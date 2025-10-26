Schimbare de lider în Formula 1 Final incredibil de sezon: Piastri pierde primul loc după MP al Mexicului! Luptă în 3 pentru titlul mondial

Lando Norris (25 de ani) s-a impus în MP al Mexicului și devine noul lider al clasamentului general în Formula 1!

Luptă incredibilă în 3 pentru titlul mondial: Norris, Piastri și Verstappen în 36 de puncte.

Pe primul loc din aprilie, Oscar Piastri s-a văzut depășit în Mexic de colegul Lando Norris, aflat la a șasea victorie în acest sezon.

Schimbare de lider în Formula 1: Piastri pierde primul loc după MP al Mexicului!

Lando a mers perfect pe circuitul american și a reușit, în final, să îi ia fața principalului său rival în lupta pentru titlu. Piastri începuse a 15-a cursă consecutivă din postura lider al clasamentului general, însă parcursul de coșmar a continuat pentru australian. Al patrulea Mare Premiu la rând în afara podiumului!

S-a clasat abia pe locul 5, în timp ce Max Verstappen a venit pe locul 3. Iar lupta la titlu s-a dinamizat cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului.

Cei 3 piloți sunt departajați de numai 36 de puncte în clasamentul general:

Lando Norris (McLaren) - 357p Oscar Piastri (McLaren) - 356p Max Verstappen (Red Bull) - 321p

Verstappen, la un pas să reducă și mai mult diferența față de locul 1

Max Verstappen a început ziua la 40 de puncte de primul loc, a ajuns la 36, însă diferența putea scădea la 33.

În ultimele tururi, Verstappen l-a ajuns pe Leclerc și a fost la un pas de a-l depăși. Pilotul monegasc a fost salvat însă în ultimele viraje de un safety car virtual.

Piastri a reușit pe final de cursă să treacă de Russell și l-a ajuns din urmă și pe Bearman. Britanicul de la Haas a reușit însă să-și păstreze locul 4, cea mai bună clasare din carieră în F1. Iar Piastri a irosit ultima șansă de a-și mai păstra primul loc în ierarhia generală.

Urmează 4 Mari Premii incendiare care vor decide campionul mondial:

9 noiembrie - MP al Braziliei;

22 noiembrie - MP din Las Vegas (SUA);

30 noiembrie - MP al Qataralui;

7 decembrie - MP din Abu Dhabi (EAU).

Clasamentul MP al Mexicului

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Clasamentul general - piloți

Lando Norris (McLaren) - 357p Oscar Piastri (McLaren) - 356p Max Verstappen (Red Bull) - 321p George Russell (Mercedes) - 258p Charles Leclerc (Ferrari) - 210p

Clasamentul general - constructori

McLaren - 713p Ferrari - 356p Mercedes - 355p Red Bull - 346p Williams - 111p

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport