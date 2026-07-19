Transmisia cursei de Formula 1, întreruptă Fanii F1 din România au rămas fără Marele Premiu al Belgiei după doar două tururi. Mesajul care a rulat pe Antena 1
Formula 1

Transmisia cursei de Formula 1, întreruptă Fanii F1 din România au rămas fără Marele Premiu al Belgiei după doar două tururi. Mesajul care a rulat pe Antena 1

alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 16:48
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 17:36
  • Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps, una dintre cele mai așteptate curse ale sezonului 2026 de Formula 1, s-a transformat într-o experiență frustrantă pentru telespectatorii din România.
  • După startul cursei și doar câteva minute de transmisie, semnalul a fost întrerupt. Motivul, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În locul imaginilor de la Spa-Francorchamps, telespectatorii au urmărit un bloc de publicitate, după care grila de programe a trecut la rezumatul finalei mici de la Campionatul Mondial, dintre Franța și Anglia 4-6.

„Vom recupera Insulele Falkland” Președintele Argentinei, după banner-ul afișat de jucători + De ce va absenta la finală
Citește și
„Vom recupera Insulele Falkland” Președintele Argentinei, după banner-ul afișat de jucători + De ce va absenta la finală
Citește mai mult
„Vom recupera Insulele Falkland” Președintele Argentinei, după banner-ul afișat de jucători + De ce va absenta la finală

Transmisia cursei de Formula 1, întreruptă. Mesajul care a rulat pe Antena 1

După startul cursei și doar câteva minute de transmisie, semnalul a fost întrerupt, iar postul care difuza competiția a afișat mesajul:

Din cauza condițiilor meteo, transmisia cursei de Formula 1 a fost întreruptă. Revenim imediat ce condițiile meteo o permit. Antena 1

Întreruperea a fost provocată de furtuna iscată în București, care a afectat calitatea semnalului prin satelit.

Transmisiunea TV a revenit în turul al 16-lea al cursei.

Potrivit imaginilor difuzate înainte de întrerupere, cursa a început în condiții dificile, Safety Car-ul a intrat imediat după start, în urma unui acroșaj între Hamilton și Russell. După aproximativ două tururi transmisiunea s-a întrerupt pentru publicul din România.

Accident încă din primul tur în Marele Premiu al Belgiei de Formula 1

Pe circuit, debutul cursei a fost unul spectaculos.

Polemanul Kimi Antonelli și-a păstrat prima poziție la start, în timp ce Max Verstappen a încercat să-l atace în primele viraje. În spatele lor, George Russell și Lewis Hamilton au fost implicați într-un incident care a schimbat complet începutul Marelui Premiu.

Russell a încercat o depășire pe exterior, cele două monoposturi s-au atins, iar Mercedes-ul britanicului a ajuns în pietriș.

Russell a abandonat pe loc, în timp ce Hamilton a reușit să continue cursa fără avarii importante. Comisarii FIA au anunțat imediat că incidentul va fi analizat după cursă.

La radio, Hamilton și-a susținut versiunea:

„Mașina a venit peste mine. Eram chiar în spatele altei mașini și nu mai aveam unde să mă duc”, a transmis septuplul campion mondial.

Accidentul a dus la intrarea Safety Car-ului, iar mai multe echipe au profitat pentru opriri foarte devreme la boxe, încercând să câștige un avantaj strategic. Oliver Bearman, Isack Hadjar, Sergio Perez, Valtteri Bottas și Esteban Ocon au schimbat pneurile chiar în primele tururi ale cursei.

Exact în această perioadă, după aproximativ două tururi, telespectatorii din România au pierdut transmisia.

Pentru George Russell, abandonul este cu atât mai dureros cu cât britanicul era principalul urmăritor al lui Antonelli în clasamentul general.

Reuters notează că liderul campionatului avea înaintea cursei un avans de 25 de puncte față de coechipierul său Mercedes, astfel că abandonul din primul tur îi oferă italianului o oportunitate importantă de a-și consolida poziția în fruntea clasamentului

