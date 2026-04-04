„Slabi, fără curaj" Florin Tănase nu înțelege ce se întâmplă la FCSB: „Am pățit asta de foarte multe ori"

alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 10:33
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 11:24
  • FC Botoșani - FCSB 3-2. Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei, a vorbit despre înfrângerea suferită de campioana României în etapa #3 din play-out.

Florin Tănase a înscris al doilea gol al celor de la FCSB, în minutul 42, după ce a transformat un penalty.

Incident mortal pe stadion VIDEO. Un mort și aproape 50 de răniți înainte de un derby în Peru. Ce s-a întâmplat
Citește și
Incident mortal pe stadion VIDEO. Un mort și aproape 50 de răniți înainte de un derby în Peru. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Incident mortal pe stadion VIDEO. Un mort și aproape 50 de răniți înainte de un derby în Peru. Ce s-a întâmplat

FC Botoșani - FCSB 3-2. Florin Tănase: „Greșeli foarte ușor făcute”

Am început jocul foarte bine, am condus, după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar de foarte multe ori în acest sezon am condus și am pierdut meciul.

Păcat, pentru că, chiar vorbeam înainte, ne doream cele trei puncte, dar în seara asta (n.r. vineri) a fost un joc slab al nostru, fără curaj. Asta este, o luăm de la capăt, iar în meciurile următoare să jucăm un fotbal bun.

Greșeli foarte ușor făcute, poate și starea terenului a influențat puțin. Trebuie să uităm acest joc și să ne gândim la următorul, să-l câștigăm.

Este extrem de puțin să avem atâtea puncte, dar sperăm să fie o învățătură de minte și, de la meciul următor, să nu mai primim atât de ușor goluri”, a declarat Florin Tănase la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Pentru FCSB urmează meciul cu Oțelul Galați, de pe 11 aprilie, din etapa #4 din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În urma reușitei sale din meciul cu FC Botoșani, Florin Tănase a ajuns la 21 de contribuții pentru FCSB în acest sezon: 13 goluri și 8 pase decisive în 45 de meciuri jucate.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB327
8Botoșani327
9UTA Arad225*
10Farul223*
11Oțelul221*
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia216
14Petrolul Ploiești216*
15Hermannstadt215*
16Metaloglobus210
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Dezlănțuiți în vestiar  VIDEO+FOTO: Cum au sărbătorit botoșănenii  după victoria cu FCSB » Ce au scandat + cum au ironizat campioana
Superliga
10:51
Dezlănțuiți în vestiar VIDEO+FOTO: Cum au sărbătorit botoșănenii după victoria cu FCSB » Ce au scandat + cum au ironizat campioana
Citește mai mult
Dezlănțuiți în vestiar  VIDEO+FOTO: Cum au sărbătorit botoșănenii  după victoria cu FCSB » Ce au scandat + cum au ironizat campioana
Incident mortal pe stadion VIDEO. Un mort și aproape 50 de răniți înainte de un derby în Peru. Ce s-a întâmplat
Campionate
10:28
Incident mortal pe stadion VIDEO. Un mort și aproape 50 de răniți înainte de un derby în Peru. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Incident mortal pe stadion VIDEO. Un mort și aproape 50 de răniți înainte de un derby în Peru. Ce s-a întâmplat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
liga 1 Florin Tanase fc botosani play out fcsb
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
