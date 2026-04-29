Egal pe Metropolitano Două penalty-uri au stabilit scorul final în Atletico - Arsenal » Finalista Ligii se decide la Londra

Atletico Madrid și Arsenal au remizat, scor 1-1, în manșa tur din semifinalele Ligii Campionilor.

Retrurul este programat marți, 5 aprilie, pe Emirates.

După o primă semifinală nebună la Paris, unde PSG a învins-o pe Bayern Munchen, scor 5-4, Atletico Madrid și Arsenal au oferit un joc prudent.

Nu e de mirare că singurele reușite ale partidei de pe Metrolopitano au venit după lovituri de la 11 metri.

Atletico Madrid și Arsenal au dat-o la pace

Primii care au lovit au fost „tunarii”. În minutul 42, Gyokeres s-a ciocnit de Hancko. Makkelie nu a ezitat și a arătat punctul cu var. Atacantul suedez a transformat fără probleme.

În repriza secundă, Atletico a început să pună și ea probleme în ofensivă, iar după un șut cu pământul al lui Llorente, mingea l-a lovit în mână pe White

Inițial, Makkelie a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR. Și-a schimbat imediat decizia: penalty pentru Atletico.

Julian Alvarez a transformat fără probleme și a restabilit egalitatea.

Centralul olandez nu s-a oprit aici. În minutul 78, după un nou fault făcut de Hancko, de această dată la Eze, Makkelie a dictat o nouă lovitură de la 11 metri pentru Arsenal.

Cu toate acestea, și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza.

S-a terminat 1-1, iar calificarea se decide la Londra.

Atletico Madrid - Arsenal 1-1

Au marcat: Gyokeres ('44, pen)/ Alvarez ('56, pen).

Arbitru : Danny Makkelie, Asistenți : Hessel Steegstra, Jan de Vries, VAR : Dennis Higler, AVAR : Pol van Boekel

Parcursul celor două echipe în Champions League:

Arsenal a încheiat faza principală pe primul loc, cu maximum de puncte acumulate după 8 partide disputate, în timp ce Atletico a terminat pe locul 14, cu 13 puncte.

În optimi, Arsenal a trecut de Bayer Leverkusen, scor 3-1 la general, iar Atletico a învins-o pe Tottenham, scor 7-5 la general

În sferturi, Atletico și Arsenal au trecut de Barcelona (scor 3-2 la general), respectiv Sporting Lisabona (1-0 la general)

Mikel Arteta: „Acum este momentul să transmitem un mesaj clar”

Mikel Arteta, antrenorul celor de la Arsenal, a prefațat partida cu Atletico din semifinalele Ligii Campionilor.

„Este un mare privilegiu să fim din nou aici, pentru al doilea an consecutiv în această fază a Ligii Campionilor. Avem o oportunitate și vrem să profităm la maximum de ea. Veți vedea o echipă care își dorește să domine, care vrea să câștige și să înceapă încă de mâine (n.r. de miercuri) să încline balanța calificării în favoarea ei.

Acesta este nivelul la care vrem să fim și pe care l-am atins printr-o muncă incredibilă, pasiune și calitate în ultimele nouă luni. Acum este momentul să transmitem un mesaj clar, să arătăm cât de buni suntem, cât de mult ne dorim acest lucru și să îl realizăm. Oportunitatea este în fața noastră și trebuie să o atacăm.

Nu consider acest lucru ca fiind de la sine înțeles, pentru că nu cu mult timp în urmă acest club a petrecut șapte ani fără să participe în Liga Campionilor.

Așa că, într-o perioadă relativ scurtă, ceea ce am realizat este remarcabil. Știm cât de dificil este, știm cât am muncit pentru asta, așa că trebuie să ne bucurăm, să profităm de oportunitate și să o valorificăm, pentru că este foarte greu să ajungi aici.

Am fost foarte constanți, iar mâine trebuie să jucăm cu aceeași încredere, dorință și determinare, venind aici cu gândul clar de a câștiga meciul.

Am pregătit partida pentru a o câștiga, nu există nicio îndoială în acest sens. Trebuie să fim noi înșine și să facem ceea ce facem în mod constant împotriva adversarilor. Apoi vom vedea ce ne oferă jocul, nivelul și calitatea pe care le putem arăta și sperăm că acestea vor fi la înălțime”, a declarat Mikel Arteta, conform arsenal.com.

Diego Simeone: „Cei care decid rezultatul sunt jucătorii”

Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid, a vorbit despre partida cu Arsenal de miercuri seară.

„Nu este presiune, este responsabilitate. Este un obiectiv uriaș (n.r. - câștigarea Ligii Campionilor), ceva ce clubul nu a reușit niciodată.

Până la urmă, este doar un meci de fotbal, iar cei care decid rezultatul sunt jucătorii”, a declarat Diego Simeone, conform uefa.com.

