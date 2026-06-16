Noul antrenor al echipei CFR Cluj, Antonio Folha, se descrie ca fiind un adept al fotbalului ofensiv, care își adaptează sistemul de joc la calitățile jucătorilor și le oferă libertatea de a lua decizii pe teren.

Portughezul spune că obiectivul este câștigarea titlului și promite o echipă care să controleze jocul prin posesie, să facă presing agresiv și să dea „absolut totul” în fiecare meci.

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CFR Cluj a ales din nou filiera portugheză. După nume precum Jorge Costa, Toni Conceicao sau Paulo Sergio, clubul din Gruia l-a numit antrenor pentru sezonul 2026-2027 pe Antonio Folha (55 de ani), un fost internațional portughez format în cultura competitivă a lui FC Porto.

Se anunță fotbal-spectacol la CFR. Antonio Folha: „Îmi place jocul de atac”

Noul antrenor al CFR-ului se prezintă ca un adept al fotbalului ofensiv.

Antonio Folha dă de înțeles că nu acordă o importanță deosebită sistemelor de joc rigide, preferând să își construiască echipa în jurul unor principii precum curajul, libertatea de exprimare și inițiativa jucătorilor.

Într-un interviu acordat publicației Tribuna Expresso, în 2018, când devenea antrenorul lui Portimonense în prima ligă portugheză, Folha și-a descris filosofia într-o frază care spune aproape totul despre stilul său:

„Pregătesc echipa să joace fără frică de a pierde. Îmi place jocul de atac și îmi place ca echipele mele să producă fotbal bun”.

Ce sistem de joc preferă Antonio Folha

Portughezul pretinde că nu este un antrenor care se agață de o formulă tactică.

La Portimonense a început cu trei fundași centrali, dar a schimbat rapid sistemul atunci când lotul s-a modificat și au apărut jucători cu alte caracteristici.

„Am avut ideea de a implementa acel sistem pentru că am văzut că aveam jucătorii potriviți. Apoi ne-am schimbat și echipa a crescut în 4-3-3”, explica el.

Cu alte cuvinte, Antonio Folha sugerează că își va adapta ideile tactice la profilul jucătorilor pe care îi are la dispoziție.

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„Nu sunt un antrenor cu un controller de PlayStation în mână”

Poate cea mai sugestivă declarație din interviu este cea despre libertatea pe care o oferă fotbaliștilor.

„Le ofer jucătorilor libertate de decizie și nu sunt un antrenor care, cum se spune, se plimbă cu un controller PlayStation în mână”.

Antonio Folha susține că rolul antrenorului este să stabilească principiile de joc, nu să controleze fiecare decizie a fotbaliștilor.

În viziunea noului antrenor al CFR-ului, jucătorul aflat în posesia mingii trebuie să aibă libertatea de a alege soluția pe care o consideră cea mai potrivită.

„Sunt un antrenor care crede că jucătorul cu mingea are libertate deplină de a lua decizii”, explică tehnicianul portughez.

„Prefer 5-4 decât 1-0 ”

Antonio Folha nu ascunde că preferă un fotbal spectaculos.

Întrebat dacă ar alege o înfrângere cu 4-5 sau una cu 0-1, a răspuns râzând că și-ar dori, de fapt, o victorie cu 5-4.

Explicația a fost și mai interesantă: „Pentru mine, 1-0 nu este deloc controlabil; aș putea primi un gol în orice moment.

Prefer un meci în care câștigăm cu 5-4, pentru că știu că echipa mea poate marca multe goluri”.

Tot în aceeași logică, Folha critică mentalitatea echipelor care intră pe teren doar ca să nu piardă și oferă un argument matematic:

„Dacă în trei meciuri pierd două și câștig unul, obțin trei puncte. Dacă pierd unul și fac două egaluri, obțin doar două puncte”.

Pentru el, asumarea riscurilor este mai profitabilă decât prudența excesivă.

Presing, spații și agresivitate

Folha spune că fotbalul modern nu înseamnă să alergi mai mult, ci să alergi mai inteligent.

„Trebuie să alergi bine și să ocupi bine spațiile, astfel încât jucătorii să fie proaspeți și să-și poată arăta întregul potențial. Și trebuie să poată presa mult, cu multă agresivitate, să-și asume riscuri cu mingea, să joace în atac”.

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Obiectivul anunțat la prezentare: „Un club ca CFR are datoria să lupte pentru titlu”

Antonio Folha și-a prezentat și obiectivele în primul interviu acordat pentru CFR TV. Portughezul spune că a venit la Cluj cu „o bucurie enormă de a munci”, dar și cu responsabilitatea de a construi „o echipă foarte competitivă”, capabilă să lupte pentru titlu.

Tehnicianul consideră că istoria clubului obligă la cele mai înalte obiective și admite că misiunea nu va fi ușoară.

„Un club ca CFR are întotdeauna datoria de a lupta pentru titluri, pentru că este un club mare în România. Știm că este dificil, sunt multe echipe bune în România, dar vom munci mult și vom da tot ce avem mai bun”, a declarat portughezul.

