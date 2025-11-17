Caz șocant în SUA Kris Boyd, jucătorul lui New York Jets, a fost împușcat în fața unui local » Care este starea acestuia
Kris Boyd foto: Getty Images
Caz șocant în SUA Kris Boyd, jucătorul lui New York Jets, a fost împușcat în fața unui local » Care este starea acestuia

alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 16:53
alt-text Actualizat: 17.11.2025, ora 17:19
  • Kris Boyd (29 de ani), jucătorul formației New York Jets din NFL, a fost împușcat, după o altercație, într-un cartier din oraș.
  • Întâmplarea a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în fața unui local.

La 10 zile distanță de la decesul lui Marshawn Kneeland, o nouă situație nefericită lovește fotbalul american.

Kris Boyd a fost împușcat într-o altercație în New York

Fundașul celor de la New York Jets a fost implicat într-o altercație duminică dimineața, în fața unui local din Manhattan, unde s-a ales cu o împușcătură în zona abdomenului.

Conflictul a avut loc pe West 38th Street, în apropiere de Seventh Avenue, în fața restaurantului Sei Less, informează nypost.com.

Sportivul s-ar fi aflat acolo cu un grup de prieteni când a izbucnit cearta, care s-a încheiat cu focuri de armă, însă nu se știe clar dacă el era ținta vizată. Acesta a fost lovit de două gloanțe.

„Suntem conștienți de situația care îl implică pe Kris Boyd și nu vom face alte comentarii în acest moment”, a declarat un reprezentant al clubului New York Jets, potrivit sursei citate.

În prezent, Boyd se află în spital, în stare destul de gravă, dar stabil.

