Investitor privat la Steaua! Ministrul Apărării anunță că a avut deja întâlniri „concrete”: „Și-au manifestat interesul” » Cum au decurs discuțiile
alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 21:53
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 21:53
  • Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării, a anunțat, joi, că au început discuțiile cu investitori privați interesați să se implice la CSA Steaua.
  • Aceasta este o etapă importantă în rezolvarea problemei dreptului de promovare în Superliga pentru clubul Armatei.

Ministrul a explicat că primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat au avut deja loc, iar discuțiile vor continua și săptămâna viitoare.

Miruță, explicații despre negocierile pentru Steaua: „Până la jumătatea săptămânii viitoare primim documentul”

„Există preocuparea de a aduce un investitor privat din două motive. Unu, pentru ca astfel să deblocăm bariera pentru a putea ajunge Steaua în prima ligă. Și al doilea pentru că, totuși, Ministerul Apărării se ocupă de apărare în principal și este nevoie și de o altă entitate care să contribuie financiar la întreținerea activităților sportive.

Am făcut această invitație către mediul privat. S-au înscris o serie de companii interesate, au început ieri aceste întâlniri, vor continua săptămâna viitoare până vom sta de vorbă cu toți cei care au scris ministerului, ca răspuns la invitația pe care am făcut-o inițial.

Lucrurile sunt îmbucurătoare, pentru că în spațiul public se propaga, până acum, bariera că nu există disponibilitate să se plătească suma corespunzătoare valorii mărcii, acea sumă despre care unii spuneau că este un blocaj în a avea un parteneriat cu un investitor privat, că este prea mare”, a spus ministrul Apărării, conform prosport.ro.

În prima discuție pe care am avut-o ieri, a existat confirmarea că nici nu se pune problema, că au luat în calcul și suma respectivă, care ar urma să fie plătită. Vedem cum evoluează discuțiile cu toți ceilalți și vom lua cea mai bună decizie pentru ca Steaua să aibă și un alt investitor, nu doar statul român, și să ajungă în Divizia A. Eu îmi fac treaba așa cum consider pentru a eficientiza cheltuielile acolo, pentru ca banii să ajungă, într-un final, la cine merită. Radu Miruță

Marca Steaua a fost evaluată în 2016 la 57,3 milioane de euro.

Întrebat dacă, în urma discuțiilor purtate, există un investitor hotărât să vină la Steaua sau dacă este vorba doar despre tatonări, Radu Miruță a explicat că una dintre discuții a fost una concretă.

„A rămas că până la jumătatea săptămânii viitoare trimite documentul și care sunt condițiile de colaborare. Întâi, trecem printre toți. Adică eu am făcut un apel ca cei care consideră că au interes să și-l manifeste. Au manifestat o serie de companii acest interes.

Suntem în perioada în care ne întâlnim cu cei care au solicitat asta. Ieri au început aceste întâlniri. Continuă săptămâna viitoare, trecem prin toți și vedem care este cea mai bună soluție pentru Steaua”, a mai spus Radu Miruță.

4
este locul ocupat de Steaua București în play-off-ul Ligii 2, cu 45 de puncte. Corvinul se află pe primul loc, cu 58 de puncte, urmată de FC Voluntari, cu 58, și Sepsi, cu 57

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
fcsb 57 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 37 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
