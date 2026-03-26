Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a decis prețul pentru care este dispusă să-l vândă pe Alessandro Bastoni (26 de ani),

Pion important în defensiva „nerazzurrilor”, Bastoni este principala țintă a celor de la FC Barcelona.

Catalanii l-au dorit pe fundașul în vârstă de 26 de ani încă din iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Inter i-a stabilit prețul lui Bastoni

Presa din Italia a dezvăluit, joi, că Tullio Tinti, agentul internaționalului italian, a vizitat sediul lui Inter pentru a discuta despre situația lui Bastoni.

Inter a decis că este dispusă să-și vândă fundașul în schimbul unei oferte cuprinse între 70-80 de milioane de euro, scrie gazzetta.it.

70 de milioane de euro este cota lui Bastoni, potrivit Transfermarkt

Stoperul mai are contract cu Inter până în vara anului 2028.

Cine este Alessandro Bastoni

Fundașul central a ajuns la Inter în vara anului 2017, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 31,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Atalanta.

Bastoni a devenit rapid unul dintre liderii apărării formației din Milano, fiind unul dintre cei mai apreciați fundași din Europa, la acest moment.

În sezonul actual, stoperul a jucat 35 de meciuri pentru Inter, în toate competițiile, fiind unul dintre pilonii principali ai echipei lui Cristi Chivu.

În vara lui 2025, Bastoni a fost dorit de Chelsea, care era dispusă să plătească 50 de milioane de euro pentru transferul său, dar Inter a refuzat oferta.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport