„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut

Florin Tănase (30 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) au vorbit despre partida cu FC Argeș, din etapa #7 a Ligii 1.

FCSB - FC Argeș se joacă duminică, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cei doi fotbaliști ai campioanei sunt convinși că echipa va face un meci bun și se va impune în duelul cu formația piteșteană.

Florin Tănase, înainte de meciul cu FC Argeș: „Cu orice echipă din România pornim favoriți”

Tănase a vorbit despre perioada nefastă a echipei din acest start de campionat, însă este convins că FCSB este favorită cu oricare alt adversar din Liga 1.

„Dacă nu se schimbă nimic e greu să recuperezi, dar eu sunt convins că lucrurile se vor schimba și vom obține victorii.

Voi puteți spune că cei de la FC Argeș sunt favoriți. Cred că împotriva oricărei echipe din România am juca, pornim favoriți” , a declarat Tănase.

Adrian Șut: „Ne dorim să câștigăm fiecare meci”

Adrian Șut a vorbit despre locul ocupat de FCSB în campionat, declarându-se încrezător că echipa va reveni în fruntea clasamentului.

„Ne dorim să câștigăm fiecare meci. Din păcate, uneori nu reușim asta, dar sperăm să decurgă lucrurile ca în sezonul viitor. Totuși, nu trebuie să ne bazăm pe asta și să acumulăm puncte cât mai repede.

Când nu ești pe poziția pe care și-o dorești, cu siguranță există o dezamăgire, o nemulțumire. Noi vom munci mult mai mult la antrenamente și o să vină și victoriile”, spus Adrian Șut.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport