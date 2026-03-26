Modificări de ultimă oră în Formula 1 Anunțul făcut de FIA înainte de Marele Premiu al Japoniei: „Am ascultat piloții și echipele”

Federația Internațională de Automobilism, forul responsabil pentru organizarea Formulei 1, a decis să modifice regulile pentru calificările din cadrul Marelui Premiu al Japoniei, care se va desfășura în acest weekend.

Cursa de la Suzuka va avea loc duminică, începând cu ora 08:00 (ora României) și va fi transmisă în direct de Antena 3 CNN.

FIA a stabilit pentru fiecare etapă din acest sezon o limită maximă de energie electrică ce poate fi recuperată din motoarele hibride pentru reîncărcarea bateriilor într-un tur de calificare. Inițial, pentru Marele Premiu al Japoniei aceasta fusese fixată la 9 megajouli, scrie espn.com.

FIA a schimbat reguliile înainte de Marele Premiu al Japoniei

Cu toate acestea, FIA a decis să schimbe regulamentul pe fondul îngrijorărilor că piloții ar urma să fie nevoiți să se concentreze pe recuperarea energiei pe secțiunile de mare viteză ale circuitului.

Astfel, împreună cu cele 11 echipe, conducătorii Formulei 1 au decis să reducă limita la 8 megajouli.

„În urma discuțiilor dintre FIA, echipele de F1 și producătorii de propulsoare, o ajustare minoră a parametrilor de gestionare a energiei pentru calificările de la Marele Premiu al Japoniei a fost convenită cu sprijinul unanim al tuturor producătorilor de motoare.

Pentru a asigura menținerea echilibrului dorit între utilizarea energiei și performanța piloților, reîncărcarea maximă permisă de energie pentru calificările din acest weekend a fost redusă de la 9,0 MJ la 8,0 MJ.

Această ajustare reflectă feedback-ul primit din partea piloților și echipelor, care au subliniat importanța menținerii calificărilor ca o provocare pentru face performanță.

FIA subliniază că primele evenimente organizate în temeiul Regulamentului din 2026 au avut succes din punct de vedere operațional, iar această modificare face parte din procesul normal de optimizare, pe măsură ce noul cadru de reglementare este validat în continuare în condiții reale.

FIA, împreună cu echipele de F1 și producătorii de motoare, continuă să obțină progrese în managementul energiei, discuții suplimentare fiind programate în următoarele săptămâni”, se arată în comunicatul FIA.

An ajustement to the energy management parameters for Qualifying at the #JapaneseGP has been agreed with the unanimous support of all Power Unit Manufacturers.#FIA #F1 pic.twitter.com/holAoVOKaU — FIA (@fia) March 26, 2026

Programul de la Marele Premiu al Japoniei

Vineri

ora 04:30 - Prima sesiune de antrenamente libere

ora 08:00 - A doua sesiune de antrenamente libere

Sâmbătă

ora 04:30 - A treia sesiune de antrenamente libere

ora 08:00 - Calificări

Duminică

ora 08:00 - Cursa

