan Kovacs, caz șocant! Collina nu l-a delegat în primele 32 de jocuri la Mondial. Niciun arbitru european nu e în situația sa
Citește și
Istvan Kovacs, caz șocant! Collina nu l-a delegat în primele 32 de jocuri la Mondial. Niciun arbitru european nu e în situația sa
Citește mai mult
Istvan Kovacs, caz șocant! Collina nu l-a delegat în primele 32 de jocuri la Mondial. Niciun arbitru european nu e în situația sa

Academia de Fotbal Florin Niță, proiectul prin care fostul portar al naționalei vrea să rămână în fenomen

Fostul portar al naționalei României a depus la Judecătoria Buftea actele pentru înființarea Academiei de Fotbal Florin Niță, primul proiect prin care își propune să rămână aproape de sportul care i-a marcat viața.

De altfel, Niță anunțase în scrisoarea de retragere că nu va ieși din fenomen. Fostul goalkeeper vorbea despre posibilitatea de a deveni antrenor sau om de conducere.

„Astăzi se încheie drumul meu ca jucător, dar niciodată nu mă voi despărți de acest fenomen. Fotbalul va rămâne mereu parte din mine și din viața mea.

Nu e un rămas-bun. E doar începutul unui alt capitol. Poate ca antrenor, poate ca om de conducere, dar sigur voi rămâne un om care va iubi fotbalul până în ultima zi”, a scris fostul portar.

„Va fi ceva frumos”

Florin Niță nu a dorit să vorbească, deocamdată, despre noul său proiect. Contactat de GOLAZO.ro, fostul internațional a precizat că va oferi mai multe detalii după finalizarea procedurilor de înființare a Academiei. „Atât pot să spun, va fi ceva frumos!”.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Academia Florin Niță nu va fi dedicată exclusiv portarilor, ci va avea grupe și echipe de juniori.

În vârstă de 38 de ani, Florin Niță lasă în urmă o carieră în care a evoluat pentru Concordia Chiajna, FCSB, Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac.

Fostul portar a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 și a adunat 31 de selecții în tricoul României, cu care a ajuns în optimi la EURO 2024.

Niță și-a început cariera la academia celor de la Steaua. A mai trecut pe la echipa de tineret de la Rapid, unde a fost legitimat între 2001 și 2005, apoi pe la cea de tineret de la Astra.

Citește și

Transfer de la rivală  U Cluj l-a prezentat pe atacantul plecat cu scandal de la CFR
Superliga
12:39
Transfer de la rivală U Cluj l-a prezentat pe atacantul plecat cu scandal de la CFR
Citește mai mult
Transfer de la rivală  U Cluj l-a prezentat pe atacantul plecat cu scandal de la CFR
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol »  Obiectivul asumat
Superliga
09:00
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol » Obiectivul asumat
Citește mai mult
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol »  Obiectivul asumat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
portar academie de fotbal florin nita
Știrile zilei din sport
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Stranieri
18:33
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Citește mai mult
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Conference League
16:34
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Citește mai mult
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Superliga
17:13
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Citește mai mult
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Superliga
16:32
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Citește mai mult
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
20:54
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
20:54
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
21:16
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Top stiri
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Superliga
15:21
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Citește mai mult
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Conference League
15:33
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Citește mai mult
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Campionatul Mondial
18:32
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Citește mai mult
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
B365
16.06
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
Citește mai mult
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 12 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
17.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share