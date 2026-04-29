„Blestemul Crucible” continuă Campionul mondial en-titre, eliminat încă din sferturi de „Magician”

Zhao Xintong/ Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 21:57
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 21:57
  • Zhao Xintong (29 de ani), campionatul en-titre, a fost eliminat încă din faza sferturilor de finală ale Mondialului de snooker.
  • Chinezul a pierdut în fața lui Shaun Murphy (43 de ani), scor 10-13.

Mulți specialiști au văzut în Zhao Xintong jucătorul care va reuși să rupă „Blestemul Crucible”, unul care datează din anul 1977, de când turneul s-a mutat la Sheffield.

Becali vrea să profite Prima decizie luată de patronul FCSB după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Sun avocatul!”
Citește și
Becali vrea să profite Prima decizie luată de patronul FCSB după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Sun avocatul!”
Citește mai mult
Becali vrea să profite Prima decizie luată de patronul FCSB după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Sun avocatul!”

De atunci, niciun jucător nu a reușit să-și apere trofeul, iar acest lucru se va întâmpla și în cazul sportivului asiatic.

În primele două meciuri, Zhao Xintong i-a învins pe Liam Highfield (10-6) și pe Ding Junhui (13-9). Chinezul pornea ca favorit în duelul din sferturi cu englezul Shaun Murphy.

Zhao s-a distanțat rapid la 3-0, însă „Magicianul” a reușit să câștige următoarele cinci frame-uri și și-a adjudecat prima sesiune.

Ulterior, Xintong a rupt seria, iar la intrarea în sesiunea decisivă, scorul era egal, 8-8.

S-a ajuns la 9-9, moment în care campionul mondial din anul 2005 a reușit să câștige trei frame-uri consecutive, cu break-uri de 96, 80 și 70 de puncte, scrie metro.co.uk

Sportivul chinez și-a menținut speranțele vii în urma unui break de 81 de puncte, dar în cele din urmă a cedat, scor 10-13.

Este prima semifinală a lui Murphy din 2021 și abia a doua de la finala jucată în 2015.

Pentru un loc în ultimul act, englezul va da peste câștigătorul duelului dintre Neil Robertson și John Higgins, jucătorul care l-a eliminat pe Ronnie O'Sullivan (50 de ani).

În cealaltă semifinală, Mark Allen se va întâlni cu învingătorul partidei Yize Wu - Hossein Vafaei.

Citește și

Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Stranieri
21:30
Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Citește mai mult
Ioan Vermeșan semnează Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma pentru contract: „«Bijuteria» românească va fi una dintre piesele-cheie”
Victor Pițurcă, după PSG - Bayern 5-4 Câștigătorul CCE în 1986: „Atacuri stelare, dar apărări foarte slabe”
Liga Campionilor
21:06
Victor Pițurcă, după PSG - Bayern 5-4 Câștigătorul CCE în 1986: „Atacuri stelare, dar apărări foarte slabe”
Citește mai mult
Victor Pițurcă, după PSG - Bayern 5-4 Câștigătorul CCE în 1986: „Atacuri stelare, dar apărări foarte slabe”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 40 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share