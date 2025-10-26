Schimbare de lider în Formula 1 Final incredibil de sezon: Piastri pierde primul loc după MP al Mexicului! Luptă în 3 pentru titlul mondial

- Lando Norris (25 de ani) s-a impus în MP al Mexicului și devine noul lider al clasamentului general în Formula 1!
- Luptă incredibilă în 3 pentru titlul mondial: Norris, Piastri și Verstappen în 36 de puncte.
Pe primul loc din aprilie, Oscar Piastri s-a văzut depășit în Mexic de colegul Lando Norris, aflat la a șasea victorie în acest sezon.
Schimbare de lider în Formula 1: Piastri pierde primul loc după MP al Mexicului!
Lando a mers perfect pe circuitul american și a reușit, în final, să îi ia fața principalului său rival în lupta pentru titlu. Piastri începuse a 15-a cursă consecutivă din postura lider al clasamentului general, însă parcursul de coșmar a continuat pentru australian. Al patrulea Mare Premiu la rând în afara podiumului!
S-a clasat abia pe locul 5, în timp ce Max Verstappen a venit pe locul 3. Iar lupta la titlu s-a dinamizat cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului.
Cei 3 piloți sunt departajați de numai 36 de puncte în clasamentul general:
- Lando Norris (McLaren) - 357p
- Oscar Piastri (McLaren) - 356p
- Max Verstappen (Red Bull) - 321p
Verstappen, la un pas să reducă și mai mult diferența față de locul 1
Max Verstappen a început ziua la 40 de puncte de primul loc, a ajuns la 36, însă diferența putea scădea la 33.
În ultimele tururi, Verstappen l-a ajuns pe Leclerc și a fost la un pas de a-l depăși. Pilotul monegasc a fost salvat însă în ultimele viraje de un safety car virtual.
Piastri a reușit pe final de cursă să treacă de Russell și l-a ajuns din urmă și pe Bearman. Britanicul de la Haas a reușit însă să-și păstreze locul 4, cea mai bună clasare din carieră în F1. Iar Piastri a irosit ultima șansă de a-și mai păstra primul loc în ierarhia generală.
Urmează 4 Mari Premii incendiare care vor decide campionul mondial:
- 9 noiembrie - MP al Braziliei;
- 22 noiembrie - MP din Las Vegas (SUA);
- 30 noiembrie - MP al Qataralui;
- 7 decembrie - MP din Abu Dhabi (EAU).
Clasamentul MP al Mexicului
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Esteban Ocon (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
Clasamentul general - piloți
- George Russell (Mercedes) - 258p
- Charles Leclerc (Ferrari) - 210p
Clasamentul general - constructori
- McLaren - 713p
- Ferrari - 356p
- Mercedes - 355p
- Red Bull - 346p
- Williams - 111p