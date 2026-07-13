„Iz de rasism intolerabil” Federația Franceză critică dur declarațiile sinistre ale fostului prim-ministru spaniol, înainte de marele meci de la CM 2026
Kylian Mbappe. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

„Iz de rasism intolerabil” Federația Franceză critică dur declarațiile sinistre ale fostului prim-ministru spaniol, înainte de marele meci de la CM 2026

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 11:41
  • Philippe Diallo (62 de ani), președintele Federației Franceze de Fotbal, a reacționat dur după afirmațiile făcute de Mariano Rajoy (71 de ani), fostul premier al Spaniei, despre naționala Franței.
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Controversa a apărut înaintea semifinalei Franța - Spania de la Campionatul Mondial 2026. Rajoy a scris în presa spaniolă că Franța are „un nivel foarte ridicat, asta da, dar fără francezi”.

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Federația Franceză atacă declarațiile lui Rajoy despre naționala lui Deschamps: „Iz de rasism intolerabil”

Diallo a criticat public afirmațiile fostului premier spaniol.

„Declarațiile lui Mariano Rajoy despre naționala Franței au un iz de rasism intolerabil. Și ridică semne de întrebare despre climatul detestabil care generează asemenea derapaje.

Jucătorii noștri nu trebuie să primească niciun certificat de naționalitate de la un fost premier spaniol.

Naționala Franței este Franța”, a transmis Philippe Diallo într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Mariano Rajoy, șeful guvernului între 2011 și 2018, fost președinte al Partidului Popular (PP; creștin-democrat, conservator), a petrecut alți opt ani ca ministru în mandatul lui Jose Maria Aznar (1996-2008).

Declarațiile lui Rajoy se adaugă altor episoade recente în care jucători ai Franței au fost supuși unor atacuri rasiste.

Luis Chilavert, fostul portar și căpitan al naționalei Paraguayului, a spus că „Franța e selecționata Africii”.

Senatoarea Celeste Amarilla l-a descris pe Kylian Mbappe drept „brută care nici nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii”.

3 jucători
din lotul de 26 al Franței s-au născut în afara țării: Michael Olise, Marcus Thuram și Brice Samba, conform El Pais

Franța și Spania se pregătesc pentru semifinala Mondialului, programată pe 14 iulie, de la ora 22:00.

Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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