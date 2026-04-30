Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”

alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 23:01
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 23:25
  • Florin Pîrvu (51 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a vorbit despre victoria amară obținută în fața celor de la FC Bihor, scor 2-1.
  • Finalul partidei a fost umbrit de accidentarea gravă suferită de Alexandru Gîț (28 de ani).

Formația lui Florin Pîrvu a deschis scorul în minutul 47, prin Roman, după o fază venită din corner. FC Bihor a egalat rapid, prin Vătăjelu, însă gazdele au dat lovitura pe final, prin Crișan, în minutul 86.

Florin Pîrvu, antrenorul celor de la FC Voluntari, după victoria amară cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”

Finalul meciului a fost însă marcat de un moment crunt. În prelungiri, Răzvan Gunie a avut o intervenție foarte dură asupra lui Alexandru Gîț, iar fundașul celor de la FC Voluntari a avut nevoie de intervenția ambulanței și a fost transportat la spital.

Diagnosticul: dublă fractură, de tibie și peroneu.

După partidă, Florin Pîrvu a vorbit cu greu despre situația fotbalistului său.

Chiar dacă astăzi am câștigat acest meci, pentru mine, în acest moment, gândul este către Alex Gîț, către situația lui.

Nu am văzut de mult ca jucătorii mei să plângă în vestiar. Sacrificiul este prea mare pentru cele trei puncte din seara asta”, a spus antrenorul celor de la Voluntari, după meci.

Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța. Foto: Captură Prima Sport

Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța. Foto: Captură Prima Sport
Gîț a adunat 26 de meciuri la FC Voluntari în acest sezon, fiind unul dintre titularii echipei.

Fotbalistul de 28 de ani a mai evoluat, printre altele, la Unirea Dej, FCU Craiova, U Cluj și Chindia Târgoviște.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul665
2. Voluntari758
3. Sepsi 657
4. Steaua 645
5. FC Bihor745
6. Chindia Târgoviște639

