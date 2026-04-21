Programul etapei #7 din Liga 1 Când se joacă cele mai interesante dueluri: U Craiova - Dinamo și Rapid - CFR

- LPF a publicat programul etapei #7 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1
- Cele mai interesante dueluri ale rundei sunt U Craiova - Dinamo și Rapid - CFR
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Programul etapei #7 din play-off și play-out
- 1 mai, ora 20:30 Csikszereda - FCSB (play-out)
- 2 mai, ora 15:00 Oțelul - Metaloglobus (play-out)
- 2 mai, ora 17:30 Farul - Botoșani (play-out)
- 2 mai, ora 20:30 U Cluj - FC Argeș (play-off)
- 3 mai, ora 18:15 Petrolul - UTA (play-out)
- 3 mai, ora 21:00 U Craiova - Dinamo (play-off)
- 4 mai, 17:30 Slobozia - Hermannstadt (play-out)
- 4 mai, ora 20:30 Rapid - CFR Cluj (play-off)
Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?
U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|5
|39
|2
|U Craiova
|5
|39
|3
|CFR Cluj
|5
|34
|4
|Rapid
|5
|32
|5
|Dinamo
|5
|31
|6
|FC Argeș
|5
|30
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|5
|33
|8
|UTA Arad
|5
|31
|9
|FC Botoșani
|5
|30
|10
|Oțelul Galați
|5
|27
|11
|Csikszereda
|5
|26
|12
|Petrolul
|5
|23
|13
|Farul
|5
|23
|14
|Hermannstadt
|5
|19
|15
|Unirea Slobozia
|5
|19
|16
|Metaloglobus
|5
|10