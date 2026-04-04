„Slabi, fără curaj” Florin Tănase nu înțelege ce se întâmplă la FCSB: „Am pățit asta de foarte multe ori”

FC Botoșani - FCSB 3-2. Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei, a vorbit despre înfrângerea suferită de campioana României în etapa #3 din play-out.

Florin Tănase a înscris al doilea gol al celor de la FCSB, în minutul 42, după ce a transformat un penalty.

FC Botoșani - FCSB 3-2 . Florin Tănase: „Greșeli foarte ușor făcute”

„ Am început jocul foarte bine, am condus, după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar de foarte multe ori în acest sezon am condus și am pierdut meciul.

Păcat, pentru că, chiar vorbeam înainte, ne doream cele trei puncte, dar în seara asta (n.r. vineri) a fost un joc slab al nostru, fără curaj. Asta este, o luăm de la capăt, iar în meciurile următoare să jucăm un fotbal bun.

Greșeli foarte ușor făcute, poate și starea terenului a influențat puțin. Trebuie să uităm acest joc și să ne gândim la următorul, să-l câștigăm.

Este extrem de puțin să avem atâtea puncte, dar sperăm să fie o învățătură de minte și, de la meciul următor, să nu mai primim atât de ușor goluri”, a declarat Florin Tănase la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Pentru FCSB urmează meciul cu Oțelul Galați, de pe 11 aprilie, din etapa #4 din play-out-ul Ligii 1.

În urma reușitei sale din meciul cu FC Botoșani, Florin Tănase a ajuns la 21 de contribuții pentru FCSB în acest sezon: 13 goluri și 8 pase decisive în 45 de meciuri jucate.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 3 27 8 Botoșani 3 27 9 UTA Arad 2 25* 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 2 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 2 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

