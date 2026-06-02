„Avem mult de muncă”  Ianis Hagi a dezvăluit ce a discutat cu tatăl său înainte de meciul cu Georgia + Ce spune despre rolul de căpitan
Ianis Hagi FOTO. Sport Pictures
Nationala

„Avem mult de muncă” Ianis Hagi a dezvăluit ce a discutat cu tatăl său înainte de meciul cu Georgia + Ce spune despre rolul de căpitan

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 23:03
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 23:03
  • GEORGIA - ROMÂNIA 1-1. Ianis Hagi (27 de ani), căpitanul echipei naționale, a vorbit la finalul partidei amicale de la Tbilisi.
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Hagi junior a vorbit despre revenirea tatălui său pe banca naționalei, la partida cu Georgia, dar și despre presiunea de a purta banderola de căpitan al echipei naționale.

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GEORGIA - ROMÂNIA. Ianis Hagi: „Avem mult de muncă”

La finalul partidei, Ianis Hagi a declarat:

„Nu ştiu dacă suntem foarte fericiţi cu rezultatul, însă suntem fericiţi că am reuşit să aplicăm, mai mult sau mai puţin, ce am lucrat săptămâna asta. Avem mult de muncă la cerinţele staff-ului tehnic.

Când am reuşit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii: posesia şi presiunea.

Au fost şi momente în care nu am ţinut ritmul aşa cum ne-am dorit. Avem de muncit acolo, cerinţele sunt puţin mai mari. Putem să înţelegem, e oboseală, sfârşit de campionat.

Sunt multe schimbări, jucători care nu au mai jucat împreună. Una peste alta, sunt pozitiv pentru că ce am lucrat la antrenament am reuşit să aplicăm la antrenament, însă clar ne doream să câştigăm”.

Ianis Hagi, despre relația cu tatăl său: „Mi-a zis să fiu eu”

Întrebat despre ce a discutat cu tatăl său înaintea meciului, Ianis a spus:

„Nu, nu. Mesajele pe care le ştiam deja în mare. Să fiu eu, să mă mişc mult între linii, să cer multe mingi pe fază ofensivă şi să ajut echipa mult pe fază defensivă.

Am lucrat mult colectiv în ultimele 7-10 zile. Foarte multă informaţie, am încercat să captăm şi să asimilăm cât mai mult din ce ne-au spus. Sunt lucruri de îmbunătăţit, dar în mare suntem mulţumiţi şi direcţia e bună”.

Ianis Hagi, noul căpitan al naționalei: „O responsabilitate mai mare”

În finalul discursului său, Ianis Hagi a vorbit și despre onoarea de a purta banderola echipei naționale.

„E o responsabilitate mai mare. Presiune este indiferent dacă porţi sau nu banderola. Ştiţi cât de mult înseamnă pentru mine echipa naţională.

Responsabilitatea clar este mai mare, însă mă simt bine, simt că sunt capabil să ajut echipa, sunt destul de vocal pe teren, în afara terenului îmi place să conduc cu exemplul, să încerc să îi aduc lângă mine pe ceilalţi.

Suntem mai mulţi lideri, mai mulţi căpitani, cu experienţă internaţională, iar staff-ul tehnic are multe aşteptări, iar cei tineri care vin din urmă să îi adaptăm cât mai repede şi să avem rezultate.

La echipa naţională nu cred că e importantă vârsta, contează performanţa”, a mai spus Ianis, potrivit as.ro.

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