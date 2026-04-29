„Blestemul Crucible” continuă Campionul mondial en-titre, eliminat încă din sferturi de „Magician”

Zhao Xintong (29 de ani), campionatul en-titre, a fost eliminat încă din faza sferturilor de finală ale Mondialului de snooker.

Chinezul a pierdut în fața lui Shaun Murphy (43 de ani), scor 10-13.

Mulți specialiști au văzut în Zhao Xintong jucătorul care va reuși să rupă „Blestemul Crucible”, unul care datează din anul 1977, de când turneul s-a mutat la Sheffield.

De atunci, niciun jucător nu a reușit să-și apere trofeul, iar acest lucru se va întâmpla și în cazul sportivului asiatic.

În primele două meciuri, Zhao Xintong i-a învins pe Liam Highfield (10-6) și pe Ding Junhui (13-9). Chinezul pornea ca favorit în duelul din sferturi cu englezul Shaun Murphy.

Zhao s-a distanțat rapid la 3-0, însă „Magicianul” a reușit să câștige următoarele cinci frame-uri și și-a adjudecat prima sesiune.

Ulterior, Xintong a rupt seria, iar la intrarea în sesiunea decisivă, scorul era egal, 8-8.

S-a ajuns la 9-9, moment în care campionul mondial din anul 2005 a reușit să câștige trei frame-uri consecutive, cu break-uri de 96, 80 și 70 de puncte, scrie metro.co.uk

Sportivul chinez și-a menținut speranțele vii în urma unui break de 81 de puncte, dar în cele din urmă a cedat, scor 10-13.

Este prima semifinală a lui Murphy din 2021 și abia a doua de la finala jucată în 2015.

Pentru un loc în ultimul act, englezul va da peste câștigătorul duelului dintre Neil Robertson și John Higgins, jucătorul care l-a eliminat pe Ronnie O'Sullivan (50 de ani).

În cealaltă semifinală, Mark Allen se va întâlni cu învingătorul partidei Yize Wu - Hossein Vafaei.

