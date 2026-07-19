Transmisia cursei de Formula 1, întreruptă Fanii F1 din România au rămas fără Marele Premiu al Belgiei după doar două tururi. Mesajul care a rulat pe Antena 1

Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps, una dintre cele mai așteptate curse ale sezonului 2026 de Formula 1, s-a transformat într-o experiență frustrantă pentru telespectatorii din România.

După startul cursei și doar câteva minute de transmisie, semnalul a fost întrerupt. Motivul, în rândurile de mai jos.

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În locul imaginilor de la Spa-Francorchamps, telespectatorii au urmărit un bloc de publicitate, după care grila de programe a trecut la rezumatul finalei mici de la Campionatul Mondial, dintre Franța și Anglia 4-6.

Transmisia cursei de Formula 1, întreruptă. Mesajul care a rulat pe Antena 1

După startul cursei și doar câteva minute de transmisie, semnalul a fost întrerupt, iar postul care difuza competiția a afișat mesajul:

Din cauza condițiilor meteo, transmisia cursei de Formula 1 a fost întreruptă. Revenim imediat ce condițiile meteo o permit. Antena 1

Întreruperea a fost provocată de furtuna iscată în București, care a afectat calitatea semnalului prin satelit.

Transmisiunea TV a revenit în turul al 16-lea al cursei.

Potrivit imaginilor difuzate înainte de întrerupere, cursa a început în condiții dificile, Safety Car-ul a intrat imediat după start, în urma unui acroșaj între Hamilton și Russell. După aproximativ două tururi transmisiunea s-a întrerupt pentru publicul din România.

Accident încă din primul tur în Marele Premiu al Belgiei de Formula 1

Pe circuit, debutul cursei a fost unul spectaculos.

Polemanul Kimi Antonelli și-a păstrat prima poziție la start, în timp ce Max Verstappen a încercat să-l atace în primele viraje. În spatele lor, George Russell și Lewis Hamilton au fost implicați într-un incident care a schimbat complet începutul Marelui Premiu.

Russell a încercat o depășire pe exterior, cele două monoposturi s-au atins, iar Mercedes-ul britanicului a ajuns în pietriș.

Russell a abandonat pe loc, în timp ce Hamilton a reușit să continue cursa fără avarii importante. Comisarii FIA au anunțat imediat că incidentul va fi analizat după cursă.

La radio, Hamilton și-a susținut versiunea:

„Mașina a venit peste mine. Eram chiar în spatele altei mașini și nu mai aveam unde să mă duc”, a transmis septuplul campion mondial.

Accidentul a dus la intrarea Safety Car-ului, iar mai multe echipe au profitat pentru opriri foarte devreme la boxe, încercând să câștige un avantaj strategic. Oliver Bearman, Isack Hadjar, Sergio Perez, Valtteri Bottas și Esteban Ocon au schimbat pneurile chiar în primele tururi ale cursei.

Exact în această perioadă, după aproximativ două tururi, telespectatorii din România au pierdut transmisia.

Pentru George Russell, abandonul este cu atât mai dureros cu cât britanicul era principalul urmăritor al lui Antonelli în clasamentul general.

Reuters notează că liderul campionatului avea înaintea cursei un avans de 25 de puncte față de coechipierul său Mercedes, astfel că abandonul din primul tur îi oferă italianului o oportunitate importantă de a-și consolida poziția în fruntea clasamentului

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