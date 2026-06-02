„Un meci foarte bun” Gică Popescu a remarcat schimbările aduse de Gică Hagi la națională: „Mai curajoși, văd echipa națională cu personalitate”

Gică Popescu, patronul de la Farul, a comentat remiza dintre Georgia și Romania, scor 1-1, într-un meci amical.

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Fostul internațional se declară mulțumit de ceea ce a văzut, în special de abordarea și atitudinea tricolorilor.

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Gică Popescu a remarcat schimbările aduse de Gică Hagi la națională

În studioul Antena 1, Popescu a subliniat evoluția jocului față de meciurile anterioare.

„A fost un meci foarte bun. Nu mă refer la rezultat sau la jocul ofensiv, ci la abordare. Am fost mai curajoși, am pus presiune în marginea careului advers.

În sfârșit, îmi place că văd echipa națională cu personalitate, capabilă să pună presiune în jumătatea adversă. Așa au apărut și ocaziile.

Naționala noastră a arătat diferit, am fost o echipă curajoasă și am pus presiune”.

Totuși, Gică Popescu e de părere că fanii nu trebuie să aibă mari așteptări pentru o schimbare majoră prea curând:

„Nu ar trebui să avem așteptări foarte mari. Gică are nevoie de timp. La echipa națională, din păcate, nu ai timp, nu este ca la un club. Eu cred că există și o parte pozitivă”.

Vorbeam de multe ori cu Gică înainte să vină la națională. Jucătorii își pierduseră încrederea, nu mai aveau personalitate și nici încredere în forțele proprii. Gică a spus că le va reda încrederea și că îi va face să joace mai sus, în jumătatea adversă de teren. Gică Popescu

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