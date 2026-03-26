Decizie controversată în Franța  Meciul care ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu, amânat » Hotărârea a fost contestată

Liga Franceză de Fotbal (LFP) a decis, joi, ca meciul dintre Lens și PSG, de pe 11 aprilie, să fie amânat pentru data de 13 mai, hotărâre care a stârnit controverse în Ligue 1.

Aceeași decizie a fost luată și în privința meciului Brest - Strasbourg, programat inițial pe 12 aprilie.

Lens și PSG se luptă pentru titlul în Ligue 1. Parizienii sunt lideri după 26 de etape disputate, cu 60 de puncte acumulate, cu doar un singur punct mai mult față de viitorii adversari.

Lens - PSG, amânat! Decizia a stârnit controverse

Joi, Liga Franceză de Fotbal a decis să amâne meciul Lens - PSG (etapa 29), programat inițial pe 11 aprilie. Astfel, partida se va juca acum pe 13 mai.

LFP a luat această hotărâre pentru a le putea permite celor de la PSG să se odihnească între cele două meciuri cu Liverpool din sferturile Ligii Campionilor, programate pe 8 și 14 aprilie, scrie goal.com.

O decizie similară s-a luat și în privința meciului Brest - Strasbourg, de pe 12 aprilie. LFP a amânat și această partidă din același motiv: pentru a le permite celor de la Strasbourg să se odihnească înainte de meciul cu Mainz din sferturile Conference League.

Astfel, Brest - Strasbourg se va juca tot pe 13 mai, în aceeași zi cu Lens - PSG.

În cadrul unui comunicat, LFP și-a explicat deciziile luate joi:

„Aceste decizii sunt în conformitate cu obiectivul strategic clar al consiliului de administrație de a permite Franței să-și păstreze locul cinci în clasamentul coeficienților UEFA, care asigură patru locuri în Liga Campionilor UEFA”, conform theguardian.com.

Reacția clubului Lens

„Pe 6 martie, programarea meciului dintre Racing Club de Lens și Paris Saint-Germain a fost stabilită, definind oficial un cadru pe care toată lumea trebuia să-l respecte

Într-un spirit de responsabilitate și echilibru, Racing Club de Lens a transmis încă de la primele solicitări către Paris Saint-Germain intenția sa de a nu modifica această dată.

Fidel angajamentului său față de stabilitatea competițională, clubul a ales, de asemenea, să evite orice comunicare publică pe acest subiect.

Cu toate acestea, valul recent de declarații, intervenții și diverse propuneri ne-a determinat să rupem această tăcere.

Ni se pare că se răspândește un sentiment îngrijorător: acela că Liga Franceză este treptat redusă la rolul unei simple variabile, adaptată imperativelor europene ale anumitor părți. O concepție aparte asupra echității sportive, căreia cu greu îi găsim echivalentul în alte mari competiții continentale.

Modificarea datei acestui meci ar însemna ca Racing Club de Lens să rămână fără partide timp de 15 zile, urmate apoi de meciuri la fiecare trei zile: un program care nu corespunde nici celui stabilit la începutul sezonului, nici resurselor unui club

Se pare, așadar, că al zecelea cel mai bogat club din campionat trebuie să se adapteze cerințelor celor mai puternice cluburi, în numele unor interese care depășesc acum clar sfera națională, deja redusă în ultimele sezoane (Ligue 1 redusă la 18 echipe, desființarea Cupei Ligii).

Dincolo de acest caz concret, întrebarea care se ridică este una mai profundă: respectul datorat competiției în sine. Este legitim să ne punem această întrebare atunci când, pe plan intern, campionatul pare uneori trecut în plan secund în favoarea altor ambiții, oricât de legitime ar fi acestea.

Racing Club de Lens rămâne fidel principiilor de echitate, claritate a regulilor și respect față de toți participanții. Principii simple, pentru un fotbal francez corect și respectat”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Paris Saint-Germain are resursele și profunzimea lotului pentru a juca la fiecare trei zile. Noi nu Joseph Oughourlian, președintele clubului Lens

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport