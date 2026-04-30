Moment incredibil VIDEO. Fostul atacant din Premier League a ratat 3 penalty-uri în decurs de 6 minute

Palestino - Gremio 0-0. Carlos Vinicius (31 de ani) a ratat trei lovituri de la 11 metri în ultima partidă disputată de echipa sa.

Atacantul brazilian cu multiple apariții în Premier League și Eredivisie a fost integralist în meciul jucat de echipa sa în Copa Sudamericana, însă norocul nu a fost deloc de partea lui.

Carlos Vinicius a ratat trei penalty-uri în 6 minute

Atacantul a revenit în țara natală în 2025, unde evoluează pentru Gremio, formație care a întâlnit Palestino în ultimul meci din Copa Sudamericana.

Gremio a beneficiat de o lovitură de la 11 metri chiar în primele minute ale partidei, însă execuția lui Carlos Vinicius a fost blocată de portarul Perez Kirby.

Ulterior, arbitrul a decis repetarea penalty-ului, după ce a considerat că goalkeeper-ul nu a stat pe linia porții până la execuție, potrivit dailymail.co.uk.

Brazilianul a bătut din nou, de data aceasta alegând celălalt colț, însă Perez a reușit să respingă încă o dată, în bară, după doar 3 minute, însă „centralul” nu a fost de acord nici de această dată cu poziția portarului și a dictat din nou repetarea penalty-ului.

După alte două minute, Carlos și-a încercat norocul pentru a treia oară, dar a alunecat în timpul execuției, iar portarul a apărat încă o dată.

Carlos Vinicius (yes that one from Fulham) just missed THREE penalties in SIX MINUTES



- In the first, the GK stepped forward



- in the second, GK stepped forward again



- in the third, Carlos Vinícius slipped and missed



NO WAY 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CRTRQIDNRO — Fut Sheriff (@FutSheriff) April 30, 2026

În minutul 79, atacantul a reușit să trimită balonul în poartă, însă golul său a fost anulat după intervenția VAR.

În Europa, Carlos Vinicius a evoluat pentru cluburi de renume, precum Tottenham, Fulham, Benfica, PSV sau Galatasaray.

Citește și

Europa League 23:57 Europa League Braga și Nottingham Forest au câștigat la limită meciurile din manșa tur a semifinalelor Citește mai mult Europa League Braga și Nottingham Forest au câștigat la limită meciurile din manșa tur a semifinalelor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport