Pușcaș își pregătește debutul Anunțul făcut de Dinamo despre postul unde are cele mai mari probleme

George Pușcaș, 29 de ani, a semnat cu Dinamo în această iarnă, dar a avut nevoie de o perioadă de adaptare și de revenire în formă

Atacantul n-a mai evoluat într-un meci oficial din vara trecută, iar „câinii” îl așteaptă cu nerăbdare, fiind în mare criză de goluri.

Roș-albii au 5 înfrângeri consecutive în Liga 1 și vor să revină la rezultate pozitive odată cu reluarea campionatului, după pauza competițională.

Imagini cu George Pușcaș la antrenament alături de colegii săi au fost publicate azi pe conturile oficiale ale clubului, alături de mesajul:

„George Pușcaș, tot mai aproape de debutul in alb și roșu”.

Pușcaș nu a jucat niciodată în campionatul intern și sunt șanse mari să debuteze oficial cu FC Argeș, pe 4 aprilie, de la 19:30, la Mioveni.

Până atunci, Dinamo va juca un amical cu CS Dinamo weekendul acesta, când vârful ar putea prinde măcar o repriză.

VIDEO George Pușcaș a fost prezentat fanilor dinamoviști înaintea meciului dintre Dinamo și FC Argeș

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, nemulțumit de convocările pentru meciul cu Turcia

În lipsa antrenorului principal, Zeljko Kopic, dinamoviștii au avut o sesiune de pregătire la Săftica, în care s-au și relaxat, jucând tenis de picior pe echipe.

Croatul lui Dinamo a plecat azi să urmărească de pe stadion semifinala barajului pentru CM 2026, Turcia - România.

Chiar dacă Raul Opruț a bifat 36 de apariții în tricoul lui Dinamo în acest sezon și este un jucător de bază al „câinilor”, Mircea Lucescu a ales să nu se bazeze pe serviciile sale.

„Sunt dezamăgit că Raul Opruț nu a fost convocat la echipa națională. Dar Mircea Lucescu știe de ce are nevoie în acest meci.

În ceea ce mă privește, din punctul meu de vedere, Opruț este cel mai bun fundaș stânga din România. Și defensiv, și ofensiv.

Am discutat cu Raul, a acceptat situația, va continua să muncească pentru a reveni la națională”, a spus Kopic, conform gsp.ro, la plecarea la Istanbul.

