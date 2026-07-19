Finala blindată Lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți. Securitate totală la Spania - Argentina. De când e pregătit acest meci!
Lunetiștii vor fi atenți în fiecare clipă pe acoperișul stadionului MetLife, la finala CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Finala blindată Lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți. Securitate totală la Spania - Argentina. De când e pregătit acest meci!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 13:59
  • Spania - Argentina, sub cel mai înalt nivel de securitate american duminică (22:00). 
  • Alertă maximă când președintele Donald Trump oferă trofeul învingătorilor. 
  • Ce au pregătit autoritățile SUA pentru finală în zona New York/New Jersey.
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Donald Trump va fi la finala Campionatului Mondial. Anunțat de Gianni Infantino și confirmat de Casa Albă.

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Duminică, la fel ca la Club World Cup, anul trecut, ultimul act se va juca pe MetLife Stadium din New York.

Și președintele american va oferi trofeul echipei câștigătoare: Spania sau Argentina.

„Cea mai mare operațiune de securitate din istoria SUA la un eveniment sportiv”

Cu Trump la meci, va fi aplicat nivelul 1 de securitate în toată zona arenei, nivelul maxim în Statele Unite.

Trump va veni cu elicopterul la stadion. Foto: Imago Trump va veni cu elicopterul la stadion. Foto: Imago
Trump va veni cu elicopterul la stadion. Foto: Imago

Au fost dislocați pe teren mii de agenți FBI, CIA, Secret Service, pe lângă polițiștii statului New Jersey. Plus membri ai serviciilor private de securitate.

Lunetiștii vor urmări totul din cele mai înalte puncte ale stadionului. Gata de acțiune în orice clipă.

Agenții americani, pregătiți de finala Mondialului. Foto: Imago Agenții americani, pregătiți de finala Mondialului. Foto: Imago
Agenții americani, pregătiți de finala Mondialului. Foto: Imago

Avioanele de vânătoare vor survola permanent întreaga regiune.

„E cea mai mare operațiune de securitate din istoria SUA la un eveniment sportiv”, susține o sursă Daily Telegraph.

Pregătire din 2024. Interdicții de vineri până duminică

Întregul plan a fost pregătit de doi ani, autoritățile așteptându-se ca președintele să fie prezent la partidă.

Nu a fost aplicat doar astăzi, 19 iulie. De vineri până duminică, Administrația Federală a Aviației a impus o zonă de interdicție aeriană păzită strict în New York-New Jersey.

Trei avioane de vânătoare americane: F22 Raptor, urmat de două F16 Falcon. Foto: Imago Trei avioane de vânătoare americane: F22 Raptor, urmat de două F16 Falcon. Foto: Imago
Trei avioane de vânătoare americane: F22 Raptor, urmat de două F16 Falcon. Foto: Imago

Telegraph a aflat că escadrila F16 a interceptat un avion civil care încălcat restricțiile în preziua finalei. Iar FBI a dat jos mai multe drone. Au fost sute de drone confiscate în jurul arenelor în timpul Mondialului.

Spectatorii, la stadion cu 4 ore înaintea finalei

Andrew Giuliani, directorul grupului operativ pentru CM 2026 la Casa Albă, a avertizat spectatorii să vină cu patru ore înaintea meciului pentru a nu întârzia din cauza filtrelor de securitate, a controalelor la care vor fi supuși.

Inaugurat în 2010, stadionul MetLife a costat 1,6 miliarde $. Foto: Imago Inaugurat în 2010, stadionul MetLife a costat 1,6 miliarde $. Foto: Imago
Inaugurat în 2010, stadionul MetLife a costat 1,6 miliarde $. Foto: Imago

Jocul este programat să înceapă la 15:00, ora locală, 22:00 în România.

80.633 de spectatori
sunt așteptați la finală (sold-out). MetLife Stadium a găzduit opt meciuri la Mondial, cinci în grupe, trei în fazele eliminatorii

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