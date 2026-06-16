Transfer de la rivală  U Cluj l-a prezentat pe atacantul plecat cu scandal de la CFR
Alibek Aliev FOTO: Facebook @FC Universitatea Cluj
Superliga

Transfer de la rivală U Cluj l-a prezentat pe atacantul plecat cu scandal de la CFR

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 12:39
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 12:39
  • Alibek Aliev (29 de ani) a semnat cu Universitatea Cluj, după despărțirea de rivala „șepcilor roșii”, CFR Cluj.
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Ajuns în Gruia la începutul acestui an, Aliev era considerat înlocuitorul lui Louis Munteanu, care a fost transferat de DC United pentru șase milioane de euro.

Șase luni mai târziu, vârful suedez și-a reziliat contractul cu gruparea feroviară și a ales să semneze cu marea rivală. Aliev a fost criticat de patronul CFR-ului, Ioan Varga, după plecarea din Gruia.

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Alibek Aliev a fost prezentat de Universitatea Cluj

Universitatea Cluj a oficializat transferul lui Alibek Aliev, aceasta fiind a șasea mutare din această vară a „studenților”.

Anterior, la U Cluj au mai ajuns Friday Adams, Pedro Pinho, Marius Ștefănescu, Florent Poulolo și Neofytos Michael.

Aliev ajunge astfel pe Cluj Arena din postura de jucător liber de contract. Până în acest moment, „studenții” nu au anunțat care este durata contractului.

„Bun venit, Alibek Aliev!

Echipa noastră a ajuns la un acord cu atacantul central Alibek Aliev (29 de ani), care a semnat, marți, cu FC Universitatea Cluj din postura de jucător liber de contract”, a transmis Universitatea Cluj.

De-a lungul carierei sale, Alibek Aliev a mai fost legitimat la CSKA Moscova, Jaro, JBK, GAIS, Orgryte, Dalkurd, Varberg, Trollhattan, Oster și CFR Cluj.

Cea mai bună perioadă a carierei a petrecut-o la Trollhattan, club pentru care a bifat 87 de apariții, reușind să înscrie 50 de goluri și să ofere două pase decisive.

În Liga 1, la CFR Cluj, acesta a jucat 21 de meciuri și a reușit patru goluri și șase pase de gol.

650.000 de euro
este cota lui Alibek Aliev, potrivit Transfermarkt

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