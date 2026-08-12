Dușmanul nevăzut din cască Momente de groază la un antrenament:  un șarpe veninos a fost găsit în echipamentul unui jucător

Un licean din statul american Arkansas a purtat casca de protecție timp de aproape o oră fără să știe că în interiorul ei se ascundea un șarpe veninos de 60 de centimetri.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru un tânăr jucător de fotbal american de la liceul Maumelle High din Arkansas, pericolul nu a venit, așa cum se întâmplă de obicei, din partea masivilor adversari, ci din interiorul propriului echipament.

După primele exerciții de încălzire ale antrenamentului, adolescentul a simțit o mișcare neobișnuită în interiorul căștii. Crezând că este vorba despre o insectă rătăcită, el a scos-o și a dus-o antrenorului secund pentru o verificare de rutină.

Spre stupoarea celor prezenți, ascuns în spatele spumei de protecție se afla un exemplar de mocasin de apă, o specie de viperă, a doua cea mai veninoasă specie de șarpe din statul Arkansas!

Polițiștii au turnat apă în cască pentru a scoate șarpele

Reptila de aproximativ 60 de centimetri s-a dovedit atât de hotărâtă să rămână în cască, încât a fost nevoie ca antrenorii și ofițerii de poliție sosiți la fața locului să toarne apă în respectivul echipament pentru a o convinge să iasă.

Un detaliu incredibil al poveștii este că adolescentul a purtat casca timp de aproape o oră, fără a fi mușcat, înainte ca șarpele să fie descoperit. Un altul e acela că, departe de a fi demoralizat de incident, sportivul și-a schimbat casca și a reintrat imediat pe teren pentru a continua antrenamentul alături de colegi.

Animalul a fost capturat și predat serviciului local pentru protecția animalelor. Specialiștii au preluat vipera și au eliberat-o într-o zonă împădurită, departe de incinta școlii.

Mocasin de apă - imagine ilustrativă FOTO Imago

Ce daune putea face o eventuală mușcătură

Cât rău putea provoca un eventual atac? Mușcătura mocasinului de apă poate provoca o durere extrem de intensă, umflarea zonei afectate, umflarea ganglionilor limfatici, greață și stări de șoc.

Un exemplar adult poate injecta până la 125 mg de venin, în condițiile în care doza letală pentru un om este estimată între 100 și 150 mg.

Cu toate acestea, decesele cauzate de această specie de viperă sunt extrem de rare, datorită existenței antiveninului eficient și accesului rapid la îngrijiri medicale de urgență. În unele cazuri, șarpele poate mușca defensiv fără a injecta venin, însă orice mușcătură trebuie tratată ca o urgență medicală majoră.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport