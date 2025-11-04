Istvan Kovacs a arbitrat Liverpool - Real Madrid (1-0) marți seară. În minutul 30, „centralul” a avut o fază controversată.

A dictat inițial henț la Tchouameni în afara careului lui Real, apoi s-a analizat dacă a fost penalty, iar în final Kovacs a decis.

Ce au spus despre această fază analiștii AS și Marca, foștii arbitri spanioli Iturralde Gonzalez și Perez Burrull.

Pentru Istvan Kovacs, acest Liverpool - Real Madrid a fost al 14-lea meci mare al său în Liga Campionilor.

După nouă luni, „centralul” în vârstă de 41 de ani s-a întors pe Anfield Road și a avut un joc încins între două superechipe.

Kovacs a dictat inițial henț și lovitură liberă pentru Liverpool

În minutul 30, fază controversată. Szoboszlai a șutat, iar Tchouameni a plonjat în calea lui. A șters mingea ușor cu mâna și arbitrul a dictat lovitură liberă chiar de la marginea careului.

Locul în care era Tchouameni când a atins mingea cu mâna Foto: captură TV

Jucătorii lui Liverpool insistau că a fost 11 metri. Asistentul video, germanul Bastian Dankert, a analizat dacă a fost henț și dacă a fost în suprafața de pedeapsă.

Kovacs a fost chemat de VAR să revadă faza. Penalty? Nu! Nici henț nu a rămas

După trei minute de așteptare, VAR l-a chemat pe Kovacs să revadă acțiunea pe monitorul de lângă teren.

Când a arătat semnul ecranului, fanii lui Liverpool au urlat de bucurie. Se așteptau să fie penalty pentru favoriți. Dar nu a fost.

Kovacs a revăzut faza pe monitorul de la marginea terenului Foto: Imago

Istvan a urmărit în detaliu momentul în care Tchouameni a atins balonul. Nu o făcuse cu mâna dreaptă, întinsă în spate, ci cu stânga, care era foarte aproape de corp.

Și Kovacs a hotărât că nu a fost nici măcar henț, reluând jocul cu o minge oferită apărării lui Real.

Kovacs a considerat că intervenția lui Tchouameni nu a fost neregulamentară Foto: captură TV

„Dacă ar fi acordat penalty, Madridul ar fi trebuit să accepte”

Fost arbitru spaniol, Antonio Iturralde Gonzalez a analizat pentru AS acest episod.

„Mâna lui Tchouameni este la limită, în zona gri. După ce a verificat, s-a decis că nu a fost henț.

Dar, dacă arbitrul ar fi acordat penalty, Madridul ar fi trebuit să accepte”, a afirmat acesta.

Totuși, a susținut că VAR nu ar fi trebuit să intervină.

Expertul Marca, Alfonso Perez Burrull, crede că arbitrul trebuia să dicteze 11 metri.

„Se evaluează poziția brațului, dacă este suficient de departe pentru a ocupa spațiu sau dacă este o mișcare naturală. Se iau în considerare și proximitatea și forța impactului”.

Este o fază deschisă interpretărilor. Părerea mea înclină mai mult spre lovitură de pedeapsă, deoarece ambele brațe sunt întinse Alfonso Perez Burrull, ex-arbitru spaniol

Golul lui Mac Allister, după paradele lui Courtois

După o primă repriză în care a avut două ocazii mari, ambele la finalizările lui Szoboszlai, de fiecare dată cu paradele extraordinare ale lui Courtois, Liverpool a deschis scorul în cele din urmă, în minutul 61.

6 cartonașe galbene a dat Istvan Kovacs pe Anfield: unu pentru Liverpool (Mac Allister), 5 pentru Real (Vinicius, Huijsen, Bellingham, Carreras, plus antrenorul Xabi Alonso)

Tot Szoboszlai a centrat din lovitură liberă și Mac Allister a înscris cu capul. Și nu a fost ofsaid. 1-0. Scor final.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport