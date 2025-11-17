Schimbare majoră În Formula 1 Ce vor trebui să facă piloții la Marele Premiu al Qatarului » Poate influența decisiv lupta pentru titlu!
Pneuri Formula 1 FOTO: IMAGO
Formula 1

Schimbare majoră În Formula 1 Ce vor trebui să facă piloții la Marele Premiu al Qatarului » Poate influența decisiv lupta pentru titlu!

Gabriel Neagu
Publicat: 17.11.2025, ora 22:38
  • Federația Internațională de Automobilism (FIA) și Pirelli au modificat regulamentul pentru Marele Premiu al Qatarului, penultima cursă a sezonului.
  • Marele Premiu al Qatarului va avea loc la Lusail, pe 30 noiembrie, și ar putea fi decisiv pentru stabilirea campionului mondial.

FIA, alături de firma producătoare de anvelope Pirelli, au schimbat regulamentul Formula 1 pentru Marele Premiu de la Lusail, conform Racing News 365.

FIA și Pirelli introduc o nouă regulă la Marele Premiu al Qatarului

Conform noii reglementări, din cauza temperaturilor ridicate înregistrate în Orientul Mijlociu, echipele vor pot folosi un set de pneuri pentru cel mult 25 de tururi, pentru a preveni explozia lor din cauza uzurii ridicate pe circuitul din Golf.

În Qatar, va fi introdusă o limită pentru numărul de tururi pe care fiecare set de anvelope le poate parcurge pe parcursul întregului weekend de cursă.

Decizia, luată în acord cu FIA și Formula 1 și discutată în cadrul întâlnirilor regulate cu echipele, este confirmată astăzi de Pirelli prin documentul tehnic obișnuit care conține prescripții specifice evenimentului, trimis cu două săptămâni înainte de fiecare Mare Premiu.

Fiecare set de anvelope furnizat echipelor la începutul week-end-ului de cursă poate acoperi maximum 25 de tururi ale circuitului Lusail, ceea ce este foarte solicitant pentru anvelope în ceea ce privește energia, stresul termic și uzura.

Tururile vor fi numărate cumulativ pe parcursul tuturor sesiunilor de pistă, inclusiv tururile efectuate sub mașina de siguranță sau mașina de siguranță virtuală”, se arată în comunicatul emis de Pirelli, potrivit sportbible.com.

Circuitul din Arabia Saudită are 57 de tururi, astfel că fiecare echipă va fi nevoită să intre de cel puțin două ori la boxe pentru a schimba pneurile.

Continuă lupta pentru titlul de campion al Formula 1

Cu numai trei curse rămase din actualul sezon al Formula 1, Lando Norris se află în fruntea clasamentului, cu 390 de puncte, fiind urmat de colegul său de la McLaren, Oscar Piastri, cu 366 de puncte.

Podiumul este completat de Max Verstappen, care speră să își apere titlul câștigat în ediția trecută a competiției. Diferența față de primul loc este de 49 de puncte.

După Marele Premiu de la Las Vegas, piloții vor merge în Qatar pentru circuitul de la Lusail. Numele noului campion mondial va fi aflat pe 7 decembrie, la Abu Dhabi.

Cursele rămase de disputat:

  • 22 noiembrie: Marele Premiu din Las Vegas
  • 23 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului
  • 7 decembrie: Marele Premiu din Abu Dhabi

Clasamentul top 10 din Formula 1

Poziție / PilotEchipăPunctaj
1. Lando NorrisMcLaren390
2. Oscar PiastriMcLaren366
3. Max VerstappenRed Bull341
4. George RussellMercedes276
5. Charles LeclercFerrari214
6. Lewis HamiltonFerrari148
7. Kimi AntonelliMercedes122
8. Alexander AlbonWilliams73
9. Nico HulkenbergKick Sauber43
10. Isack HadjarRacing Bulls43

formula 1 pirelli REGULAMENT pneuri marele premiu al qatarului lusail
