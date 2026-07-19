„Vom recupera Insulele Falkland” Președintele Argentinei, după banner-ul afișat de jucători + De ce va absenta la finală

Javier Milei (55 de ani), președintele Argentinei, a reacționat după banner-ul politic afișat de jucători la finalul meciului cu Anglia, scor 2-1.

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După victoria dramatică din semifinale, elevii lui Scaloni au intrat pe gazon cu un mesaj care făcea trimitere la Insulele Falkland, teritoriu care a stârnit anterior un conflict uriaș între Argentina și Anglia.

Javier Milei: „Un meci de fotbal este doar un meci de fotbal”

Deși înțelege nemulțumirile argentinienilor pe această temă, președintele și-ar dori ca fotbalul și politica să nu fie amestecate.

„Este un sentiment pe care îl împărtășesc toți argentinienii, iar dorința lor de a-l exprima și faptul că o fac sunt perfect legitime și valabile.

Cu toate acestea, nu cred că acest lucru ar trebui să dea naștere unor interpretări eronate sau unor neînțelegeri cu privire la anumite chestiuni. Un meci de fotbal este doar un meci de fotbal. Așa l-a înțeles selecționerul, așa l-au înțeles și veteranii de război.

De fapt, Insulele Falkland sunt argentiniene și le vom recupera, dar o vom face pe cale diplomatică, acționând cu inteligență”, a spus Milei, care a subliniat că „a reușit să determine ONU să oblige Anglia să se așeze la masa negocierilor”, potrivit abola.pt.

Javier Milei nu va fi prezent pe stadion la finala Spania - Argentina

Întrebat dacă va lua parte la finala de la New Jersey, Milei a transmis clar:

„În niciun caz. Voi continua să urmăresc toate meciurile din Olivos (n.r. - instituția prezidențială)”.

Decizia acestuia este legată de o superstiție proprie, pentru care a venit și cu alte completări:

„Deoarece e frig și nu pornesc încălzirea, port o jachetă cu sigla unei companii petroliere.

În ziua meciului cu Elveția, mi-a fost foarte cald. Am dat-o jos, iar ei au marcat un gol împotriva noastră. Am pus-o la loc și nu am mai dat-o jos niciodată”.

Jucătorii argentinieni, apărați de la Casa Albă

După banner-ul afișat, „Insulele Falkland sunt argentiniene”, Andrew Giuliani, șeful grupului de lucru al FIFA de la Casa Albă, a legat acțiunea jucătorilor Argentinei de libertatea de exprimare.

„Credem în drepturile noastre prevăzute de Primul Amendament aici, în Statele Unite ale Americii”, a spus Giuliani, potrivit bbc.com.

Reacția Guvernului din Insulele Falkland a venit cu altă versiune în această situație:

Sperăm că FIFA va sancționa orice comportament de acest fel în conformitate cu propriile reguli.

Nu dorim să vedem politica introdusă în sport. Nici nu dorim ca Insulele și locuitorii lor să fie folosiți drept minge de fotbal în fiecare conversație despre Anglia sau Argentina. Comunicatul emis de Guvernul Insulelor Falkland

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