Pușcaș își pregătește debutul Anunțul făcut de Dinamo despre postul unde are cele mai mari probleme

George Pușcaș FOTO FB Dinamo
Superliga

Publicat: 26.03.2026, ora 17:50
Actualizat: 26.03.2026, ora 18:14
  • George Pușcaș, 29 de ani, a semnat cu Dinamo în această iarnă, dar a avut nevoie de o perioadă de adaptare și de revenire în formă

Atacantul n-a mai evoluat într-un meci oficial din vara trecută, iar „câinii” îl așteaptă cu nerăbdare, fiind în mare criză de goluri.

Mutu știe scorul de la Turcia - România Predicția „Briliantului” pentru meciul crucial din barajul pentru CM 2026: „O să fie infernal”
Citește și
Mutu știe scorul de la Turcia - România Predicția „Briliantului” pentru meciul crucial din barajul pentru CM 2026: „O să fie infernal”
Citește mai mult
Mutu știe scorul de la Turcia - România Predicția „Briliantului” pentru meciul crucial din barajul pentru CM 2026: „O să fie infernal”

Roș-albii au 5 înfrângeri consecutive în Liga 1 și vor să revină la rezultate pozitive odată cu reluarea campionatului, după pauza competițională.

Imagini cu George Pușcaș la antrenament alături de colegii săi au fost publicate azi pe conturile oficiale ale clubului, alături de mesajul:

„George Pușcaș, tot mai aproape de debutul in alb și roșu”.

Dinamo, antrenament 26 martie 2026. FOTO FB Dinamo (4).jpg
Dinamo, antrenament 26 martie 2026. FOTO FB Dinamo (4).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo, antrenament 26 martie 2026. FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament 26 martie 2026. FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament 26 martie 2026. FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament 26 martie 2026. FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament 26 martie 2026. FOTO FB Dinamo (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery
  • Pușcaș nu a jucat niciodată în campionatul intern și sunt șanse mari să debuteze oficial cu FC Argeș, pe 4 aprilie, de la 19:30, la Mioveni.
  • Până atunci, Dinamo va juca un amical cu CS Dinamo weekendul acesta, când vârful ar putea prinde măcar o repriză.

VIDEO George Pușcaș a fost prezentat fanilor dinamoviști înaintea meciului dintre Dinamo și FC Argeș

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, nemulțumit de convocările pentru meciul cu Turcia

În lipsa antrenorului principal, Zeljko Kopic, dinamoviștii au avut o sesiune de pregătire la Săftica, în care s-au și relaxat, jucând tenis de picior pe echipe.

Croatul lui Dinamo a plecat azi să urmărească de pe stadion semifinala barajului pentru CM 2026, Turcia - România.

Chiar dacă Raul Opruț a bifat 36 de apariții în tricoul lui Dinamo în acest sezon și este un jucător de bază al „câinilor”, Mircea Lucescu a ales să nu se bazeze pe serviciile sale.

„Sunt dezamăgit că Raul Opruț nu a fost convocat la echipa națională. Dar Mircea Lucescu știe de ce are nevoie în acest meci.

În ceea ce mă privește, din punctul meu de vedere, Opruț este cel mai bun fundaș stânga din România. Și defensiv, și ofensiv.

Am discutat cu Raul, a acceptat situația, va continua să muncească pentru a reveni la națională”, a spus Kopic, conform gsp.ro, la plecarea la Istanbul.

Citește și

Decizie controversată în Franța  Meciul care ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu, amânat » Hotărârea a fost contestată
Campionate
17:02
Decizie controversată în Franța Meciul care ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu, amânat » Hotărârea a fost contestată
Citește mai mult
Decizie controversată în Franța  Meciul care ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu, amânat » Hotărârea a fost contestată
Descălțați!  VIDEO. Probleme pentru fanii români la intrarea în stadion. Turcii au impus controale foarte stricte: „E bătaie de joc!”
Nationala
16:58
Descălțați! VIDEO. Probleme pentru fanii români la intrarea în stadion. Turcii au impus controale foarte stricte: „E bătaie de joc!”
Citește mai mult
Descălțați!  VIDEO. Probleme pentru fanii români la intrarea în stadion. Turcii au impus controale foarte stricte: „E bătaie de joc!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
DEBUT dinamo liga 1 cs dinamo fc arges george puscas
Știrile zilei din sport
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Nationala
20:20
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Citește mai mult
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
21:04
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Nationala
17:39
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!” + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Citește mai mult
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
21:59
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Fonduri pentru noul stadion  Consiliul Local  a alocat 41 de milioane de lei,  dar suma este insuficientă!
22:23
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Top stiri
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
18:25
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Nationala
16:09
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Nationala
14:00
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Citește mai mult
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
B365
26.03
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
Citește mai mult
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share