Incident mortal pe stadion VIDEO. Un mort și aproape 50 de răniți înainte de un derby în Peru. Ce s-a întâmplat

Cel puțin o persoană a murit și alte câteva zeci au fost rănite vineri, înaintea unui derby care urma să se dispute, sâmbătă, pe stadionul Alejandro Villanueva din capitala statului sud-american Peru, a anunțat clubul Alianza Lima.

Clubul și-a exprimat condoleanțele și solidaritatea față de victimele incidentului. Incidentul s-a petrecut în timpul unui eveniment organizat pe stadion cu o zi înainte de meciul Alianza Lima - Universitario.

Un mort și 47 de răniți în Peru

Ministrul peruvian al Sănătății, Juan Carlos Velasco Guerrero, a declarat că 47 de persoane au fost rănite, dintre care trei se află în stare critică, scrie BBC.

„Colaborăm deplin și în mod transparent cu autoritățile competente”, a adăugat clubul într-un comunicat de presă, promițând „transparență totală” în eforturile de a clarifica circumstanțele producerii incidentului ale cărui cauze nu au fost încă stabilite.

Alianza Lima a exclus ipoteza unor defecțiuni structurale la stadion, la aceeași concluzie ajungând și pompierii din Lima.

„Pe baza evaluărilor efectuate, nicio structură nu a fost afectată”, a declarat Marcos Pajuelo, un reprezentant al Serviciului de pompieri, pentru canalul de știri Canal N, precizând că o inspecție inițială a arătat că victimele nu au fost rănite din cauza unei căzături.

Presa din Peru scrie că incidentul s-a produs în momentul în care un grup mare de oameni a încercat să se îndrepte spre partea din față a peluzei sudice, provocând o îmbulzeală.

Meciul de sâmbătă se va desfășura conform planificării inițiale, a anunțat Liga Profesionistă de Fotbal din Peru.

„Vom continua să colaborăm îndeaproape cu cluburile și autoritățile pentru a promova un mediu sigur atât în interiorul, cât și în exteriorul stadioanelor”, a adăugat liga într-un comunicat.

Alianza Lima ocupă prima poziție în clasamentul Ligii 1 din Peru, cu 20 de puncte acumulate în opt meciuri. Universitario este pe locul 4, cu 15 puncte.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport