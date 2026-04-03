Rădoi suferă prima înfrângere FC Botoșani dă lovitura pe final și răstoarnă scorul » Ongenda și Mailat au decis meciul

FC Botoșani a produs surpriza și a învins-o pe FCSB, scor 3-2, în etapa #3 din play-out-ul Ligii 1.

Marius Croitoru, antrenorul gazdelor, s-a aflat la meciul 150 ca antrenor pe prima scenă.

Partida a început perfect pentru elevii lui Rădoi, care au deschis scorul încă din minutul 4.

FC Botoșani - FCSB 3-2 . Elevii lui Marius Croitoru au dat lovitura pe final

Pantea a încercat o centrare, însă balonul a fost respins de apărătorii adverși. Mingea a ajuns la Darius Olaru, care a șutat spectaculos de la distanță și a înscris.

Gazdele au reacționat rapid și au pus presiune pe poarta lui Matei Popa, , iar în minutul 13 Ongenda a fost aproape de egalare, lovind bara transversală din lovitură liberă.

Insistențele moldovenilor au dat roade în minutul 35, când același Ongenda a pătruns în careu, a trecut de Andre Duarte și a finalizat pentru 1-1.

FCSB a revenit însă imediat în avantaj. În minutul 37, Cisotti a fost faultat în careu.

Florin Tănase a transformat penalty-ul cu o execuție spectaculoasă, o „scăriță” care a dus scorul la 2-1 pentru roș-albaștri.

După pauză, elevii lui Marius Croitoru au ieșit mai hotărâți de la vestiare și au început să preseze constant.

Ocaziile s-au înmulțit, iar în minutul 59 Ongenda a fost aproape de egalare, însă Matei Popa a intervenit salvator.

Egalarea a venit în minutul 69, după o eroare în defensiva oaspeților. Creț a centrat, tânărul portar Matei Popa a respins greșit, iar mingea a ajuns la Mailat, care i-a pasat lui Ongenda. Francezul nu a iertat și a făcut 2-2.

Finalul a fost unul de coșmar pentru FCSB. În minutul 78, o gafă în apărare a schimbat soarta meciului: Crețu a pasat în spate către Duarte, portughezul a încercat să trimită mai departe la Dawa, dar Mailat a interceptat, a trecut de portar și a înscris pentru 3-2.

FC Botoșani - FCSB 3-2

Au marcat : Hervin Ongenda (min. 35, min. 68), Sebastian Mailat (min. 88) / Darius Olaru (min. 4), Florin Tănase (min. 37)

5174 de spectatori

Final de meci

Min. 88 - Lixandru faultează din postura de ultim apărător și este eliminat.

La meci asistă 5.174 de spectatori

Min. 83 - Antrenorul Marius Croitoru primește un cartonaș galben

Min. 82 - Duarte este scos de pe teren după eroarea din apărare, iar în locul său intră Stoian

Min. 78 - Gol (3-2) Crețu pasează în apărare către Duarte, portughezul se întoarce și încearcă să trimită mai departe spre Dawa, însă Sebastian Mailat îi fură mingea, trece de Matei Popa și înscrie.

Min. 77 - Baba Alhassan intră în locul lui Darius Olaru, care s-a accidentat și a necesitat îngrijiri medicale. Valentin Crețu este introdus și el în locul lui Pantea.

Min. 69 - Gol (2-2) Creț trimite o centrare, iar Matei Popa respinge greșit. Mingea ajunge la Sebastian Mailat, care îl găsește pe Ongenda în careu. Marcatorul primului gol se întoarce cu fața spre poartă și înscrie din nou.

Min. 63 - Dumiter, Pănoiu și Bodișteanu intră în locul lui Șuta, Enriko Papa și Mitrov.

Min. 60 - Octavian Popescu este introdus în locul lui Miculescu

Min. 59 - Mitrov scapă pe contraatac, avansează câțiva metri și îi pasează lui Ongenda, însă Popa salvează poarta celor de la FCSB printr-o intervenție excelentă.

Min. 58 - Ocazie importantă irosită de Botoșani: Mitrov execută un corner, mingea ajunge în careu, însă niciunul dintre elevii lui Marius Croitoru nu reușește să o împingă în poartă.

Min. 46 - Aldair a intrat în locul lui Petro

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45+3 - Pauză

Min. 45+2 - Mitrov vede cartonașul galben

Min. 44 - Enriko Papa primește un cartonaș galben

Min. 38 - Gol (1-2) Florin Tănase este cel care execută lovitura de pedeapsă. Atacantul a ales o „scăriță”, prin care l-a învins pe Kukic!

Min. 37 - Kukic l-a faultat pe Cisotti în careu. Se așteaptă confirmarea VAR

Min. 35 - Gol (1-1) Ongenda a pătruns în careu, a reușit un dribling în fața lui Andre Duarte, iar apoi a șutat și a înscris!

Min. 13 - Ongenda execută o lovitură liberă. Mingea pare să aibă o traiectorie bună, însă lovește bara transversală.

Min. 9 - Charles Petro încearcă și el un șut de la distanță, dar trimite departe de poartă

Min. 5 - Diaw primește un cartonaș galben

Min. 4 - Gol (0-1) Pantea a încercat o centrare, însă balonul a fost respins de apărătorii adverși. Mingea a ajuns la Darius Olaru, care a șutat spectaculos de la distanță.

Min. 1 - Meciul începe ACUM

FC Botoșani - FCSB, echipele de start

FC Botoșani : Kukic - Suta, Miron, Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat

: Kukic - Suta, Miron, Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat Rezerve : Tomache, Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, David, Pănoiu, Aldair, Bota, Lucas, Bodișeanu, Dumiter

: Tomache, Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, David, Pănoiu, Aldair, Bota, Lucas, Bodișeanu, Dumiter Antrenor : Marius Croitoru

: Marius Croitoru FCSB : M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti

: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru, Olaru - Miculescu, Thiam, Cisotti Rezerve : Târnovanu, Zima, Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa

: Târnovanu, Zima, Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi Stadion : Municipal (Botoşani)

: Municipal (Botoşani) Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Neacşu George Florin, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Marcu Claudiu

Daniel Bîrligea ratează meciul din această seară, din cauza unor probleme fizice. El a fost absent în doar un sigur alt meci din acest sezon, cu Fenerbahce.

Înaintea duelului direct, FCSB ocupă prima poziție în play-out, cu 27 de puncte acumulate, în timp ce FC Botoșani se află pe locul 3, cu 24 de puncte.

În primele două etape disputate în play-out, FCSB a remizat cu Metaloglobus (0-0) și a învins UTA Arad (1-0).

De cealaltă parte, FC Botoșani a câștigat meciul cu Unirea Slobozia (3-2), dar a pierdut, mai apoi, cu Hermannstadt (0-3).

Mirel Rădoi, despre partida cu Botoșani: „O echipă cu o dinamică foarte bună”

Mirel Rădoi a prefațat meciul cu echipa de pe locul 3 în play-out.

„Întâlnim un adversar mult mai deschis să joace, mult mai organizat pe faza defensivă de la venirea lui Marius (n.r. - Croitoru), decât înainte cu Leo (n.r. - Grozavu), unde era o echipă mult mai agresivă, mai compactă, cu foarte multe tranziții.

Acum încearcă cumva să revină la principiile care le-a avut și în precedentele mandate ale lui Marius Croitoru.

O echipă cu o dinamică foarte bună, care chiar dacă în ultima partidă a fost un scor deplasat (n.r. - 0-3 cu Hermannstadt), cred că scorul de pe tabelă trebuia să fie mult mai echilibrat.

