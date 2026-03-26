- Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a decis prețul pentru care este dispusă să-l vândă pe Alessandro Bastoni (26 de ani),
Pion important în defensiva „nerazzurrilor”, Bastoni este principala țintă a celor de la FC Barcelona.
Catalanii l-au dorit pe fundașul în vârstă de 26 de ani încă din iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.
Inter i-a stabilit prețul lui Bastoni
Presa din Italia a dezvăluit, joi, că Tullio Tinti, agentul internaționalului italian, a vizitat sediul lui Inter pentru a discuta despre situația lui Bastoni.
Inter a decis că este dispusă să-și vândă fundașul în schimbul unei oferte cuprinse între 70-80 de milioane de euro, scrie gazzetta.it.
- Stoperul mai are contract cu Inter până în vara anului 2028.
Cine este Alessandro Bastoni
Fundașul central a ajuns la Inter în vara anului 2017, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 31,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Atalanta.
Bastoni a devenit rapid unul dintre liderii apărării formației din Milano, fiind unul dintre cei mai apreciați fundași din Europa, la acest moment.
În sezonul actual, stoperul a jucat 35 de meciuri pentru Inter, în toate competițiile, fiind unul dintre pilonii principali ai echipei lui Cristi Chivu.
În vara lui 2025, Bastoni a fost dorit de Chelsea, care era dispusă să plătească 50 de milioane de euro pentru transferul său, dar Inter a refuzat oferta.