  • Dorinel Munteanu (57 de ani), component al „Generației de Aur”, a analizat șansele de calificare ale României la CM 2026.
  • Un singur adversar dintre cei pe care îi pot întâlni „tricolorii” îl sperie pe fostul mijlocaș.

Dorinel Munteanu a analizat adversarii pe care „tricolorii” i-ar putea întâlni în drumul spre turneul final din America de Nord.

Echipa surpriză pe care Dorinel Munteanu vrea s-o evităm la barajul CM 2026: „Doar de ei m-aș teme, cu restul avem șanse”

Antrenorul nu se teme de Italia sau Ucraina, un alt adversar îi dă emoții: Austria.

Am văzut o variantă în care Bosnia să câștige cu Austria, iar Austria ar merge în prima urnă la baraj. Eu n-aș vrea să fie Austria. În rest, orice echipă poate să fie. De Austria m-aș teme.

Am văzut cum a jucat meciul cu Cipru. Mi se pare de nivelul Ucrainei, Italiei. Cu toate cele patru pe care le-ai zis cred că avem șanse”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

România a jucat de 2 ori împotriva Austriei, în grupa preliminară a Cupei Mondiale 2026. Un duel a fost câștigat de Austria, la Viena, 2-1, în timp ce selecționata lui Mircea Lucescu s-a impus, pe Arena Națională, 1-0.

Cum arată ACUM urnele pentru barajul Cupei Mondiale 2026

  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia
  • Urna 2: Țara Galilor, Scoția, Slovacia, Cehia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
  • Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Tragerea la sorți va avea loc pe data de 20 noiembrie, iar semifinalele se vor disputa pe 26 și 31 martie 2026.

„Tricolorii” vor disputa returul semifinalei barajului de calificare la Mondial în deplasare, indiferent de adversarul pe care îl vor întâlni.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Fanii i-au încurajat pe „tricolori", după eșecul cu Bosnia