Ne-am pregătit foarte bine în această perioadă cu jucătorii pe care i-am avut, avem ceva probleme în acest moment cu jucătorii care vin de la echipele naționale, așteptăm în continuare până plecăm să vedem ce poate rezolva departamentul medical”, a precizat Mirel Rădoi.

Marius Croitoru: „FCSB a mai fost surprinsă. O putem face și noi”

Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botoșani, a prefațat la rândul său partida din etapa #3 din play-out.

„E o partidă dificilă. Este un meci care pe hârtie arată ca o luptă pentru locurile care sunt eligibile pentru barajele de cupe europene, va fi dificil.

Sunt ferm convins că băieții au înțeles din eșecul usturător, dureros, pe care l-am suferit la Sibiu (n.r. 0-3 cu Hermannstadt). A câștiga un meci nu înseamnă doar să te prezinți, ci mai mult. Sunt convins că vor avea o altă atitudine.

FCSB a mai fost surprinsă. O putem face și noi cu atitudine, cu dărurire, cu dorință de a câștiga. E clar că lotul FCSB-ului este mai valoros decât al nostru.

Asta nu îi împiedică pe jucătorii mei să facă un joc bun și să învingă, la fel cum au făcut în toamnă. Îmi doresc din tot sufletul să câștigăm pentru băieți. Ei joacă, ei fac tot ceea ce noi ca antrenori avem în minte.

Dacă văd dăruire, lucrurile pentru mine, ca antrenor, devin mai ușoare. Antrenorii nu schimbă mult din idei. Sunt convins că la meciul acesta atitudinea se va schimba. Sunt obligați să aibă o altă atitudine”, a transmis Marius Croitoru, citat de gsp.ro.

Ca antrenor este ușor să pregătești meciul cu astfel de echipe. Când joci cu echipele mari, toată lumea dorește să joace. Concentrarea este maximă, vizualizează anumite faze înainte de meci. Și eu făceam la fel. Concentrarea lor este mult mai ridicată decât într-un meci obișnuit. Marius Croitoru, antrenor FC Botoșani

Detalii interesante despre FC Botoșani - FCSB

Opt victorii, cinci remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de moldoveni în campionatul curent pe teren propriu.

Roș-albaștrii s-au impus în șase dintre cele 15 deplasări din stagiunea în curs, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

FC Botoșani are 11 meciuri fără gol înscris, dintre care cinci în 2026.

FCSB a marcat 26 de goluri în prima repriză (din 49), dintre care 10 până în minutul 15.

Gruparea bucureșteană este formația care a expediat cele mai multe șuturi pe poartă - 201 (FC Botoșani - 137).

Botoșănenii au primit cel puțin un gol în șapte dintre precedentele opt meciuri jucate în campionat.

În cazul în care va fi utilizat, italianul Juri Cisotti va bifa partida cu numărul 100 în Superligă, întrecere în care a înscris de 20 de ori și a oferit 10 pase decisive.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 30 de ori, de 22 de ori s-au impus bucureștenii, de trei ori au câștigat botoșănenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 22 septembrie 2013, FC Botoşani - FCSB 1-2, marcatori Ciprian Dinu, respectiv Lukasz Szukala şi Federico Piovaccari.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat în returul stagiunii 2013-2014, pe 31 martie, FCSB - FC Botoşani 4-0.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 8 noiembrie 2015, FCSB - FC Botoşani 5-3.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 5 februarie 2026, FCSB - FC Botoșani 2-1 (marcatori: M. Thiam, D. Olaru / M. Kovtaliuk).

Marius Croitoru, aflat la meciul 150 ca antrenor pe prima scenă, a evoluat ca jucător în tricoul roș-albaștrilor bucureșteni timp de două sezoane, în perioada 2006-2008, fiind coleg cu Mirel Rădoi, actualul tehnician al vizitatorilor, conform lpf.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA Arad 2 25* 9 Botoșani 2 24 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 2 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 2 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport