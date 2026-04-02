Martin Brundle (66 de ani), fost pilot la Williams și McLaren și în prezent analist la Sky Sports, a reacționat după ultimele declarații ale lui Max Verstappen (28 de ani).

Max Verstappen a precizat că nu se gândește la retragere din cauza rezultatelor slabe ale echipei în actuala stagiune, ci mai degrabă din cauza schimbărilor de regulament și a programului încărcat.

Martin Brundle, despre Verstappen: „Ce spune devine cam plictisitor”

Martin Brundle a precizat că Max Verstappen ar trebui ori să părăsească Formula 1, ori să nu mai vorbească despre acest subiect.

„Max este foarte direct. Așa a fost mereu. Și de mult timp tot spune că «nu sunt aici pe termen lung, nu voi mai fi prin preajmă la 40 de ani».

Cred că ce spune Verstappen devine cam plictisitor. Ori pleci, ori nu mai vorbi despre asta. Asta e situația, trebuie să profiți de ea.

Nimeni nu este de neînlocuit în acest domeniu. Am văzut mulți oameni extraordinari trecând prin acest sport și care nu mai sunt printre noi sau care s-au mutat în alt domeniu. Sportul merge înainte. Acest lucru se aplică pentru oricare dintre noi. În momentul în care ne oprim, lumea va discuta despre cine vine să ne înlocuiască.

Sunt o mulțime de piloți precum Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas) sau Arvid Lindblad (Racing Bulls) care și-ar face treaba extrem de bine pentru 1% din banii lui.

Sportul va merge mai departe dacă Max decide să se retragă”, a declarat Martin Brundle, conform espn.co.uk.

Verstappen are un start de sezon modest. Olandezul a terminat pe locul 8 Marele Premiu al Japoniei, câștigat de Kimi Antonelli.

În prima cursă a sezonului, din Australia, Verstappen a încheiat pe poziția 6, iar în MP al Chinei a fost nevoit să se retragă din cauza unei probleme la unitatea de propulsie.

În acest moment, Verstappen ocupă locul 9 în clasamentul general al piloților, cu 12 puncte acumulate.

Martin Brundle: „ Mi-ar lipsi enorm talentul lui”

În ciuda declarațiilor sale, Martin Brundle a precizat că o să-i lipsească Max Verstappen, dacă fostul campion mondial din Formula 1 va decide să se retragă.

„Mi-ar lipsi enorm talentul lui. Viteza și controlul pe care îl are asupra mașinii sunt lucruri pe care foarte puțini oameni din istoria sporturilor cu motor le-au avut. Este extraordinar.

Nu am nicio îndoială că, având în vedere că Red Bull produce pentru prima dată propriile unități de putere, echipa lui de management a introdus o clauză de plecare la finalul acestui an, ca să vadă cum evoluează lucrurile.

Mercedes spune că nu are locuri disponibile momentan, așa că nu știu exact unde ar putea merge”, a mai spus Brundle.

Max Verstappen s-ar putea retrage la finalul sezonului: „Mă gândesc dacă mai merită”

„Mă gândesc la tot ce se întâmplă în acest «paddock». În privat, sunt foarte fericit. Însă, e vorba de 24 de curse. De data asta sunt 22, dar, în mod normal, sunt 24. Și apoi mă gândesc: merită? Sau îmi place să fiu mai mult acasă cu familia? Să-mi văd mai mult prietenii?

Pot accepta cu ușurință să fiu pe locul 7 sau 8. Pentru că știu că nu poți domina tot timpul sau să fii primul mereu. Sau să lupți pentru un podium de fiecare dată. Sunt foarte realist în această privință și am mai fost în situația asta înainte. Nu doar în Formula 1.

Dar, în același timp, când ești pe locurile 7 sau 8 și nu te bucuri de tot ceea ce este în spate, parcă nu pare natural pentru un pilot de curse.

Bineînțeles că încerc să mă adaptez la noile schimbări din F1, dar nu e plăcut să concurezi așa. E chiar anti-pilotaj. Sau, la un moment dat, pur și simplu simți că nu mai e ceea ce vrei să faci.

Sigur, poți să stai și să faci mulți bani. E grozav. Dar, până la urmă, nu este vorba doar despre bani, ci despre faptul că aceasta a fost întotdeauna pasiunea mea.

În copilărie, asta voiam să fac, iar pe atunci nu aveam nicio idee despre ce urma să realizez și câți bani o să câștig. Nu te gândești niciodată la asta când ești copil. Și nici nu este vorba despre asta.

Vreau să fiu aici ca să mă distrez, să mă bucur. În acest moment, nu prea se întâmplă. Sigur, îmi plac anumite aspecte. Îmi place să lucrez cu echipa mea. E ca o a doua familie. Dar, din păcate, când mă așez în mașină, nu mai este cea mai plăcută experiență.

Îmi spun în fiecare zi să încerc și să mă bucur de moment. E pur și simplu foarte greu”, a spus Max Verstappen, într-un interviu pentru bbc.com.

Cine este Max Verstappen

Verstappen a debut în Formula 1 în anul 2015, la vârsta de 17 ani, devenind cel mai tânăr pilot care a câștigat o cursă în cadrul competiției, în 2016, în Spania, la vârsta de 18 ani și șapte luni.

Ulterior, olandezul avea să cucerească patru titluri consecutive la piloți, între 2021 și 2024, ratând-ul pe al cincilea la doar două puncte diferență față de Lando Norris, anul trecut.

