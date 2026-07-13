„Iz de rasism intolerabil” Federația Franceză critică dur declarațiile sinistre ale fostului prim-ministru spaniol, înainte de marele meci de la CM 2026

Philippe Diallo (62 de ani), președintele Federației Franceze de Fotbal, a reacționat dur după afirmațiile făcute de Mariano Rajoy (71 de ani), fostul premier al Spaniei, despre naționala Franței.

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Controversa a apărut înaintea semifinalei Franța - Spania de la Campionatul Mondial 2026. Rajoy a scris în presa spaniolă că Franța are „un nivel foarte ridicat, asta da, dar fără francezi”.

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Diallo a criticat public afirmațiile fostului premier spaniol.

„Declarațiile lui Mariano Rajoy despre naționala Franței au un iz de rasism intolerabil. Și ridică semne de întrebare despre climatul detestabil care generează asemenea derapaje.

Jucătorii noștri nu trebuie să primească niciun certificat de naționalitate de la un fost premier spaniol.

Naționala Franței este Franța”, a transmis Philippe Diallo într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

Mariano Rajoy, șeful guvernului între 2011 și 2018, fost președinte al Partidului Popular (PP; creștin-democrat, conservator), a petrecut alți opt ani ca ministru în mandatul lui Jose Maria Aznar (1996-2008).

Declarațiile lui Rajoy se adaugă altor episoade recente în care jucători ai Franței au fost supuși unor atacuri rasiste.

Luis Chilavert, fostul portar și căpitan al naționalei Paraguayului, a spus că „Franța e selecționata Africii”.

Senatoarea Celeste Amarilla l-a descris pe Kylian Mbappe drept „brută care nici nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii”.

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Franța și Spania se pregătesc pentru semifinala Mondialului, programată pe 14 iulie, de la ora 22:00.

Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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