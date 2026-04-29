Suspendare record Ce sancțiune a primit portarul din Spania care și-a lovit cu pumnul un adversar

Esteban Andrada (35 de ani), portarul Zaragozei, și-a aflat pedeapsa, după ce i-a dat un pumn în față lui Jorge Pulido (35 de ani).

Derby-ul aragonez din Spania, dintre Huesca și Zaragoza, câștigat de gazde cu 1-0, s-a încins pe final.

Nervii au cedat la duelul din zona retrogradării din La Liga 2, iar portarul argentinian a cedat presiunii și a comis un gest cu adevărat șocant, lovindu-și cu pumnul un adversar chiar pe teren.

Esteban Andrada, 13 etape de suspendare după ce i-a dat un pumn lui Pulido

Comisia de Disciplină a Federației Spaniole a anunțat sancțiunea în cazul lui Esteban Andrada: 12 etape de suspendare pentru incidentul de la meciul cu Huesca, plus încă o etapă pentru cele două cartonașe galbene primite înainte de altercația cu Pulido.

În plus, Comisia de Disciplină l-a sancționat și pe Dani Jimenez, portarul lui Huesca. Acesta va sta patru etape, după ce i-a dat un pumn lui Andrada, după ce acesta i-a lovit colegul. Dani Tasende, fundașul stânga de la Zaragoza a primit și el două etape de suspendare.

Ca urmare a loviturii încasate de la Esteban Andrada, Jorge Pulido s-a ales cu un hematom la nivelul pometului stâng, acesta fiind un detaliu cheie pentru sancțiunea record dictată portarului argentinian.

Ce s-a întâmplat la Huesca - Zaragoza

La scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, în prelungirile meciului, Jorge Pulido i-a spus câteva cuvinte lui Esteban Andrada, la mijlocul terenului. Portarul a reacționat nervos, împingându-și adversarul, motiv pentru care arbitrul i-a arătat cartonașul galben.

Din acel moment, au urmat scene inimaginabile. După ce s-a ridicat, Pulido i-ar fi transmis din nou câteva cuvinte lui Andrada, moment în care portarul s-a îndreptat furios spre acesta și i-a dat un pumn direct în față.

Apoi, pe gazon s-a stârnit un adevărat meleu, mai mulți jucători chinuindu-se să îl țină în frâu pe portarul argentinian.

Esteban Andrada: „ Mi-am pierdut concentrarea”

Portarul celor de la Zaragoza și-a exprimat zilele trecute regretul față de cele întâmplate.

„Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Nu este o imagine bună pentru club, pentru fani și pentru un profesionist ca mine.

Vreau să-mi cer scuze lui Jorge Pulido pentru că suntem colegi… M-am deconectat și voi respecta orice decide LaLiga.

De-a lungul carierei mele am fost eliminat o singură dată, și aceea a fost pentru că am atins mingea cu mâna în afara careului. A fost o situație critică, am pierdut controlul și am reacționat așa. Nu aș mai face asta pentru că sunt o figură publică și un profesionist cu mulți ani de experiență.

Vreau să-i cer scuze lui Jorge Pulido pentru că suntem colegi. Mi-am pierdut concentrarea în acel moment și sunt aici să respect orice va decide LaLiga. Dacă vor să vorbească și să dau explicații, mă voi duce", a declarat Andrada, citat de marca.com.

