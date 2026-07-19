Pogacar, marea surpriză Participă „canibalul” și la Turul Spaniei după alt triumf în Tour de France? „Dacă spune prințul…”

Tadej Pogacar, 27 de ani, ar putea testa La Vuelta a doua oară în carieră, după ce cucerește al 5-lea Tur al Franței.

Care este ținta lui, ce a spus prințul Albert de Monaco, reacția rutierului și de ce ar fi o misiune foarte dificilă.

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Tadej Pogacar este considerat printre cei mai buni rutieri din toate timpurile. Dacă nu cel mai mare, încă de acum, la 27 de ani.

Al 5-lea Tur al Franței e al lui, record all-time egalat, deși a mai rămas o săptămână, cu trei etape montane în Alpi.

Are 25 de victorii de etapă în Tour de France (patru în 2026) și 125 în întreaga carieră.

Pogacar a concurat o singură dată în La Vuelta. Au trecut 7 ani! Se întoarce?

Un singur lucru îi lipsește: La Vuelta. A cucerit și Il Giro, în 2024, dar nu a reușit „tripla”.

Nu are toate cele trei mari Tururi câștigate, ca Jonas Vingegaard, de exemplu, principalul rival al carierei sale.

Există o posibilitate în acest an, chiar dacă ar fi surprinzător.

Tadej Pogacar și prințul Albert de Monaco. Foto: Imago

Pe 26 iulie să încheie Le Tour și pe 22 august să pornească în Turul Spaniei (final pe 13 septembrie). O competiție la care nu a mai concurat din 2019.

Atunci a fost unica participare. Pogi nu împlinise încă 20 de ani, s-a clasat pe locul 3 la general, cu tricoul alb, pentru cel mai bun tânăr rutier.

Prințul Albert: „Pogacar a spus că va fi la start”

La Vuelta începe în Principatul Monaco în 2026 și chiar prințul Albert susține că slovenul va fi acolo. Nu doar ca rezident al Principatului.

„Tadej Pogacar a spus că va fi la start”, a declarat șeful statului monegasc.

🚨 Tadej Pogacar habla en @Eurosport_ES de su presencia en @lavuelta: "Si lo ha dicho el Príncipe de Mónaco es porque 𝗵𝗮𝘆 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀"#TDF2026 pic.twitter.com/5FNr0HvWfN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 17, 2026

„Dacă spune prințul, există șanse mari”, a replicat râzând liderul UAE Team Emirates.

E foarte dificil, mai ales că pe 27 septembrie urmează Campionatul Mondial. Și „canibalul” vrea al treilea titlu!

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