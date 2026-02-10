Kimi Antonelli, accident rutier  Bolidul pe care îl luase de doar 3 zile s-a izbit de o barieră de protecție de pe autostrada din San Marino +5 foto
Kimi Antonelli (foto: Imago)
Formula 1

Kimi Antonelli, accident rutier Bolidul pe care îl luase de doar 3 zile s-a izbit de o barieră de protecție de pe autostrada din San Marino

Publicat: 10.02.2026, ora 14:53
Actualizat: 10.02.2026, ora 15:06
  • Kimi Antonelli (19 ani) a fost implicat într-un accident în San Marino în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se afla în mașină alături de alți pasageri. Din fericire, toți au scăpat nevătămați.

Bolidul în care se afla pilotul italian al echipei Mercedes-AMG Petronas F1 s-a izbit de o barieră de protecție de pe autostrada din San Marino, pe o porțiune de drum cunoscută ca fiind deosebit de periculoasă noaptea.

Mașina, un Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, fusese cumpărată cu câteva zile înainte de accident.

Kimi Antonelli, implicat într-un accident rutier cu mașina pe care abia și-o luase

Nu este clar cine se afla la volanul bolidului în momentul coliziunii, scrie Gazzetta dello Sport.

Kimi Antonelli și modelul Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition FOTO Instagram
Kimi Antonelli și modelul Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition FOTO Instagram

Galerie foto (5 imagini)

Kimi Antonelli și modelul Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition FOTO Instagram Kimi Antonelli și modelul Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition FOTO Instagram Kimi Antonelli și modelul Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition FOTO Instagram Kimi Antonelli și modelul Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition FOTO Instagram Kimi Antonelli și modelul Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition FOTO Instagram
+5 Foto


Antonelli și-a luat permisul de conducere în San Marino în aprilie 2025.

Conform primelor investigații, mașina a pierdut controlul, lovind violent un stâlp de semafor și balustrada de protecție, înainte de a se izbi de un zid.

Impactul a fost sever, dar sistemele de siguranță ale vehiculului i-au protejat pe ocupanți: atât Antonelli, cât și pasagerii au scăpat complet nevătămați, scrie torinocronaca.it.

210.000 de euro
e prețul modelului exclusivist Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition. Sunt doar 200 de exemplare

Echipa Mercedes-AMG Petronas F1 a confirmat oficial accidentul din San Marino.

„Sâmbătă trecută, în apropierea casei sale din San Marino, Kimi a fost implicat într-un accident rutier.

Poliția a intervenit la fața locului după ce a fost chemată de Kimi. Mașina lui a fost singura implicată și, deși vehiculul a fost avariat, Kimi a scăpat complet nevătămat”.

Poliția investighează cauzele accidentului. Din fericire, toți pasagerii au ieșit nevătămați din vehicul.

Pilotul este așteptat pe circuitul Sakhir din Bahrain în perioada 11-13 februarie 2026, pentru prima sesiune de teste a sezonului.

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
formula 1 accidentare kimi antonelli Mercedes-AMG GT 63
