Egal pe Metropolitano Două penalty-uri au stabilit scorul final în Atletico - Arsenal » Finalista Ligii se decide la Londra

Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

George Neagu , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 23:59
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 00:23
  • Atletico Madrid și Arsenal au remizat, scor 1-1, în manșa tur din semifinalele Ligii Campionilor.
  • Retrurul este programat marți, 5 aprilie, pe Emirates.

După o primă semifinală nebună la Paris, unde PSG a învins-o pe Bayern Munchen, scor 5-4, Atletico Madrid și Arsenal au oferit un joc prudent.

Nu îl înțelege pe Becali Gabi Balint contestă varianta Charalambous la FCSB: „De ce nu încearcă altceva? Un antrenor cu mai multă autoritate”
Citește și
Nu îl înțelege pe Becali Gabi Balint contestă varianta Charalambous la FCSB: „De ce nu încearcă altceva? Un antrenor cu mai multă autoritate”
Citește mai mult
Nu îl înțelege pe Becali Gabi Balint contestă varianta Charalambous la FCSB: „De ce nu încearcă altceva? Un antrenor cu mai multă autoritate”

Nu e de mirare că singurele reușite ale partidei de pe Metrolopitano au venit după lovituri de la 11 metri.

Atletico Madrid și Arsenal au dat-o la pace

Primii care au lovit au fost „tunarii”. În minutul 42, Gyokeres s-a ciocnit de Hancko. Makkelie nu a ezitat și a arătat punctul cu var. Atacantul suedez a transformat fără probleme.

Galerie foto (7 imagini)

Penalty-ul primit de Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura ecran Prima Sport (1).jpeg Penalty-ul primit de Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura ecran Prima Sport (2).jpeg Penalty-ul primit de Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura ecran Prima Sport (3).jpeg Penalty-ul primit de Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura ecran Prima Sport (4).jpeg Penalty-ul primit de Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura ecran Prima Sport (5).jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

În repriza secundă, Atletico a început să pună și ea probleme în ofensivă, iar după un șut cu pământul al lui Llorente, mingea l-a lovit în mână pe White

Inițial, Makkelie a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR. Și-a schimbat imediat decizia: penalty pentru Atletico.

Julian Alvarez a transformat fără probleme și a restabilit egalitatea.

Centralul olandez nu s-a oprit aici. În minutul 78, după un nou fault făcut de Hancko, de această dată la Eze, Makkelie a dictat o nouă lovitură de la 11 metri pentru Arsenal.

Cu toate acestea, și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza.

Penalty-ul anulat lui Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura Prima Sport (4).jpeg
Penalty-ul anulat lui Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura Prima Sport (4).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Penalty-ul anulat lui Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura Prima Sport (1).jpeg Penalty-ul anulat lui Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura Prima Sport (2).jpeg Penalty-ul anulat lui Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura Prima Sport (3).jpeg Penalty-ul anulat lui Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura Prima Sport (4).jpeg Penalty-ul anulat lui Arsenal în meciul cu Atletico Madrid Foto captura Prima Sport (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

S-a terminat 1-1, iar calificarea se decide la Londra.

Atletico Madrid - Arsenal 1-1

  • Au marcat: Gyokeres ('44, pen)/ Alvarez ('56, pen).
  • Arbitru: Danny Makkelie, Asistenți: Hessel Steegstra, Jan de Vries, VAR: Dennis Higler, AVAR: Pol van Boekel
  • Stadion: Estadio Metropolitano

Parcursul celor două echipe în Champions League:

  • Arsenal a încheiat faza principală pe primul loc, cu maximum de puncte acumulate după 8 partide disputate, în timp ce Atletico a terminat pe locul 14, cu 13 puncte.
  • În optimi, Arsenal a trecut de Bayer Leverkusen, scor 3-1 la general, iar Atletico a învins-o pe Tottenham, scor 7-5 la general
  • În sferturi, Atletico și Arsenal au trecut de Barcelona (scor 3-2 la general), respectiv Sporting Lisabona (1-0 la general)

Mikel Arteta: „Acum este momentul să transmitem un mesaj clar”

Mikel Arteta, antrenorul celor de la Arsenal, a prefațat partida cu Atletico din semifinalele Ligii Campionilor.

„Este un mare privilegiu să fim din nou aici, pentru al doilea an consecutiv în această fază a Ligii Campionilor. Avem o oportunitate și vrem să profităm la maximum de ea. Veți vedea o echipă care își dorește să domine, care vrea să câștige și să înceapă încă de mâine (n.r. de miercuri) să încline balanța calificării în favoarea ei.

Acesta este nivelul la care vrem să fim și pe care l-am atins printr-o muncă incredibilă, pasiune și calitate în ultimele nouă luni. Acum este momentul să transmitem un mesaj clar, să arătăm cât de buni suntem, cât de mult ne dorim acest lucru și să îl realizăm. Oportunitatea este în fața noastră și trebuie să o atacăm.

Nu consider acest lucru ca fiind de la sine înțeles, pentru că nu cu mult timp în urmă acest club a petrecut șapte ani fără să participe în Liga Campionilor.

Așa că, într-o perioadă relativ scurtă, ceea ce am realizat este remarcabil. Știm cât de dificil este, știm cât am muncit pentru asta, așa că trebuie să ne bucurăm, să profităm de oportunitate și să o valorificăm, pentru că este foarte greu să ajungi aici.

Am fost foarte constanți, iar mâine trebuie să jucăm cu aceeași încredere, dorință și determinare, venind aici cu gândul clar de a câștiga meciul.

Am pregătit partida pentru a o câștiga, nu există nicio îndoială în acest sens. Trebuie să fim noi înșine și să facem ceea ce facem în mod constant împotriva adversarilor. Apoi vom vedea ce ne oferă jocul, nivelul și calitatea pe care le putem arăta și sperăm că acestea vor fi la înălțime”, a declarat Mikel Arteta, conform arsenal.com.

Diego Simeone: „Cei care decid rezultatul sunt jucătorii”

Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid, a vorbit despre partida cu Arsenal de miercuri seară.

„Nu este presiune, este responsabilitate. Este un obiectiv uriaș (n.r. - câștigarea Ligii Campionilor), ceva ce clubul nu a reușit niciodată.

Până la urmă, este doar un meci de fotbal, iar cei care decid rezultatul sunt jucătorii”, a declarat Diego Simeone, conform uefa.com.

Citește și

„Lucrurile sunt clare”  Președintele COSR se așteaptă ca Ana Bărbosu să fie suspendată: „Ăsta e verdictul” » Mesaj pentru FRG
Gimnastica
16:49
„Lucrurile sunt clare” Președintele COSR se așteaptă ca Ana Bărbosu să fie suspendată: „Ăsta e verdictul” » Mesaj pentru FRG
Citește mai mult
„Lucrurile sunt clare”  Președintele COSR se așteaptă ca Ana Bărbosu să fie suspendată: „Ăsta e verdictul” » Mesaj pentru FRG
Gloria Bistrița, 10 milioane de euro! Cheltuieli-record din bani publici. Directorul clubului: „Știți câți sportivi avem?” + Bugetul echipei de handbal
Handbal
16:42
Gloria Bistrița, 10 milioane de euro! Cheltuieli-record din bani publici. Directorul clubului: „Știți câți sportivi avem?” + Bugetul echipei de handbal
Citește mai mult
Gloria Bistrița, 10 milioane de euro! Cheltuieli-record din bani publici. Directorul clubului: „Știți câți sportivi avem?” + Bugetul echipei de handbal

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Liga Campionilor Atletico Madrid arsenal semifinale
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 40 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share