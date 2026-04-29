Suspendare record Ce sancțiune a primit portarul din Spania care și-a lovit cu pumnul un adversar

Esteban Andrada FOTO: Captură YouTube Real Federación Española Fútbol
Campionate

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 22:03

Derby-ul aragonez din Spania, dintre Huesca și Zaragoza, câștigat de gazde cu 1-0, s-a încins pe final.

Nervii au cedat la duelul din zona retrogradării din La Liga 2, iar portarul argentinian a cedat presiunii și a comis un gest cu adevărat șocant, lovindu-și cu pumnul un adversar chiar pe teren.

Scene șocante în Spania FOTO+VIDEO. Portarul și-a luat la bătaie adversarul! Cum s-a justificat agresorul
Citește și
Scene șocante în Spania FOTO+VIDEO. Portarul și-a luat la bătaie adversarul! Cum s-a justificat agresorul
Citește mai mult
Scene șocante în Spania FOTO+VIDEO. Portarul și-a luat la bătaie adversarul! Cum s-a justificat agresorul

Esteban Andrada, 13 etape de suspendare după ce i-a dat un pumn lui Pulido

Comisia de Disciplină a Federației Spaniole a anunțat sancțiunea în cazul lui Esteban Andrada: 12 etape de suspendare pentru incidentul de la meciul cu Huesca, plus încă o etapă pentru cele două cartonașe galbene primite înainte de altercația cu Pulido.

În plus, Comisia de Disciplină l-a sancționat și pe Dani Jimenez, portarul lui Huesca. Acesta va sta patru etape, după ce i-a dat un pumn lui Andrada, după ce acesta i-a lovit colegul. Dani Tasende, fundașul stânga de la Zaragoza a primit și el două etape de suspendare.

Ca urmare a loviturii încasate de la Esteban Andrada, Jorge Pulido s-a ales cu un hematom la nivelul pometului stâng, acesta fiind un detaliu cheie pentru sancțiunea record dictată portarului argentinian.

Ce s-a întâmplat la Huesca - Zaragoza

La scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, în prelungirile meciului, Jorge Pulido i-a spus câteva cuvinte lui Esteban Andrada, la mijlocul terenului. Portarul a reacționat nervos, împingându-și adversarul, motiv pentru care arbitrul i-a arătat cartonașul galben.

Din acel moment, au urmat scene inimaginabile. După ce s-a ridicat, Pulido i-ar fi transmis din nou câteva cuvinte lui Andrada, moment în care portarul s-a îndreptat furios spre acesta și i-a dat un pumn direct în față.

Apoi, pe gazon s-a stârnit un adevărat meleu, mai mulți jucători chinuindu-se să îl țină în frâu pe portarul argentinian.

Momentul în care Esteban Andrada îi dă un pumn în față lui Jorge Pulido FOTO Captură X (3).png
Momentul în care Esteban Andrada îi dă un pumn în față lui Jorge Pulido FOTO Captură X (3).png

Galerie foto (11 imagini)

Momentul în care Esteban Andrada îi dă un pumn în față lui Jorge Pulido FOTO Captură X (1).jpeg Momentul în care Esteban Andrada îi dă un pumn în față lui Jorge Pulido FOTO Captură X (1).png Momentul în care Esteban Andrada îi dă un pumn în față lui Jorge Pulido FOTO Captură X (2).jpeg Momentul în care Esteban Andrada îi dă un pumn în față lui Jorge Pulido FOTO Captură X (2).png Momentul în care Esteban Andrada îi dă un pumn în față lui Jorge Pulido FOTO Captură X (3).jpeg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Esteban Andrada: „Mi-am pierdut concentrarea”

Portarul celor de la Zaragoza și-a exprimat zilele trecute regretul față de cele întâmplate.

„Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Nu este o imagine bună pentru club, pentru fani și pentru un profesionist ca mine.

Vreau să-mi cer scuze lui Jorge Pulido pentru că suntem colegi… M-am deconectat și voi respecta orice decide LaLiga.

De-a lungul carierei mele am fost eliminat o singură dată, și aceea a fost pentru că am atins mingea cu mâna în afara careului. A fost o situație critică, am pierdut controlul și am reacționat așa. Nu aș mai face asta pentru că sunt o figură publică și un profesionist cu mulți ani de experiență.

Vreau să-i cer scuze lui Jorge Pulido pentru că suntem colegi. Mi-am pierdut concentrarea în acel moment și sunt aici să respect orice va decide LaLiga. Dacă vor să vorbesc și să dau explicații, mă voi duce”, a declarat Andrada, citat de marca.com.

Citește și

Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Stranieri
21:30
Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Citește mai mult
Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Becali vrea să profite Prima decizie luată de patronul FCSB după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Sun avocatul!”
Superliga
21:21
Becali vrea să profite Prima decizie luată de patronul FCSB după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Sun avocatul!”
Citește mai mult
Becali vrea să profite Prima decizie luată de patronul FCSB după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Sun avocatul!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Real Zaragoza suspendare portar bataie esteban andrada jorge pulido
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 40 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share