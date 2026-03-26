Chivu își pierde fundașul de aur? Inter a decis ce sumă vrea pentru jucătorul dorit de Barcelona. Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
Chivu și Bastoni/ Foto: Facebook @Inter
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 18:38
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 18:38
  • Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a decis prețul pentru care este dispusă să-l vândă pe Alessandro Bastoni (26 de ani),

Pion important în defensiva „nerazzurrilor”, Bastoni este principala țintă a celor de la FC Barcelona.

Catalanii l-au dorit pe fundașul în vârstă de 26 de ani încă din iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Inter i-a stabilit prețul lui Bastoni

Presa din Italia a dezvăluit, joi, că Tullio Tinti, agentul internaționalului italian, a vizitat sediul lui Inter pentru a discuta despre situația lui Bastoni.

Inter a decis că este dispusă să-și vândă fundașul în schimbul unei oferte cuprinse între 70-80 de milioane de euro, scrie gazzetta.it.

70 de milioane de euro
este cota lui Bastoni, potrivit Transfermarkt
  • Stoperul mai are contract cu Inter până în vara anului 2028.

Cine este Alessandro Bastoni

Fundașul central a ajuns la Inter în vara anului 2017, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 31,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Atalanta.

Bastoni a devenit rapid unul dintre liderii apărării formației din Milano, fiind unul dintre cei mai apreciați fundași din Europa, la acest moment.

În sezonul actual, stoperul a jucat 35 de meciuri pentru Inter, în toate competițiile, fiind unul dintre pilonii principali ai echipei lui Cristi Chivu.

În vara lui 2025, Bastoni a fost dorit de Chelsea, care era dispusă să plătească 50 de milioane de euro pentru transferul său, dar Inter a refuzat oferta.

