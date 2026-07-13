Ionuț Radu, amenințat! FOTO. De ce îi va fi mai greu portarului naționalei la Celta Vigo. Ce a cerut antrenorul +5 foto
Golul primit de Ionuț Radu la Celta - Lyon 1-1, după ce a scăpat mingea în poartă. Foto: Imago
Stranieri

Ionuț Radu, amenințat! FOTO. De ce îi va fi mai greu portarului naționalei la Celta Vigo. Ce a cerut antrenorul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 14:24
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 14:25
  • Ionuț Radu, 29 de ani, ar putea avea probleme la Celta Vigo deși vine după cel mai bun sezon al carierei. 
  • Antrenorul Claudio Giraldez vrea ceva la clubul galician care l-ar putea afecta pe goalkeeperul naționalei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ionuț Radu a avut o carieră sinusoidală, cu momente foarte bune și căderi periculoase.

Un portar cu excelente calități, reflexele sale impresionând meci de meci, dar care și gafează uneori.

Misterul Mondialului FOTO. Francezul Olise a postat numai poze făcute la televizor. Răzbunarea unui fotograf neacreditat la CM?
Citește și
Misterul Mondialului FOTO. Francezul Olise a postat numai poze făcute la televizor. Răzbunarea unui fotograf neacreditat la CM?
Citește mai mult
Misterul Mondialului FOTO. Francezul Olise a postat numai poze făcute la televizor. Răzbunarea unui fotograf neacreditat la CM?

De-a lungul celor zece ani în care a apărat, a făcut mai multe greșeli majore.

Goalkeeperul naționalei nu oferă siguranță maximă.

Cele două gafe făcute de Ionuț Radu la Celta Vigo

Transferat la Celta Vigo în vara lui 2025, Radu a reușit cel mai bun sezon. La final, a fost ales MVP-ul echipei galiciene.

Și totuși, chiar într-o stagiune la înălțime, a gafat de câteva ori și în LaLiga, și în competițiile continentale.

Pe 12 martie, la 1-1 acasă cu Lyon, în turul „optimilor” Europa League, a scăpat mingea în poartă pe sub el, la un șut nu atât de tare de la marginea careului.

Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg
Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg

Galerie foto (5 imagini)

Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

„Păcat că a ratat ceea ce a fost poate cel mai ușor balon”, a spus antrenorul Claudio Giraldez la sfârșitul partidei.

Era amintirea unei serii de erori neforțate în cariera lui.

Două luni mai târziu, pe 12 mai, altă gafă, în campionatul spaniol, la Celta - Levante 2-3.

Gafa lui Radu la șutul lui Arriaga, de la 35 de metri, la Celta - Levante 2-3
Gafa lui Radu la șutul lui Arriaga, de la 35 de metri, la Celta - Levante 2-3

Galerie foto (6 imagini)

Gafa lui Radu la șutul lui Arriaga, de la 35 de metri, la Celta - Levante 2-3. Fotografii: capturi TV Gafa lui Radu la șutul lui Arriaga, de la 35 de metri, la Celta - Levante 2-3 Gafa lui Radu la șutul lui Arriaga, de la 35 de metri, la Celta - Levante 2-3 Gafa lui Radu la șutul lui Arriaga, de la 35 de metri, la Celta - Levante 2-3 Gafa lui Radu la șutul lui Arriaga, de la 35 de metri, la Celta - Levante 2-3
+6 Foto
labels.photo-gallery

Un șut de la distanță, 35 de metri, Radu a ridicat brațul în fața mingii, însă tot a fost gol. Balonul s-a oprit în plasă din mâna lui.

Antrenorul Celtei cere întărirea postului de portar. Radu nu are garantat locul în echipă

De ce și-ar putea pierde liniștea portarul în viitorul sezon?

Antrenorul Celtei îl apreciază, dar știe și că poate avea probleme la un moment dat.

Tocmai acea lipsă de siguranță totală a lui Radu l-a făcut pe Giraldez să ceară clubului întărirea postului de portar, potrivit Marca.

Cotat la 9 milioane de euro, Radu a primit 64 de goluri în 50 de meciuri la Celta Vgo, în toate competițiile. Foto: Imago Cotat la 9 milioane de euro, Radu a primit 64 de goluri în 50 de meciuri la Celta Vgo, în toate competițiile. Foto: Imago
Cotat la 9 milioane de euro, Radu a primit 64 de goluri în 50 de meciuri la Celta Vgo, în toate competițiile. Foto: Imago

Nu neapărat un titular, ci alt goalkeeper care să-l țină pe numărul 1 în tensiune: dacă greșește, poate trece pe bancă.

Sezonul trecut, tehnicianul nu a avut alternativă. Rezervele erau departe de nivelul lui. A mizat totul pe Radu.

Citește și

Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
Stranieri
12:02
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
Citește mai mult
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
Lista de coșmar a lui Ionuț Radu FOTO-VIDEO. Cele șase gafe din cariera portarului naționalei » Ce notă i-a dat L’Equipe. Ce a spus antrenorul Celtei
Stranieri
13:12
Lista de coșmar a lui Ionuț Radu FOTO-VIDEO. Cele șase gafe din cariera portarului naționalei » Ce notă i-a dat L’Equipe. Ce a spus antrenorul Celtei
Citește mai mult
Lista de coșmar a lui Ionuț Radu FOTO-VIDEO. Cele șase gafe din cariera portarului naționalei » Ce notă i-a dat L’Equipe. Ce a spus antrenorul Celtei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Echipa Nationala portar Celta Vigo Ionut Radu laliga Claudio Giraldez
Știrile zilei din sport
„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Superliga
13.07
„90% vine la FCSB” Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Citește mai mult
„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Superliga
13.07
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Citește mai mult
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Liga Campionilor
13.07
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Citește mai mult
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Superliga
13.07
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Citește mai mult
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:22
Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
09:00
Cătălin Tolontan Cum să ajungă România la Mondial
Cătălin Tolontan Cum să ajungă România la Mondial
10:40
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
09:58
Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Top stiri
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an  se despart de club
Superliga
13.07
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an se despart de club
Citește mai mult
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an  se despart de club
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Superliga
13.07
Continuă schimbările în Liga 1 Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci + alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Citește mai mult
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
România U20, eșec usturător  „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului  » Șanse minime de calificare
Handbal
13.07
România U20, eșec usturător „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului » Șanse minime de calificare
Citește mai mult
România U20, eșec usturător  „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului  » Șanse minime de calificare
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie
B365
12.07
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie
Citește mai mult
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 8 rapid 6 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share