Moment incredibil VIDEO. Fostul atacant din Premier League a ratat 3 penalty-uri în decurs de 6 minute
Carlos Vinicius. Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 22:30
  • Palestino - Gremio 0-0. Carlos Vinicius (31 de ani) a ratat trei lovituri de la 11 metri în ultima partidă disputată de echipa sa.

Atacantul brazilian cu multiple apariții în Premier League și Eredivisie a fost integralist în meciul jucat de echipa sa în Copa Sudamericana, însă norocul nu a fost deloc de partea lui.

Carlos Vinicius a ratat trei penalty-uri în 6 minute

Atacantul a revenit în țara natală în 2025, unde evoluează pentru Gremio, formație care a întâlnit Palestino în ultimul meci din Copa Sudamericana.

Gremio a beneficiat de o lovitură de la 11 metri chiar în primele minute ale partidei, însă execuția lui Carlos Vinicius a fost blocată de portarul Perez Kirby.

Ulterior, arbitrul a decis repetarea penalty-ului, după ce a considerat că goalkeeper-ul nu a stat pe linia porții până la execuție, potrivit dailymail.co.uk.

Brazilianul a bătut din nou, de data aceasta alegând celălalt colț, însă Perez a reușit să respingă încă o dată, în bară, după doar 3 minute, însă „centralul” nu a fost de acord nici de această dată cu poziția portarului și a dictat din nou repetarea penalty-ului.

După alte două minute, Carlos și-a încercat norocul pentru a treia oară, dar a alunecat în timpul execuției, iar portarul a apărat încă o dată.

În minutul 79, atacantul a reușit să trimită balonul în poartă, însă golul său a fost anulat după intervenția VAR.

În Europa, Carlos Vinicius a evoluat pentru cluburi de renume, precum Tottenham, Fulham, Benfica, PSV sau Galatasaray.

Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Mondialul din cabină și astronauții

Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

O noapte la capodoperă

PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana" ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