Citește și

Pogacar, marea surpriză Participă „canibalul” și la Turul Spaniei după alt triumf în Tour de France? „Dacă spune prințul…”
Ciclism
15:39
Pogacar, marea surpriză Participă „canibalul” și la Turul Spaniei după alt triumf în Tour de France? „Dacă spune prințul…”
Citește mai mult
Pogacar, marea surpriză Participă „canibalul” și la Turul Spaniei după alt triumf în Tour de France? „Dacă spune prințul…”
Finala blindată Lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți. Securitate totală la Spania - Argentina. De când e pregătit acest meci!
Campionatul Mondial
13:59
Finala blindată Lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți. Securitate totală la Spania - Argentina. De când e pregătit acest meci!
Citește mai mult
Finala blindată Lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți. Securitate totală la Spania - Argentina. De când e pregătit acest meci!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ion Ceban îi răspunde lui Ciucu după ce acesta a spus că primarul Chișinăului a aflat înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Veștea
Ion Ceban îi răspunde lui Ciucu după ce acesta a spus că primarul Chișinăului a aflat înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Veștea
Ion Ceban îi răspunde lui Ciucu după ce acesta a spus că primarul Chișinăului a aflat înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Veștea
formula 1 antena 1 marele premiu al belgiei transmisie tv
Știrile zilei din sport
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Campionatul Mondial
19.07
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Citește mai mult
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Alonso și Hadjar, sancțiuni uriașe Vor porni din coada grilei în Marele Premiu al Belgiei
Formula 1
19.07
Alonso și Hadjar, sancțiuni uriașe Vor porni din coada grilei în Marele Premiu al Belgiei
Citește mai mult
Alonso și Hadjar, sancțiuni uriașe Vor porni din coada grilei în Marele Premiu al Belgiei
Dan Udrea Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
Opinii
19.07
Dan Udrea Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
Citește mai mult
Dan Udrea Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
Semn rău pentru Argentina? Suma amețitoare pariată de Drake pe finala CM 2026. Rupe Messi „blestemul”?
Campionatul Mondial
19.07
Semn rău pentru Argentina? Suma amețitoare pariată de Drake pe finala CM 2026. Rupe Messi „blestemul”?
Citește mai mult
Semn rău pentru Argentina? Suma amețitoare pariată de Drake pe finala CM 2026. Rupe Messi „blestemul”?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:00
Cine ia cele 16 locuri în plus la CM 2030 Câte naționale primește Europa la viitorul Mondial, cu 64 de echipe. Scenariul trist pentru România: tot pe dinafară
Cine ia cele 16 locuri în plus la CM 2030 Câte naționale primește Europa la viitorul Mondial, cu 64 de echipe. Scenariul trist pentru România: tot pe dinafară
13:50
Le-au întors spatele spaniolilor FOTO: Gestul urât făcut de naționala Argentinei, la festivitatea de premiere
Le-au întors spatele spaniolilor FOTO: Gestul urât făcut de naționala Argentinei, la festivitatea de premiere
14:05
Scaloni, înecat în lacrimi FOTO. Selecționerul Argentinei s-a oprit brusc din declarații și a plecat plângând: „Mă doare sufletul”
Scaloni, înecat în lacrimi FOTO. Selecționerul Argentinei s-a oprit brusc din declarații și a plecat plângând: „Mă doare sufletul”
14:14
U Craiova a scăpat de ce era mai rău! Campioana României a aflat cu cine ar putea juca în turul 3 preliminar din Liga Campionilor » Cunoaștem și varianta Europa League
U Craiova a scăpat de ce era mai rău! Campioana României a aflat cu cine ar putea juca în turul 3 preliminar din Liga Campionilor » Cunoaștem și varianta Europa League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Top stiri
„Comportamente inadmisibile!” Adrien Rabiot și-a făcut praf colegii, după Franța - Anglia 4-6: „N-am mai văzut niciodată așa ceva!”
Campionatul Mondial
19.07
„Comportamente inadmisibile!” Adrien Rabiot și-a făcut praf colegii, după Franța - Anglia 4-6: „N-am mai văzut niciodată așa ceva!”
Citește mai mult
„Comportamente inadmisibile!” Adrien Rabiot și-a făcut praf colegii, după Franța - Anglia 4-6: „N-am mai văzut niciodată așa ceva!”
„Pare că l-am lăsat la greu” Mbappe, descumpănit pentru că nu i-a putut aduce o ultimă victorie lui Deschamps: „Nu asta voiam să transmitem”
Campionatul Mondial
19.07
„Pare că l-am lăsat la greu” Mbappe, descumpănit pentru că nu i-a putut aduce o ultimă victorie lui Deschamps: „Nu asta voiam să transmitem”
Citește mai mult
„Pare că l-am lăsat la greu” Mbappe, descumpănit pentru că nu i-a putut aduce o ultimă victorie lui Deschamps: „Nu asta voiam să transmitem”
Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
Campionatul Mondial
19.07
Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
Citește mai mult
Messi a emoționat Argentina Mesajul căpitanului „pumelor”, înainte de marea finală CM 2026, cu Spania: „Orice s-ar întâmpla”
Avertizare METEO | Cod roșu de vijelie și grindină în București și Ilfov, acum. A fost emis mesaj RO-Alert: Evitați deplasările și adăpostiți-vă | UPDATE
B365
19.07
Avertizare METEO | Cod roșu de vijelie și grindină în București și Ilfov, acum. A fost emis mesaj RO-Alert: Evitați deplasările și adăpostiți-vă | UPDATE
Citește mai mult
Avertizare METEO | Cod roșu de vijelie și grindină în București și Ilfov, acum. A fost emis mesaj RO-Alert: Evitați deplasările și adăpostiți-vă | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 17 rapid 7 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
01:07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share