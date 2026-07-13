Ionuț Radu, amenințat! FOTO. De ce îi va fi mai greu portarului naționalei la Celta Vigo. Ce a cerut antrenorul

Ionuț Radu, 29 de ani, ar putea avea probleme la Celta Vigo deși vine după cel mai bun sezon al carierei.

Antrenorul Claudio Giraldez vrea ceva la clubul galician care l-ar putea afecta pe goalkeeperul naționalei.

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Ionuț Radu a avut o carieră sinusoidală, cu momente foarte bune și căderi periculoase.

Un portar cu excelente calități, reflexele sale impresionând meci de meci, dar care și gafează uneori.

De-a lungul celor zece ani în care a apărat, a făcut mai multe greșeli majore.

Goalkeeperul naționalei nu oferă siguranță maximă.

Cele două gafe făcute de Ionuț Radu la Celta Vigo

Transferat la Celta Vigo în vara lui 2025, Radu a reușit cel mai bun sezon. La final, a fost ales MVP-ul echipei galiciene.

Și totuși, chiar într-o stagiune la înălțime, a gafat de câteva ori și în LaLiga, și în competițiile continentale.

Pe 12 martie, la 1-1 acasă cu Lyon, în turul „optimilor” Europa League, a scăpat mingea în poartă pe sub el, la un șut nu atât de tare de la marginea careului.

„Păcat că a ratat ceea ce a fost poate cel mai ușor balon”, a spus antrenorul Claudio Giraldez la sfârșitul partidei.

Era amintirea unei serii de erori neforțate în cariera lui.

Două luni mai târziu, pe 12 mai, altă gafă, în campionatul spaniol, la Celta - Levante 2-3.

Un șut de la distanță, 35 de metri, Radu a ridicat brațul în fața mingii, însă tot a fost gol. Balonul s-a oprit în plasă din mâna lui.

Antrenorul Celtei cere întărirea postului de portar. Radu nu are garantat locul în echipă

De ce și-ar putea pierde liniștea portarul în viitorul sezon?

Antrenorul Celtei îl apreciază, dar știe și că poate avea probleme la un moment dat.

Tocmai acea lipsă de siguranță totală a lui Radu l-a făcut pe Giraldez să ceară clubului întărirea postului de portar, potrivit Marca.

Cotat la 9 milioane de euro, Radu a primit 64 de goluri în 50 de meciuri la Celta Vgo, în toate competițiile. Foto: Imago

Nu neapărat un titular, ci alt goalkeeper care să-l țină pe numărul 1 în tensiune: dacă greșește, poate trece pe bancă.

Sezonul trecut, tehnicianul nu a avut alternativă. Rezervele erau departe de nivelul lui. A mizat totul pe Radu.

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