„Îmi doresc o echipă pasionată de joc”

Folha spune că își dorește o echipă care să controleze jocul prin posesie, să pună presiune constantă pe adversar și să fie eficientă în fața porții.

„Sper ca echipa mea să reușească să aplice ceea ce ne propunem: un joc în care să controlăm partida prin posesia mingii și să dezechilibrăm adversarii.

Aceasta este cea mai mare filosofie a mea ca antrenor: dominarea jocului cu mingea la picior, alături de o echipă foarte competitivă și agresivă în sensul bun în fața porții”.

Antrenorul portughez a explicat că vrea o formație care să joace spectaculos, dar și să recupereze rapid mingea atunci când o pierde.

„Îmi doresc o echipă pasionată de joc, capabilă să joace frumos, să facă un pressing agresiv când nu are mingea și să fie extrem de pragmatică în căutarea golului”.

VIDEO. Antonio Folha, primele declarații ca antrenor al CFR Cluj

„Obligatoriu la echipele mele: pe teren trebuie să dăm absolut totul”

Folha a vorbit și despre tradiția portugheză de la CFR Cluj, afirmând că este conștient de responsabilitatea pe care o are.

„CFR este clubul cu cei mai mulți portughezi din România din ultimii 20 de ani. Cunosc această istorie și știu responsabilitatea pe care o implică. Portughezii care au trecut pe aici au lăsat o amprentă excelentă și o moștenire bogată”.

Singura promisiune fermă făcută suporterilor a fost legată de atitudinea echipei.

„Nimeni nu poate promite că va câștiga toate meciurile, dar există un lucru obligatoriu la echipele mele: pe teren trebuie să dăm absolut totul. Când muncim așa, suntem mult mai aproape de obiective”.

Lecțiile învățate ca jucător

Folha recunoaște că propria carieră l-a făcut să devină antrenorul de astăzi.

„Mult din ceea ce mi s-a făcut ca jucător, mi-am dat seama că nu voiam să fac ca antrenor. Ca jucător, îmi amintesc că alergam mult și alergam prost și sunt foarte fericit că astăzi pot transmite jucătorilor mei un stil diferit de fotbal”.

Spune că, în trecut, era preocupat aproape exclusiv de adversarul direct și că acest lucru îi limita calitățile.

„Există o discrepanță uriașă între mine ca jucător și ca antrenor. Mult din ceea ce mi s-a făcut ca jucător, mi-am dat seama că nu voiam să fac ca antrenor.

Ajungeam la finalul meciurilor și uneori mă simțeam frustrat pentru că potențialul meu nu ieșea niciodată în prim-plan.

Mă agățam prea mult de marcajul individual și de anumite lucruri care mi se cereau, eram într-un duel constant cu adversarul direct, acesta era jocul.

Asta mă afecta și încerc să nu fac asta cu jucătorii mei, căutând mereu, în cadrul unei idei colective de fotbal de atac, o ocupare bună a spațiilor, astfel încât să poată performa mai bine și să le fie îmbunătățite caracteristicile”.

A jucat extremă și a fost coleg de generație cu Luis Figo, Rui Costa sau Fernando Couto

Ca jucător, Antonio Folha a jucat extremă. El evoluat aproape 200 de meciuri pentru FC Porto, a câștigat numeroase trofee și a făcut parte din generația Portugaliei care îi avea, printre alții, pe Luis Figo, Rui Costa sau Fernando Couto.

În 1989, Folha a fost campion mondial cu selecționata U20.

Ca antrenor, cea mai mare parte a carierei a petrecut-o în academia și la echipa secundă a lui FC Porto, unde principala misiune era dezvoltarea jucătorilor.

Retras din cariera de fotbalist în anul 2005, după ce a jucat la cluburi precum Porto, Gil Vicente, Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel, Antonio Folha și-a început cariera de antrenor tot în același an, la Penafiel, ca secund.

După doi ani, acesta a plecat pentru a antrena în academia celor de la FC Porto, acolo unde a stat până în 2013, când a fost avansat ca secund la echipa a doua a „dragonilor”.

Antonio Folha nu a mai antrenat de doi ani

A urmat o perioadă de câteva luni ca secund la prima echipă, după care s-a întors la grupele de juniori pentru încă doi ani.

Prima experiență ca antrenor principal a venit în 2016, la FC Porto B. În 2018 a preluat Portimonense, acolo unde a stat pe bancă în 58 de partide, până în 2020.

Ulterior, după un an de pauză, s-a întors „acasă”, la echipa a doua a FC Porto, echipă pe care a antrenat-o până în iunie 2024. Din acel moment, Folha nu a mai lucrat la niciun club.

CFR Cluj va efectua un cantonament în Slovenia

Jucătorii CFR-ului s-au reunit luni, 15 iunie, și se vor antrena până pe 28 iunie la Cluj-Napoca. Ulterior, echipa va pleca într-un cantonament în Zrece, Slovenia, până pe 10 iulie.

Pe durata stagiului de pregătire, CFR va disputa patru meciuri amicale:

NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie

Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie

FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie

Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie

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