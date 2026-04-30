„Să ne respecte mai mult!” Mihai Stoica, despre anunțul FRF privind startul de sezon:  „Ia decizii doar ca să-și arate mușchii”

Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu o primă reacție după comunicatul emis de FRF, prin care susține că startul viitorului sezon nu va fi amânat.

FRF anunțase anterior că prima etapă a noului sezon se va disputa între 10 și 13 iulie, însă cluburile din Liga 1 au avut o întâlnire, miercuri, unde au fost de acord să semneze o propunere ce avea ca scop amânarea startului de sezon cu o săptămână.

Mihai Stoica: „FRF ar trebui să ne respecte mai mult”

Joi, Federația s-a opus solicitării făcute de cluburi, lucru care l-a iritat pe oficialul de la FCSB.

„A fost o greșeală a Ligii că a mers cu propunerea ca sezonul viitor să înceapă în weekend-ul 11-12 iulie, după care, după un brainstorming, toată lumea a ajuns la concluzia că nu există vacanță. Și că ar trebui să începem pe 18-19.

Acum, cred că Federația ar fi trebuit să dea dovadă de flexibilitate și să ne respecte puțin mai mult. Pentru că n-are nicio legătură Federația cu organizarea campionatului la Liga 1 și, cu toate astea, ia niște decizii care ne afectează, doar așa, ca să-și arate mușchii. Pentru că altă explicație nu există.

OK, s-a greșit. Greșeala e omenească. Fă ce spun cluburile. Pentru că nu e normal să tratezi, de la înălțimea celui de-al patrulea mandat, cluburi care… chiar așa să ne persiflezi la modul ăsta, să spui: «Da, domnule, nu mă interesează, voi ați venit cu prima propunere, spălați-vă pe cap».

OK, e greșeală, dar acum ce facem? Nu putem să reparăm o greșeală? Și-au făcut program cei de la Federație și îi afectăm? Sunt afectați jucătorii care merg la echipa națională, care joacă ultimul meci pe 6 iunie”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Motivul pentru care cluburile au cerut această amânare este legat de partidele de pregătire ale naționalei de pe 2 și 6 iunie, imediat după finalul actualului sezon.

Astfel, jucătorii din campionatul intern, care vor fi selectați de Gică Hagi, vor intra în vacanță abia după 7 iunie și ar putea absenta din lotul cluburilor la data de 10 iulie.

