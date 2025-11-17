FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj

Mircea Lucescu a mărit suspansul și azi, în conferința de presă, cu privire la rămânerea lui ca selecționer pentru play-off-ul din martie 2026, spunând că încă nu știe dacă va continua.

GOLAZO.ro a aflat cum arată contractul dintre FRF și Lucescu, dar și ce solicitare are Răzvan Burleanu și ceilalți federali pentru actualul selecționer.

În acest moment, Lucescu figurează în delegația cu care România va merge joi, la tragerea la sorți a barajelor, care va avea loc la Zurich.

„Nu vă răspund dacă o să mai fiu eu și la baraj, vorbim doar despre meciul de mâine”, a spus Mircea Lucescu în conferința de presă de astăzi atunci când a fost întrebat, în startul întâlnirii cu ziariștii, dacă va continua și la barajul din luna martie.

Apoi, peste alte 10 minute a spus „nu știu dacă o să mai fiu eu la baraj, am o vârstă, cine știe, poate mă îmbolnăvesc, Doamne ferește, până în martie”.

GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere FRF lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj

În finalul conferinței a fost iritat de întrebarea reporterului GOLAZO.ro, Vlad Nedelea, care a insistat pe subiect. „Nu am spus eu că nu știu dacă o să mai fiu la baraj. Mă tot frecați cu întrebarea asta, uite că nu vă răspund”, a încheiat Lucescu.

GOLAZO.ro are informații din interiorul Federației Române de Fotbal din perspectiva acestui subiect.

În primul rând, contractul dintre Lucescu și FRF nu se termină după meciul cu San Marino, ci el acoperă inclusiv barajul din martie anul viitor.

Eu nu pot fi demis. Doar eu mă pot demite. Mircea Lucescu, selecționer România

În al doilea rând, FRF nu se gândește și nu a luat în calcul să se despartă de Mircea Lucescu.

Răzvan Burleanu îl dorește în continuare selecționer, mai ales că prezența la baraj e grație parcursului din Liga Națiunilor, din toamna lui 2024, cu Luce pe bancă.

Totuși, există o condiție pe care federalii, cu Burleanu și Stoichiță în frunte, o au pentru a-i da credit lui Lucescu și în play-off. Și anume: el să creadă în continuare că poate califica echipa la Mondial.

Dacă în discuția pe care o vom avea, după meciul cu San Marino pentru că până în prezent nu am vorbit pe acest subiect, Lucescu ne va spune că are dubii privind jucătorii sau calificarea la turneul final, atunci ne vom despărți” susțin surse federale pentru GOLAZO.ro.

15 meciuri are Lucescu pe banca naționalei României în acest mandat: 10 victorii, o remiză și 4 înfrângeri

O dovadă a faptului că FRF îi dă credit lui Mircea Lucescu e și faptul că acesta e inclus în delegația pe care România a anunțat-o către FIFA pentru tragerea la sorți de joi, de la Zurich. Atunci ne vom afla adversarele de la baraj.

Din delegație fac parte: Răzvan Burleanu, Mircea Lucescu și secretarul general, Radu Vișan.

În acest moment, lista din care se va alege adversarul tricolorilor în primul meci arată așa: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia.

Meciul îl vom disputa în deplasare, pe 26 martie. Finala are loc pe 31 martie, iar gazda se stabilește prin tragere la sorți.

Cel mai accesibil traseu la barajele din martie 2026:

Baraj 1: Ucraina - România

Baraj 2: România - Irlanda/Albania

Cel mai greu traseu:

Italia - România

Scoția/Kosovo - România

